‘Ik ben al een paar keer serieus teleurgesteld geraakt in mensen’: Jeroen Meus in gesprek met Dirk De Wachter

Op 31 december 2021 moest Jeroen Meus afscheid nemen van zijn broer Wim. Over het rouwproces maakte hij het programma Dagen zonder broer. ‘Mijn zoon van 11 gaat samen met mij naar therapie. Hij heeft op zijn leeftijd al extra veel meegemaakt.’

Jeroen Meus: “Mag ik u aanspreken met Dirk?”

Dirk De Wachter: ‘Uiteraard.’

Meus: “Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: eigenlijk doe ik dat niet zo graag, interviews geven. Ik ben dat zo beu. Het moet in het leven juist niet te veel over mij gaan.”

De Wachter: ‘Weer een tv-programma. Nog eens een interview. U wenst een beetje met rust gelaten te worden?’

Meus: “Ja, eigenlijk wel. De reden dat ik hier ben, is omdat ik enorm veel sympathie voor u voel. En die is heel oprecht. Ongetwijfeld zijn wij verbonden met elkaar. Zo voelen mijn moeder en ik dat toch aan. Ze stuurde me gisteren nog een tekst van u door. Zodra de woorden ‘ziekte’, ‘kanker’ of, meer specifiek, ‘darmkanker’ vallen, voelen wij als familie een verbondenheid met iedereen die daar ook mee te ­maken heeft gekregen.”

De Wachter: ‘U hebt een publiek, dat u graag ziet verschijnen, en bent een televisiefiguur. Maakte u daarom het programma Dagen zonder broer?’

Meus: “Ik heb Dagen zonder broer gemaakt, omdat het eerste jaar van rouw in feite onwezenlijk is. Ik denk dat elke vorm van iets doen met je verdriet – naargelang je mogelijkheden – verstandig is. Ik ben kok en tv-maker. Ik had dus twee opties: goed eten maken voor anderen of er een programma over maken. Een schilder – ik zie hier bijvoorbeeld, naast vele anderen, Michaël Borremans in uw kast staan – zou daar een schilderij over maken. U zou een cursiefje of bundel schrijven, wat u ook hebt gedaan.”

De Wachter: ‘Ik heb inderdaad Vertroostingen geschreven. En iemand zoals Nick Cave maakte een album voor zijn overleden zoon.’

Meus: “Voilà. Het was absoluut een vorm van therapie voor mij, dat programma maken. ­Dagen zonder broer heeft mij ook echt geholpen. Ik kan nu ook op een heel andere manier over verdriet praten.”

De Wachter: ‘Ik ben ook gezinstherapeut en ik vraag me af of, en zo ja hoe, het overlijden van uw broer de dynamiek tussen jullie heeft veranderd.’

Meus: “Ik ben de jongste van de drie en ook de impulsiefste. Mijn oudste broer en ik hebben het in het verleden wat moeilijk gehad. Wim was eigenlijk onze lijm. Hij zorgde voor de verbinding. Tijdens zijn ziekte focuste hij op zijn eigen gezin. Hij trok zich wat terug. Mijn oudste broer en ik zijn nu ontzettend close, net door het overlijden van Wim.

“Ik voel heel duidelijk dat wij met twee mensen er drie proberen te zijn. Wij leven verder in de geest van Wim, die we ontzettend missen. Op een bepaalde manier voel ik dat hij nog aanwezig is. Ik probeer dat vooral op een positieve manier te bekijken. Verdriet is iets wat je omarmt, toch als je eenmaal doorhebt hoe het werkt. Als je met je eigen leven nog ergens wilt raken, moet je daar een bondgenoot van ­maken. Dat is zeer moeilijk, maar dat lukt.”

De Wachter: ‘Uw ouders hebben hun kind verloren. Dat moet een van de ergste dingen zijn om mee te maken, lijkt me.’

