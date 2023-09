‘Ik ben verdomd goed in wat ik doe’: Guram Gvasalia, de man achter de nieuwe look van Madonna

Het ‘broertje van’ is uit de schaduw getreden: Guram Gvasalia (37), die bijna tien jaar geleden samen met Demna het label Vetements begon, vaart nu zijn eigen koers. Swag, zelfvertrouwen en stoere praat zorgen voor de wind in de zeilen, zeker nu Madonna vaste klant is. ‘Ik wist haar aandacht te trekken en dat kan maar één ding betekenen.’

BIO geboren op 7 oktober 1985 in Soechoemi, Georgië als jongere broer van Demna moest op zijn 7de vluchten toen de Abchazische burgeroorlog uitbrak groeide op in Düsseldorf, Duitsland begon in 2014, samen met zijn oudere broer, het label Vêtements staat alleen aan het hoofd sinds Demna naar Balenciaga overstapte trok recent de aandacht met zijn ontwerpen voor Madonna’s Celebration-­tournee woont in het Zwitserse Zürich

Slecht nieuws van het Madonna-front: begin juli maakte het 64-jarige popicoon bekend dat de start van Celebration, haar greatest hits-wereldtournee die in januari met veel tromgeroffel werd aangekondigd, voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld wegens gezondheidsproblemen. Belgische fans die een ticket hebben weten te bemachtigen voor haar passage in het Antwerpse Sportpaleis op 21 en 22 oktober hoeven echter niet te wanhopen: volgens de laatste berichten herstelt Madge vlot van de bacteriële infectie waarmee ze eind juni onverhoeds op de intensive care belandde, en zou het Europese luik van de tournee doorgaan zoals gepland.

Van de stortvloed aan reacties die de sociale media overspoelde naar aanleiding van Madonna’s ziekenhuisopname, trok eentje in het bijzonder de aandacht. “Jouw kostuums mogen ontwerpen is een enorme eer en een voorrecht”, leest de caption onder een foto die op 5 juli op Instagram verscheen. “Nu begrijp ik pas echt waarom je bent wie je bent. Je bent een vechter, je bent een icoon, je bent THE QUEEN.” Op de foto zien we Madonna die zich geconcentreerd over een tablet buigt, terwijl de bebaarde man naast haar met gevouwen handen toekijkt, alsof hij vurig hoopt dat de godin van de popmuziek zijn gebeden zal aanhoren.

Met deze foto op Instagram maakte Guram Gvasalia zijn samenwerking met Madonna wereldkundig. Beeld instagram Gurum Gvasalia

De man in kwestie is Guram Gvasalia (37), de Georgische modeontwerper die in 2014 samen met zijn oudere broer Demna het designcollectief Vêtements oprichtte. Demna Gvasalia, die in 2006 afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie na er samengewerkt te hebben met onder anderen Walter Van Beirendonck, stapte vier jaar geleden uit het familiebedrijf om voltijds creatief directeur te worden bij het luxemerk Balenciaga – waar hij eind vorig jaar in het oog van de storm terechtkwam na een controversiële reclamecampagne met kinderen die in sm-pakjes gehulde teddyberen knuffelden. Vêtements bleef geenszins verweesd achter: onder Gurams vleugels werd het modehuis in geen tijd razend populair met experimentele oversized collecties. “De kleren die ik maak zijn bovenmaats, net als mijn ambitie”, zei de ontwerper daar in het verleden over. Als je weet dat hij broeken, rokken en puffer jackets op de markt brengt die maar liefst zestien keer groter zijn dan de doorsneematen, is de conclusie snel getrokken: Guram Gvasalia barst van de ambitie. “Niemand maakt grotere én grootsere kleren dan ik.”

Guram Gvasalia: ‘Demna is zes jaar ouder en heeft altijd een voorsprong gehad. Maar als je bekijkt waar ík nu sta... Sorry, maar iedereen zal je vertellen dat ik met kop en schouders boven hem uitsteek.’ Beeld Cedrine Scheidig/The New York Times)

Nu blijkt dat die eigenzinnige artistieke koers vruchten afwerpt. Het voorbije halfjaar heeft Guram Gvasalia in het grootste geheim met Madonna samengewerkt aan de look-and-feel van haar Celebration-tournee. Ruim drie decennia na Jean Paul Gaultier, die wereldfaam verwierf als de ontwerper van de uitdagende puntbeha die Madonna in 1990 droeg tijdens haar Blond Ambition-wereldtournee, is het nu Gvasalia’s beurt om mee te surfen op het ongeëvenaarde succes van de Queen of Pop. Zijn doel? Definitief uit de schaduw van zijn briljante oudere broer treden én in een moeite door Vêtements op de wereldkaart van de mode zetten als the next big thing in fashion.

