IJs waar je onbeperkt van kan eten? Het bestaat en zo maak je het

IJscrème waar je onbeperkt van kan eten? Het bestaat. Nicecream is een gezonder alternatief voor ijsjes op basis van bananen, én gemakkelijk zelf thuis te maken.

Vanzelfsprekend is er niets mis met af en toe een ijsje, maar het is fijn om af te wisselen met een iets gezonder alternatief. Enter ‘nicecream’, een versie vrij van artificiële additieven, toegevoegde suikers en zuivel, en gemakkelijk thuis zelf te bereiden zonder dure ijsmachine.

Nicecream in zijn puurste vorm bestaat uit één enkel ingrediënt: bevroren bananen. Ze zijn het geheim tot een romige, smeuïge crème die verdacht veel weg heeft van echte ijscrème. De neutrale smaak en textuur van bananen vormen de ideale basis voor een romig geheel, maar uiteraard houdt niets je tegen om van hieruit te experimenteren met extra ingrediënten en andere smaken. Voeg bevroren mango, frambozen of aardbeien toe voor een frissere fruitsmaak. Of waarom eens geen schepje cacao, een mespunt vanillemerg, een snuf kaneel of wat extra nootjes?

Beeld Hannes Vandenbroucke

Bewaar enkele bevroren bananen in je diepvriezer, zo haal je in een mum van tijd een grote kom nicecream als vieruurtje, dessert, of – waarom niet – als ontbijt uit je blender. Let wel, niet elke banaan leent zich tot nicecream. Het is belangrijk om de juiste banaan in te vriezen. Niet te groen, niet te bruin. Diepgeel, net voor het punt dat er bruine vlekjes ­verschijnen, is ideaal. Snijd de gepelde bananen in schijfjes van twee centimeter, schik ze een voor een op een met ­bakpapier beklede (bak)plaat en schuif twee uur in de ­diepvriezer. Eens de bananenstukjes hard zijn, kan je ze samen in een afgesloten zak bewaren, maar zo blijven het losse stukjes en vormen ze geen grote bevroren homp waar je blender of keukenrobot niets mee kan aanvangen.

Win-win

Nicecream is heerlijk als zachte soft serve, recht uit de blender. Schep je liever vaste bolletjes, laat de crème dan eerst enkele uren opstijven in de diepvriezer. Doordat er geen additieven worden toegevoegd om het ijs zacht en schepbaar te houden, bewaart nicecream niet zo gemakkelijk voor ­langere tijd. Gelukkig is dit tussendoortje veel te lekker om onmiddellijk helemaal naar binnen te lepelen. Door de ­bananen eerst even in de pan aan te bakken en een schep pindakaas aan de blender toe te voegen, krijg je een rijke, gekaramelliseerde versie die zeker ook tijdens de koudere maanden in de smaak valt. Zoonlief heeft alleszins niet door dat hij geen ‘echt’ ijs eet en ik smul lekker mee. Win-win!