Meus: “Ik weet hoe de amputatie voelt die ik nu doormaak, want Wim en ik waren enorm verbonden met elkaar. Hoe het voelt voor mijn ouders, nee, daar kan ik me niets bij voorstellen. Hoewel zij gescheiden zijn toen ik jong was, hebben zij dat fenomenaal gedaan, ons opvoeden. Die opvoeding was doorspekt met veel liefde, maar ook met aandacht voor het geschreven woord, architectuur, kunst en geschiedenis. Wij hebben nog steeds een enorm warm nest. Mijn ouders zijn beiden ook enorm slimme en sociaal dragende mensen. Daar heb ik veel geluk mee. Ik voel wel dat wij nu ook een heel andere relatie hebben. Terwijl onze Wim altijd de attente was, waren mijn oudste broer en ik meer op onszelf. Ik focuste vooral op mijn carrière en Wim was eerder een geëngageerde man. Een heel lieve, attente vader ook.

“Plots viel dat weg en ontstond er een gat in ons gezin. Doordat hij er niet meer is, proberen mijn oudste broer en ik juist attenter te zijn voor onze ouders. Dat lukt ook heel goed, wij doen dat met veel plezier. Ik hoor vaak dat veel families het moeilijk vinden om na zo’n ingrijpend verlies bij elkaar te blijven. Wij hebben het geluk dat bij ons het tegenovergestelde is gebeurd. We zijn zeer close geworden. Daar gaan wij ook voor blijven zorgen. Dat zijn we verschuldigd aan Wim, die altijd positief was.”

De Wachter: ‘Mocht het mijn kind over­komen, dan is het einde verhaal voor mij als vader. Hoe staat u daar tegenover?’

Meus: “Ik begrijp dat u dat zegt. Tegelijkertijd denk ik dat er ook altijd een soort van kracht overblijft, waar je op moet vertrouwen. Ik begrijp wel dat het in zekere zin het einde van een verhaal is. Mijn broer verliezen voelt namelijk ook als het einde van een verhaal. Ik vind het moeilijk te beseffen dat mijn leven nooit meer hetzelfde gaat zijn.

“Op vakantie heb ik mijn vrouw verteld dat ik mijn vorige leven enorm mis. Dus moet ik het nieuwe leven, een leven waarin het verlies van Wim bestaat, nu als maatstaf nemen. Mag ik u trouwens iets zeggen?”

De Wachter: ‘Natuurlijk.’

Meus: “U bent geopereerd. Dat is fantastisch nieuws. Ik vind dat ook heel hoopgevend. Bij mijn broer wilden ze dat niet meer doen, simpelweg omdat het geen zin meer had. Ik vind het fijn te weten dat het bij u wel is gelukt.”

De Wachter: ‘Daar ben ik ook dankbaar om. Ze schatten mijn kansen op volledig herstel op 40 procent. Dat is nog niet zo slecht. Mijn operatie verliep wel nogal moeilijk. Ik ben ook een tweede maal geopereerd, waarbij veertig centimeter darm en een stuk lever is weggenomen. Op die plaatsen zaten metastasen (kankercellen die andere organen koloniseren, red.). Dat die ingreep is gelukt, is goed nieuws. Vandaar dat ik hier ook niet zit met het idee dat ik doodga.’

Meus: “Inderdaad. Ik bedoelde het ook als iets positiefs. Die hoopgevende factoren, daar probeer ik mij, als het over anderen gaat die ziek zijn, aan op te trekken. Tijdens de behandeling van mijn broer was ik bijna overal bij. Daardoor verzamelde ik veel informatie. Als ik mensen hoor spreken over darmkanker, weet ik door welke behandeling ze heen moeten. Als ik dan bijvoorbeeld ‘Folfox’ hoor vallen, besef ik dat dat eigenlijk ook goed nieuws is. Dat is best straf spul waarmee ze je volledige systeem bestrijden.

“Ook een operatie is eigenlijk heel positief, ook al heeft het woord zelf een slechte connotatie. Mensen vinden dat misschien gek om te ­horen, maar het betekent dat de dokters je een redelijke kans geven om die operatie aan te kunnen. Ik bezie het als een strohalm waar je je best serieus aan vasthoudt.”

In zijn programma 'Dagen zonder broer' gaat Jeroen Meus langs bij lotgenoten en ervaringsdeskundigen op zoek naar antwoorden en zingeving na het overlijden van zijn broer Wim.