Wie zijn Madonna-post op Instagram met argwanende ogen bekijkt, zou kunnen vermoeden dat Gvasalia de foto niet enkel heeft gepubliceerd om de zieke zangeres een hart onder de riem te steken, maar ook om de schijnwerpers op zichzelf te richten. De timing van het bericht valt op z’n minst markant te noemen: op 5 juli was het nog koffiedik kijken of – en zo ja: wanneer – de Celebration-tournee van start zou kunnen gaan, wat her en der de kritische vraag ontlokte of Gvasalia niet gewoon nog een paar maandjes had kunnen wachten om zijn betrokkenheid wereldkundig te maken. Bovendien liet de ontwerper niet na om het Instagram-account @vetements_official in zijn post te taggen, wat het modehuis enkele dagen voor de lancering van zijn nieuwe collectie een pak extra publiciteit opleverde.

Guram Gvasalia: ‘Voor elk horloge in mijn collectie heb ik bijpassende grills. Als ik mijn wit-roze Patek Philippe draag, stop ik ook een wit-roze grill in mijn mond. Alles zit ’m in de details, begrijp je?’ Beeld Cedrine Scheidig/The New York Times

De flamboyante ontwerper grijnst zijn met diamanten ingelegde gebitsversiering bloot wanneer hem wordt gevraagd naar het al dan niet mercantiele karakter van zijn beterschapswensen aan het adres van Madonna. “Ze is intussen aan de beterhand, en daar ben ik oprecht blij om. Maar ik wil ook niet flauw doen: als de grootste popartieste aller tijden je vraagt de kostuums voor haar show te ontwerpen, wéét je dat er onderweg tonnen erkenning en credibility te rapen vallen.” Kan Gvasalia verklaren waarom Madonna net hém heeft uitgekozen, terwijl talloze modehuizen met veel meer naam en faam in de rij staan om met haar te mogen samenwerken? Opnieuw een fonkelende grijns. “Ik denk dat veel andere ontwerpers het gratis hadden willen doen, en ik ben zeker niet de makkelijkste kerel in de business. Maar toch heb ik op de een of andere manier Madonna’s aandacht weten te trekken. Dat kan maar één ding betekenen: dat ik verdomd goed ben in wat ik doe.”

Op het terras van het New Yorkse vijfsterrenhotel Aman, waar de goedkoopste kamer 3.200 dollar per nacht kost, hangt Guram Gvasalia in een armstoel als de koning van de swag, die zich minzaam de moeite getroost om zijn onderdanen audiëntie te verlenen. Wanneer de zonnestralen hem vangen, doet de schittering haast pijn aan de ogen: de ontwerper is van kop tot teen behangen met flonkerende, peperdure Cartier-juwelen. Waar komt dat onverwoestbare zelfvertrouwen toch vandaan, bij een man die nog niet zo lang geleden voorbestemd leek om de rest van zijn bestaan door te brengen in de schaduw van z’n oudere broer?

Guram Gvasalia: ‘Als Madonna, de grootste popartieste aller tijden, je vraagt om de kostuums voor haar show te ontwerpen, wéét je dat er tonnen erkenning en credibility te rapen vallen.’ Beeld NYT

Guram Gvasalia schuift z’n handen in de scheuren van zijn oversized jeans alsof het broekzakken zijn en hult zich – voor het eerst sinds het begin van het interview – een tijdlang in stilte. Denkt hij na over een evenwichtig, misschien zelfs bescheiden antwoord waarmee hij zijn broer niet voor het hoofd zal stoten? Helemaal niet, zo blijkt. “Weet je, Demna is zes jaar ouder dan ik. Hij heeft altijd een voorsprong gehad, omdat hij bepaalde kansen gewoon vroeger heeft gekregen. Maar als je bekijkt waar ík nu sta, en als je dat vergelijkt met wat mijn broer op deze leeftijd nog maar had bereikt... Sorry, maar iedereen zal je vertellen dat ik met kop en schouders boven hem uitsteek.”