De Wachter: ‘U bent in het dagelijks leven een drukbezet mens. Heeft het verliezen van uw broer ook wezenlijke dingen veranderd in het contact met uw ouders?’

Meus: “Werken is niet iets wat ik doe. Ik bén dat. Louis Tobback (voormalig socialistisch burgemeester van Leuven, red.) zei ooit tegen mij: ‘Gij zijt zoals ik, hè, gij hebt nog nooit een dag gewerkt in uw leven.’ Ik vind dat een heel mooie zin, maar net die houding zorgt er wel voor dat ik altijd bezig ben. Toch is er een en ander veranderd. Waar ik vroeger zo gefocust was op mijn carrière en mijn ouders daardoor soms twee weken niet hoorde, maak ik daar nu bewust meer tijd voor. Dat komt echt vanuit mijn hart. Dat zijn natuurlijk af en toe ook nog droevige gesprekken, maar wij kunnen elkaar wel motiveren. Dankzij de grote openheid in ons gezin hebben wij een goede band met elkaar.”

De Wachter: ‘Hebt u op enig moment eigenlijk beroep gedaan op professionele hulp?’

Meus: “Mijn zoon, Georges, is nu 11 jaar en hij heeft de laatste vijf jaar veel verdriet gezien en ervaren. Ik merk dat hij daardoor extra zorg nodig heeft. We hebben buiten mijn broer nog te maken gekregen met ziekte en verlies, waardoor het voor hem extra veel is geweest op jonge leeftijd. Daarom volgen we samen therapie.

“Dat is trouwens ook iets wat je tijdens een rouwproces meemaakt: plots wordt er als een volwassene naar je gekeken. Ik voelde heel duidelijk – en de vraag was ook letterlijk aanwezig – dat ik na Wims overlijden alles moest regelen. Gelukkig heeft mijn oudste broer geholpen, maar ik was plots al mijn onschuld kwijt. Opeens voel je dat je in dat gezin moet opstaan en dat je een man bent geworden. Dat je een verantwoordelijkheid hebt. Ik zag mijn ouders naar mij kijken in plaats van omgekeerd. Dat was wel wennen. Als ik in de spiegel kijk, zie ik dat ik aan het verouderen ben, maar vóél ik mij nog iemand van 15 jaar. Ik voel mij nog piepjong. En opeens kreeg ik een dragende rol. Dat zorgde voor een confrontatie met ouderdom en ook met mijn eigen sterfelijkheid.”

De Wachter: ‘Verandert dat iets in uw opvatting over het leven of over waar u mee bezig bent?’

Meus: “Als mens ben je constant op zoek naar wie je echt bent. Iemand die zegt dat hij dat niet doet, leeft volgens mij niet meer. Ik heb ondertussen wel een aantal overtuigingen vergaard. Zoals: de mens is niets. Voor die zin mag ik Tom Lanoye bedanken. In mijn niets-zijn als mens moet ik er zoveel mogelijk uithalen. Als ik dan toch weet dat er niets is, dan ga ik er maar beter voor. Dat heb ik altijd gedaan, maar nu – na de dood van Wim – nog meer.

“Ik ben sindsdien selectiever geworden. In mijn evolutie merk ik dat mijn schild naar beneden is gezakt. Er is weinig weerstand. Mensen kunnen gemakkelijker aan mij raken. Ik ben daardoor al een paar keer serieus teleurgesteld geraakt in mensen. Ik voel dat ik mezelf meer moet beschermen.

“Ik zit nu in de fase waarin ik mezelf afvraag wie ik nog toelaat en wie niet. Wat zeg ik nog tegen wie, en wat juist niet? Ik ben snel verdrietig of gekwetst. Dat komt, denk ik, doordat de emmer nog te vol zit. Desondanks leef ik wel weer in kleur. Ik vind vriendschappen veel belangrijker dan vroeger. Ik neig veel harder naar mijn gezin, naar ons drieën. Vroeger was thuis zijn oké, nu is dat mijn absolute prioriteit. Ik ben het gelukkigst als wij samen zijn. We zijn net terug van een week in Zuid-Tirol en dan merk ik dat dát mijn drug is. Dat is het liefste wat ik doe.

“Weet u wat heel hard veranderd is? Vandaag kan ik alleen thuis zijn en mij gelukkig voelen. Maar er zijn ook zaken in mijn leven die al die jaren aanwezig zijn en waar ik heel dankbaar voor ben. Zoals mijn jeugdvrienden, met wie ik twee hobby’s deel. Ik sport bovendien al een hele tijd. Ik doe van alles: fietsen, padel, tennis en golf. Iemand die aan de buitenkant hevig is, is vaak aan de binnenkant rustig, hè? Dat is misschien iets wat ik aan een psychiater moet vragen.”

De Wachter: ‘Dat is zo, ja.’

Meus: “Dat ben ik dus. Ik ben altijd bezig, ben heel energiek en hevig en heb meestal mijn mening klaar. Maar eigenlijk voel ik mij tijdens diezelfde momenten best rustig.”

De Wachter: ‘Waarmee houdt u zich bezig op de momenten waarop u alleen bent?’

Meus: “Tijd nemen voor mezelf deed ik vroeger nooit. Ik heb het daar af en toe nog moeilijk mee. Ik vind het niet gemakkelijk om alleen te zijn, maar ik vind mijn rust wel heel hard in lezen en in muziek. Mijn gazetten lezen terwijl ik een plaat luister, dat doe ik enorm graag. Muziekrecensies opzoeken. Mijn broer deed dat vroeger voor mij. Hij was ongelooflijk muzikaal belezen. Elke week zorgde hij voor een lading ‘dit moet je lezen’, ‘dit moet je luisteren’ en ‘dit moet je zien’. Nu dat is weggevallen, probeer ik dat zelf te doen en daar vind ik heel veel rust in. Hij maakte ook elke maand muzieklijstjes. Dat project zet ik nu in zijn geest met plezier voort. In ons geval gaat het om redelijk mooie en rustige indieachtige muziek. Dat werd me opgedrongen. (lacht) Ik moest dat goed vinden, want hij vond dat goed.

“Voor de rest heb ik een saunaton in mijn tuin gezet. Daar kan ik de hele winter in zitten, om te vertragen. En ik fiets graag alleen naar mijn werk. Maar bijvoorbeeld echt volledig alleen in de zetel liggen, dat doe ik niet. Dan word ik onrustig.”

De Wachter: ‘Als alle zintuigen worden uitgeschakeld, wordt het wat angstig. Er moet ergens input zijn?’

Meus: “Als ik een roman lees, mag er niets van muziek opstaan. Maar er is dus altijd wel iets aanwezig als ik alleen ben. Anders ga ik ijsberen. Ik moet omringd zijn door schoonheid, of toch tenminste door iets wat mij interesseert.”

De Wachter: ‘Wat mij wat kan afleiden, is ­koken. Is dat voor u ook zo of is dat alleen uw job?’

Meus: “Dat is wat ik het liefste doe, Dirk. Ik vind het veel fijner als mensen bij mij thuis op bezoek komen in plaats van omgekeerd. Juist omdat ik er zo van geniet om ze in de watten te leggen. Ik verzorg mensen graag. Dat doe ik elk weekend nog. Mijn vrouw en ik hebben samen een restaurant uitgebaat. Wij kunnen – zonder iets te zeggen – luide muziek opzetten. Ik begin dan te koken, zij begint de tafel te dekken. Wij zeggen niets tegen elkaar. Ik kan enorm genieten van dat ballet tussen ons twee. Achteraf staan we daar nog vaak van te kijken en zeggen we tegen elkaar: ‘Dat kunnen wij toch nog altijd goed.’ In een uur tijd kan ik vier of vijf gerechten op tafel zetten terwijl zij bloemen schikt, kaarsen zoekt en tafellakens strijkt en dekt.

“Dat zit in mij. Wij zijn opgevoed met aandacht voor beleefdheid. Op de hotelschool zijn service, gedienstigheid en jaknikken erin gedrild. Nee zeggen vond ik daarom vaak moeilijk. Nu niet meer. Ik heb heel lang in de veronderstelling geleefd dat iedereen mij graag moet zien. Het werd een soort gesel voor me. Daardoor wist ik lang niet echt wie ik was. En nu? I ­couldn’t care less. Het interesseert mij geen hol wat je van mij vindt. Echt niet meer. Want ik heb namelijk een heel mooie inner circle, waar ik heel veel zorg voor wil dragen. Bovendien ben ik ook tevreden met wie ik nu ben. Uiteraard sta ik open om nieuwe mensen te ontmoeten, maar het hoeft ook niet echt meer.”