Is het aanvankelijk onverbreekbaar lijkende partnerschap van de twee broers die samen Vêtements hebben opgericht, ontaard in bittere rivaliteit? Guram haalt met luid Cartier-gerinkel de schouders op. “Nee, helemaal niet. Er is geen familievete, of zo. Het is gewoon de normale gang van zaken. Kijk naar de Kardashians: je hebt Kim, de fenomenale oudere zus, en dan heb je Kylie. Zij is de jongere generatie, die geen sekstapes and all that other shit nodig heeft gehad om beroemd te worden. Of de zusjes Williams, nog zo’n sprekend voorbeeld. Ze zijn allebei ongelooflijk sterk, maar gaandeweg heeft Serena ontegensprekelijk de bovenhand gehaald op Venus – die een jaar ouder is. Zie je hoe die dingen gaan? Mijn broer is enorm getalenteerd en hij heeft de voorbije tien jaar veel succes gehad, maar je kunt niet om de vaststelling heen dat zijn tijdperk stilaan op z’n einde loopt. Nu is het míjn moment om te shinen.”

In tegenstelling tot wat Guram Gvasalia beweert, zijn de spotlights nog steeds geregeld op Demna gericht – zelfs onlangs nog, toen modehuis Balenciaga z’n nieuwe collectie voorstelde. Maar op 5 juli, amper een paar dagen na de lancering, was er plots Gurams Instagram-post met Madonna. Een venijnige, door jaloezie ingegeven tegenzet van een jongere broer die niet kan verdragen dat de oudere nog maar eens alle aandacht dreigt op te eisen? “Nee, dat zie je verkeerd,” probeert Gvasalia eerst nog. “Mijn nieuwe collectie zat eraan te komen en de samenwerking met Madonna was in een fantastische stroomversnelling geraakt. Het momentum was er gewoon.”

Amper een paar tellen later kan de tandenknarsende ontwerper zich niet langer bedwingen en slaat hij z’n zorgvuldig geformuleerde, diplomatische antwoord met een voorhamer aan diggelen. “Nah, fuck that. Elke keer als ik een collectie lanceer, dropt Balenciaga ‘toevallig’ op dezelfde dag iets nieuws. Als zij het gras voor mijn voeten willen wegmaaien, moeten ze niet janken als ik een gelijkaardige streek uithaal. Ik ben trouwens nog altijd niet vergeten hoe ze mijn broer bij Vêtements hebben weggeplukt: ze konden kiezen uit een miljard verschillende dagen om z’n overstap aan te kondigen, maar het moest per se 7 oktober zijn – mijn verjaardag. Hoe smerig is dat?”

Beeld NYT

Een blik op de websites van beide modehuizen maakt snel duidelijk dat Gvasalia overdrijft. Nee, Balenciaga probeert niet élke Vêtements-lancering te verstoren met een pesterig getimed persbericht. Wat wel klopt, is dat Demna’s deeltijdse overstap naar het luxemerk werd bekendgemaakt op 7 oktober 2015, vier jaar voor hij er voltijds aan de slag ging en de deur van het familiebedrijf definitief achter zich dichtsloeg. 2015 ligt intussen al acht jaar in het verleden, en het valt sterk te betwijfelen of Balenciaga de datum indertijd met opzet heeft gekozen, maar Guram Gvasalia heeft het blijkbaar nog steeds moeilijk om zijn wrokgevoelens los te laten.

Hoewel hij staalhard ontkent dat er sprake is van een broedervete, heeft zijn entourage ons uitdrukkelijk verzocht om voorafgaand aan dit interview géén contact op te nemen met Demna. Een reden te meer om het wel te doen, maar tevergeefs: bij Balenciaga botsen we op een muur van stilzwijgen. Slechts na lang aandringen stuurt een woordvoerder een even onderkoeld als nietszeggend mailtje terug: “Demna koestert mooie herinneringen aan zijn periode bij Vêtements, maar onthoudt zich van verder commentaar aangezien hij zich nu integraal toelegt op zijn creatieve werk bij Balenciaga.” De vraag of Demna’s naamswijziging – in 2021 liet hij zijn achternaam officieel uit het bevolkingsregister schrappen – te maken heeft met een conflict tussen beide broers, blijft onbeantwoord.

Guram Gvasalia: ‘Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om Vêtements te verlaten, maar als Chanel over een paar jaar aan de deur komt kloppen... Dat zou ik wel zien zitten.’ Beeld NYT

Jean Delmas en Heidi Yang, die in de loop van het voorbije decennium als salesverantwoordelijken voor Vêtements intensief met Guram en Demna hebben samengewerkt, willen wel kort reageren: “Wat ze met elkaar gemeen hebben, is een sterk ontwikkeld overlevingsinstinct, waaruit een ijzeren zelfdiscipline en een enorme veerkracht zijn voortgevloeid.” De broers hebben inderdaad van jongs af geleerd dat ze moeten knokken om te overleven. In 1992 moest de familie haar Georgische thuishaven Soechoemi halsoverkop ontvluchten toen de Abchazische burgeroorlog uitbrak. Demna was 13 jaar oud, Guram amper 7. De ontheemde Gvasalia’s dwaalden een maand lang rond in de bergen en leden verschrikkelijke ontberingen voor ze uiteindelijk de Duitse stad Düsseldorf wisten te bereiken, waar de jongens de rest van hun jeugd zouden doorbrengen.

Toen het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes in 2021 aan Guram Gvasalia vroeg om het schrijnende verhaal van zijn jeugd te vertellen, liet de ontwerper onder meer optekenen dat hij “vandaag wellicht presidentskandidaat zou zijn” als zijn familie het land niet had moeten verlaten. Die quote is Gvasalia ten voeten uit: het lijkt wel alsof hij er plezier in schept om voortdurend hoogdravende, provocerende uitspraken uit de mouw te schudden, zonder zich ook maar een snars aan te trekken van de eventuele gevolgen. Maar volgens Julie Gilhart, hoofd van het modeadviesbureau Tomorrow Consulting en een veteraan in het wereldje, zou het een vergissing zijn om Gvasalia zomaar weg te zetten als een ongeleid projectiel: “Ik heb ooit samen met hem het vliegtuig genomen. In de vertrekhal van de luchthaven ritste hij z’n koffer open om iets te zoeken: élk item was met chirurgische precisie ingepakt. Dat zegt veel over een mens, vind ik. Achter alles wat Guram zegt en doet, zit een welbepaalde reden waarover hij vooraf tot in het kleinste detail heeft nagedacht.”

Beeld NYT

Of Guram Gvasalia werkelijk zo’n bedachtzaam pietje-precies is, valt enigszins te betwijfelen. In 2012 bracht hij in eigen beheer het zelfhulpboek Size Zero: A Guide to Spiritual Management uit, waarin hij een vurig pleidooi houdt voor een levens- en werkfilosofie die louter is gebaseerd op instinct: “Bevrijd jezelf van de dictatuur van de rede en luister enkel naar wat je hart je ingeeft.” Twee jaar later gaf Gurams hart hem in dat het tijd werd om op eigen benen te staan. Na samenwerkingen met onder andere de Britse warenhuisketen Selfridges en het luxemerk Burberry sloeg hij de handen in elkaar met broer Demna – die op dat moment hoge ogen gooide bij Louis Vuitton en de Belgische ontwerper Martin Margiela – om samen hun eigen modehuis Vêtements op te richten. De broers sloegen hun tenten op in Parijs, waar ze slechts één show nodig hadden om de modewereld op haar grondvesten te laten daveren.

“Niemand weet wat zich achter de schermen afspeelt bij de broertjes”, zei de Amerikaanse modeconsultant Julie Gilhart in 2014, toen haar werd gevraagd om het succes van de eerste Vêtements-collectie te verklaren. Maar ook toen al kon ze haar bewondering voor de jongere broer moeilijk verstoppen: “Demna heeft al veel meer bereikt, maar iedereen die het wereldje een beetje kent, wéét dat Guram het kloppende hart van het bedrijf is. Die jongen hoort en ziet werkelijk alles.” De toen nog betrekkelijk bescheiden Guram wuifde de lof aan zijn adres weg door te stellen dat Vêtements in de eerste plaats een collectief was: “Het gaat niet over wat Demna doet, of wat ik doe. We doen allebei alles: we zijn designers, managers, boekhouders en poetsmannen, én we zetten ’s ochtends koffie. Maar het allerbelangrijkste is dat we kledij maken waarin we onszelf volledig herkennen.”