De Wachter: ‘Waren dat ook de zaken die u tijdens uw rouwproces leerde?’

Meus: “Tobben over die dingen heb ik afgerond, net door mijn rouwproces. Ik heb geleerd dat het zo is. Mensen zeggen vaak: ‘Dat is niet natuurlijk.’ Het is arrogant om te denken dat je de volgorde van overlijdens kunt bepalen. Mijn broer is gestorven en dat is echt spijtig, maar ik ben dankbaar voor de 44 jaar dat hij er wél is geweest. Net daarom wil ik niet mijn hele leven verdrietig zijn over de komende 44 jaar dat hij er niet meer is. Ik heb echt geleerd dat we hier maar even zijn. Geniet dus maar van het leven. In mijn geval is dat met een goed glas wijn en een lekkere maaltijd, ook omdat die vaak een liaison zijn voor een goed gesprek.”

De Wachter: ‘Dat vind ik dus ook. In alle ­culturen, maar zeker ook de onze, is eten iets wat de mens samenbrengt.’

Meus: “Die verbinding, daar draait het om bij mij. Dat je de mensen kunt kiezen die je graag bij je hebt en dat je voor hen een pot eten kunt maken. Ik vind dat een liefdesverklaring. Dat is ook wat je doet: ‘Kom hier, ik ga je voeden en je bent hier van harte welkom.’ Ik vind dat heel troostend. Ik heb bij ons in de tuin een haardvuur geïnstalleerd. Daar hebben we al heel vaak afgesproken met vrienden, met een goede fles wijn erbij. Die gesprekken gaan automatisch ook over Wim. Ik heb iets met vuur en brand ook graag kaarsen. Vuur geeft hoop, licht en troost.

“Na het overlijden van mijn broer kampte ik met knoerten van paniekaanvallen. Die heb ik soms nog. De eerste keer dat je dat meemaakt, wil je dood. Ik wilde vluchten. Weg. Ik wou bij hem zijn, dacht ik, ik had hier niets meer te zoeken.”

De Wachter: ‘Hebt u zelf gedachten over wat er is of wat er gebeurt wanneer we komen te overlijden?’

Meus: “Ik ben jaloers op mensen die geloven. Mijn zoon denkt dat we terug kunnen komen als schildpad. (lacht) Nee, ik ben ervan overtuigd dat er niets is. Ik kan dat natuurlijk nooit helemaal zeker weten, maar volgens mijn overtuiging – en volgens mijn grote profeet Ricky Gervais (Britse komiek, red.) – is er niets. Mijn broer is voor altijd weg.”

De Wachter: ‘Dat is wat de meeste mensen in onze seculiere maatschappij tegenwoordig denken. Alhoewel, als het er dan op aankomt…’

Meus: “Voilà, ik wilde niet te halsstarrig zijn, want dat is wel hoe ik erover denk. Maar hoe ik er stiekem in mezelf over fantaseer, is anders. Daar put ik schoonheid en kracht uit om af en toe toch te denken, als de zon een keer schijnt: ah, hier is onze Wim. Als familie hebben wij de zon als gemeenschappelijk symbool. En daarom kan het gevoel dat hij bij me is zomaar eens opduiken. Ik weet dat het niet echt zo is, maar het verlicht de boel toch wat.”

‘Ik ben snel verdrietig of gekwetst. Dat komt, denk ik, doordat de emmer nog te vol zit.’ Beeld Wouter Van Vooren

De Wachter: ‘Ik denk wel dat de dode mensen hier nog bij ons zijn. Ze leven in ons voort. Zo zit ook uw broer volgens mij nog in u. Al is het maar in uw hoofd. Hij is nog altijd aanwezig en dat zal bij uw zoon ook een ­beetje blijven. Pas over twee generaties zal dat wat verdwijnen. De eeuwigheid is ook maar tijdelijk. En dat is ook niet erg. De ambitie moet er ook niet zijn om voor altijd te blijven. Laten we maar bescheiden tijdelijk zijn. Maar het liefst blijven we – als we dood zijn – hier nog even op een aangename manier. Mijn moeder is al vijftien jaar dood, maar ze is nog altijd bij mij.’