Ver weg van Parijs

Amper een jaar later bleek dat ook andere modehuizen zich herkenden in de creaties van de broers, en verscheen met Balenciaga de eerste kaper op de kust: Demna werd aan boord gehesen als creatief directeur – een job die hij tot 2019 zou combineren met zijn werk bij Vêtements, om dan voltijds de overstap te maken – en liet de dagelijkse leiding van het familiebedrijf over aan Guram. Die nam in 2016 de drastische beslissing om Parijs te verlaten en zich in het Zwitserse Zürich te vestigen. Om minder belastingen te moeten betalen, werd her en der gefluisterd, maar dat ontkent de ontwerper met klem: “Ik wilde weg uit Parijs omdat je daar in het hart van het mode-establishment zit. Dat gaf me vaak een beklemmend gevoel, alsof ik langzaam begon te stikken. Bovendien is het voor mij niet zo belangrijk waar ik woon en werk: ik spreek Duits, Georgisch, Russisch, Engels, Frans én Italiaans. Drop me op een willekeurige plaats, waar ook ter wereld, en ik zal me wel uit de slag trekken.”

De verstikkende atmosfeer in Parijs was volgens Guram Gvasalia een gevolg van de torenhoge verwachtingen die hij samen met Demna had gecreëerd na het eclatante succes van de eerste Vêtements-collectie. “Die druk voel ik nu nog steeds. Waar ik ook ga, wat ik ook doe: iedereen verwacht dat ik opnieuw met iets wereldschokkends op de proppen kom, net zoals Demna en ik bij onze eerste release hebben gedaan. De lat wordt voor mij véél hoger gelegd dan voor anderen. Gewoon goed zijn is niet goed genoeg, want dan stel ik iedereen teleur: alles wat ik maak, moet uitzonderlijk zijn.”

“Je kunt inderdaad stellen dat Guram uitzonderlijke kledij ontwerpt, maar ik zie vooral een snuggere zakenman met een feilloze neus voor commercieel interessante producten”, nuanceert salesverantwoordelijke Jean Delmas. “De voorbije jaren is de focus gaandeweg verschoven naar luxueuze materialen en op maat gemaakte creaties voor vermogende klanten.” Wie een leren jas van Vêtements om de schouders wil hangen, moet inderdaad behoorlijk diep in de buidel tasten: afhankelijk van de kwaliteit van het leer en de exclusiviteit van het ontwerp variëren de prijzen van 3.000 tot 10.000 dollar. De duurste jurk in het assortiment heeft een prijskaartje van maar liefst 75.000 dollar.

“Onder Gurams beleid is Vêtements een andere koers gaan varen, zowel artistiek als commercieel”, zegt Noah Johnson, de hoofdredacteur van het Amerikaanse modeblad GQ. “Je merkt duidelijk dat Guram de ambitie heeft om in een hogere klasse te spelen. Maar toch herken ik in zijn recente collecties, die hij zonder z’n broer heeft gemaakt, nog steeds de signatuur van het prille Vêtements. Toen dacht iedereen dat Demna het creatieve brein achter het succes was, maar ik begin me stilaan af te vragen of Guram niet aldoor de mastermind is geweest.”

Guram Gvasalia: ‘Wat ik ook doe, iedereen verwacht dat ik opnieuw met iets wereldschokkends op de proppen kom. De lat wordt voor mij véél hoger gelegd dan voor anderen.’ Beeld NYT

Hoewel Guram Gvasalia er prat op gaat steeds z’n eigen, onafhankelijke ding te doen, lijkt hij voor zijn lentecollectie van 2024, die begin juli werd gelanceerd tijdens het gerenommeerde evenement Paris Haute Couture, gretig leentjebuur te hebben gespeeld bij wereldberoemde ontwerpers. De lange doorknoopjurken met strakke korsetten en wijd uitwaaierende rokken leken zo weggeplukt te zijn uit een Chanel-catalogus, terwijl andere creaties, waaronder een opmerkelijke combinatie van jurk en jeansbroek, een overduidelijk Karl Lagerfeld-stempel droegen. Over de extravagante klokvormige jurken die op de catwalk verschenen – bovenaan een bodysuit zoals Kim Kardashian droeg op het Met Gala in 2021, onderaan rokken met een diameter van zes meter, mouwen die naadloos overlopen in handschoenen én mysterieuze gezichtsmaskers – schreef modejournaliste Nicole Phelps in Vogue Runway: “Deze jurken lijken verdacht veel op wat Demna in 2019 voor Balenciaga heeft ontworpen.”

Hoewel Guram Gvasalia niet ontkent dat hij af en toe inspiratie put uit de creaties van legendarische namen – “Karl Lagerfeld is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Natúúrlijk is hij een rolmodel voor mij.” – steigert hij bij de suggestie dat hij het werk van zijn broer heeft gekopieerd. “Fuck no! Mijn jurken zijn véél kleiner dan die van Balenciaga, en ze hebben een totaal andere structuur. Ik heb gewoon een eigen draai gegeven aan een concept dat in het verleden al door talloze modehuizen is gebruikt. Wat zeg ik? Ik heb dat concept tot in de puntjes geperfectioneerd. Leg al die klokjurken eens netjes naast elkaar, en je zult zien dat mijn versie met kilometers voorsprong de beste is.”

perfect koppel

Het voorbije halfjaar heeft Guram Gvasalia druk heen en weer gependeld tussen Zürich en New York, waar Madonna woont. In Zwitserland woont hij samen met zijn partner, een Russische mediamogol die anoniem wenst te blijven, maar die naar verluidt een actieve rol speelt bij Vêtements. “Hun houdt zich bezig met de boeken en de centen, zodat ik me volledig kan toeleggen op het creatieve aspect”, laat Gvasalia na enig aandringen los – zelfs het geslacht van zijn partner wil hij niet verklappen. “We zijn een perfect koppel, meer hoef je niet te weten.”

In een niet zo ver verleden was Guram Gvasalia een verlegen, cameraschuwe eenzaat die een hekel had aan de glitter en glamour van de modewereld. Een eenzaat, die zich enkel comfortabel leek te voelen in de schaduw van zijn succesvolle oudere broer. Vandaag is hij een opvallende verschijning die overal waar hij komt de aandacht naar zich toe zuigt. Hij verzamelt peperdure, opzichtige horloges van Patek Philippe en Audemars Piguet, verschijnt zelden in het openbaar zonder een manbag van Hermès – “Enkel die in krokodillenleer, de rest vind ik niet zo mooi” – en laat zich geregeld door de stad rondrijden in een van de vele luxewagens die hij bezit. “Op dit moment is hij helemaal into Rolls-Royce,” zegt Jean Delmas, die Gvasalia’s gedaanteverwisseling vanop de eerste rij heeft meegemaakt. “Ik denk dat Guram gaandeweg heeft beseft dat een succesvol modehuis nood heeft aan een herkenbaar gezicht. Dat verklaart de juwelen die hij draagt, de extravagante zonnebrillen, de gebitsversiering... Nu ik er zo over nadenk: ik vermoed dat hij probeert om zichzelf een soort van Karl Lagerfeld-imago aan te meten. Die man is zijn grote voorbeeld, dat voel je aan alles.”

Gepimpte tanden

De grills die Gvasalia’s gebit laten schitteren in het zonlicht zijn het werk van een bijzonder getalenteerde Israëlische tandarts slash juwelier die hij onlangs heeft ontmoet in New York, zegt de ontwerper. “Hij is niet alleen de beste van de wereld, maar ook een commercieel genie. Toen hij een paar jaar geleden de eerste hiphoppers met gepimpte tanden op het scherm zag verschijnen, was hij geshockeerd door de abominabele kwaliteit. “Dat kan ik veel beter”, zei hij. Vandaag ontwerpt hij grills voor wereldsterren als Madonna en Pharrell Williams. Een gat in de markt spotten en er onvervaard inspringen: dat is precies de mentaliteit die ik ook wil zien bij Vêtements.” De gebitsjuwelen kosten afgrijselijk veel geld, maar dat heeft Gvasalia er graag voor over. “Ze voegen dat kleine beetje extra toe aan je look. Ik heb er eentje voor elke horloge in mijn collectie. Als ik mijn wit-roze Patek Philippe draag, stop ik ook een wit-roze grill in mijn mond. Alles zit ’m in de details, begrijp je?”