Meus: “Daarom dat ik hier vandaag zit. Dat zijn de dingen die ik wil horen. Wat u nu mooi verwoordt, is hoe ik mij voel. Hoe ik mij moet uiten – wanneer iemand mij vraagt naar mijn overtuiging – is nog niet zo duidelijk voor mezelf. Dat is nog steeds niets. Ik zit zelf nog in een overgangsfase, wat dat gevoel betreft. Ik vond nog niet de juiste woorden, maar mijn broer is inderdaad áltijd bij mij. Wat u nu zegt, geeft mij dus veel hoop.

“Ik zit in een fase van twijfel. Mijn geloof in het hiernamaals en alles wat daarmee te maken heeft, krijgt een andere wending. Dat vind ik tof. Ik ben daar dankbaar voor. Ik dacht eerst: alles is weg. Maar dat kan niet, want ik voel: Wim is hier nog. (krijgt tranen in de ogen) Ik ben graag emotioneel. Ik zoek die emoties soms ook een beetje op.”

De Wachter: ‘Dat is mooi. Dat u dat kunt, is het bewijs van liefde. Ik veronderstel – bij mij is het toch zo – dat muziek dat enorm kan versterken. Vermits we dat delen, zijn er waarschijnlijk nummers waarbij u die emoties voelt opwellen?’

Meus: “Ongelooflijk hard, ja. Een bevriende muzikant – Simon Casier (bassist bij Balthazar, red.) – heeft een aantal jaar geleden ook zijn broer verloren. Hij heeft met zijn groep Zimmerman een plaat gemaakt. Die heet Wish You Were Here. Op die manier heeft hij eigenlijk een soort requiem voor zijn broer geschreven. Dat vind ik ongelooflijk mooi. Mijn broer en ik waren niet alleen verbonden door hedendaagse muziek, ook door klassieke. Muziek is voor mij de grootste trigger, maar ik zoek het ook vaak op. Niet uit zelfmedelijden, gewoon omdat ik daar graag ben. Dan voel ik me heel dicht bij hem.

“Het is misschien raar om te zeggen, maar soms kan ik genieten van mijn verdriet. Dan denk ik achteraf: ben ik nu een masochist? Maar ik kan genieten van mezelf te laten neerdalen in die emoties. Dat hoeft daarom ook niet altijd lang te duren. Het kan ook zelfs energie geven. Mijn leven speelt zich weer af in kleur, alleen mijn dromen nog niet. Die zijn vaak nog zwart-wit. De somberte en donkerte overvalt me soms nog. Ik denk dat ik het leven begin te begrijpen, ik weet alleen niet of ik het nog tof vind met wat ik vandaag weet. Dat vind ik jammer. Daar ben ik nog niet aan uit. Is het leven eigenlijk wel tof? En zitten er niet ongelooflijk veel foutjes in de schepping?”

De Wachter: ‘Voor zover ik het begrijp, zou uw broer zeggen dat het wél tof is en dat u ervan moet proberen te genieten.’

Meus: “Als je verdrietig bent en onder druk staat, leun je al snel aan tegen iets wat op een depressie lijkt. Ik heb een heel publieke job. Overal waar ik kom, sta ik aan. Of ik kan – en dat vind ik heel frustrerend – zelden een mening geven. Dat doe ik daarom ook niet. Heel vaak moet ik incasseren. Eén uitdelen is niet aan mij, want dan wordt er direct gezegd dat ik veranderd ben of dat ik het in mijn bol heb gekregen. Ik ben dus constant op mijn hoede.”

De Wachter: ‘Dat herken ik wel.’

“Meus: “Net daarom is mijn gezin zo belangrijk. Bij hen voel ik mij veilig en geborgen. Daar kan ik 100 procent mezelf zijn.”