Als de naam Guram Gvasalia wereldwijd weerklank begint te krijgen, ligt dat in de eerste plaats aan de Instagram-foto met Madonna die hij op 5 juli online heeft gegooid, maar in de inner circle van de mode timmerde de ontwerper al maandenlang aan zijn nieuwe, opvallende imago. Sinds de lancering van de Vêtements-herfstcollectie in januari is hij niet meer weg te slaan van prestigieuze modeshows en laat hij zich in exclusieve clubs maar al te graag fotograferen in het gezelschap van beroemdheden. In maart moest de Canadese singer-songwriter Avril Lavigne, die toen een relatie had met de Amerikaanse rapper Tyga, zich nog reppen om de overspelgeruchten te ontkennen nadat ze hand in hand met Gvasalia was gefotografeerd tijdens een bezoek aan de Paris Fashion Week. Ook de Colombiaanse reggaetonzanger J Balvin, met 56 miljoen streams per maand de op drie na meest beluisterde artiest op Spotify, rekent Gvasalia tot zijn beste vrienden: “We sturen elkaar elke dag berichten en we facetimen vaak uren aan een stuk om over onze gedeelde passies te praten. Mode, horloges, muziek, reizen... Het houdt gewoon niet op. O ja, en roddelen doen we ook, natuurlijk.”

Werkpaard

Tussen al het netwerken, feesten en facetimen door blijft Guram Gvasalia in de eerste plaats een noest en onvermoeibaar werkpaard. Vêtements-medewerkers getuigen dat het licht in de Zwitserse hoofdzetel doorgaans blijft branden tot 5 of 6 uur ’s morgens, en dat hun grote baas amper vier uur later weer fris en monter aan het hoofd van de tafel zit om de ochtendvergadering in goede banen te leiden. De resultaten van zoveel ijver zijn ook zichtbaar in de cijfers: zo genereert op de prestigieuze modewebsite voguerunway.com geen enkel modehuis meer clicks dan Vêtements, op Louis Vuitton na. Volgens Federico Barassi, de vice-CEO van de toonaangevende moderetailer Ssense, kan Vêtements bovendien uitmuntende bedrijfsresultaten voorleggen: “We zijn hun producten beginnen aan te bieden in 2015, en sindsdien laten ze elk jaar opnieuw een groei met dubbele cijfers optekenen. Dat heb ik in m’n hele carrière zelden meegemaakt.”

Chanel aan de deur

Kort samengevat: Guram Gvasalia en Vêtements zijn on a roll, en het ziet er niet naar uit dat er snel een einde komt aan het overdonderende succes. Volgend jaar mag het modehuis tien kaarsjes uitblazen, en dat wil de ontwerper niet onopgemerkt laten voorbijgaan: “Ik verklap nog niet wat ik van plan ben, maar één ding kan ik je nu al vertellen: het wordt een knaller van een verjaardagsfeest. Het dak gaat eraf!” Over de vraag hoe hij de toekomst van Vêtements ziet, hoeft Gvasalia niet lang na te denken. “De voorbije maanden begon het plots hard te gaan, maar de finish is nog lang niet in zicht. Ik wil méér. Gisteren heb ik toevallig geluncht met Sam Worthington (Australische acteur die bekend werd als Jake Sully in de Avatar-franchise van regisseur James Cameron, red.), en ik vroeg hem of hij de allerbeste film van zijn carrière al had gedraaid. ‘Helemaal niet,’ antwoordde hij. ‘Het echte klapstuk moet nog komen, daar ben ik zeker van.’ Wel, zo voelt het ook voor mij. Er liggen grandioze dingen in het verschiet, dat wéét ik gewoon. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om Vêtements vandaag of morgen te verlaten, maar als pakweg Chanel over een paar jaar aan de deur komt kloppen... Mja, dat zou ik wel zien zitten.”

Gvasalia denkt groots en droomt groots. Zou het, vóór hij wilde plannen begint te maken, niet verstandiger zijn om minstens de reacties af te wachten op de kostuums die hij heeft ontworpen voor Madonna’s Celebration-tournee? Hij grijnst zijn diamanten tanden een laatste keer bloot. “Ik daag je uit: noem één ontwerper van mijn leeftijd die ook maar tot aan m’n enkels komt. O, wat ben je plots stil. Hoe zou dat nu komen?”