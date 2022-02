Iedereen kan vis bakken (volg gewoon dit stappenplan)

Kooktechnieken uit de restaurantkeuken lijken op het eerste gezicht hoog gegrepen voor thuis, maar niets is minder waar. Zelfs een knapperig visje is een haalbare kaart. Volg het stappenplan, zo wordt het kinderspel.

Ga je naar een klassiek restaurant, dan is de kans groot dat je er uitgepuurde gerechten met slechts een handvol perfect bereide ingrediënten geserveerd krijgt. Geen tierlantijntjes, maar onberispelijk van kwaliteit en techniek, zodat schuimpjes overbodig zijn. Een stukje gerijpt vlees met de perfecte cuisson en volmaakte saus, of zeetong meunière zo heerlijk en volgens de regels van de kunst klaargemaakt, dat je thuis haast geen visje in de pan meer durft te gooien.

Ultraknapperig vel

Het is ook met mijn voeten onder een restauranttafel dat ik ooit ontdekte hoe fantastisch knapperig visvel wel niet is. Dezelfde zeebaars belandde vroeger aan mijn eigen tafel altijd met een wak vel op mijn bord, waar het uiteindelijk ook bleef liggen. Gelukkig ben ik er ondertussen al een tijdje uit dat een visfilet met ultraknapperig vel ook thuis een perfect haalbare kaart is. Eens je de juiste techniek in de vingers hebt, wordt het kinderspel. Restaurantvis maken is helemaal geen raketwetenschap, en een pak minder intimiderend dan je zou denken. Met een paar eenvoudige stappen bereik je thuis ook zo’n knisperend resultaat.

Vocht is de vijand van knapperig. Een zo droog mogelijk visvel is de sleutel tot succes. Dep het vel met keuken­papier zo droog mogelijk. Als je tijd hebt, kan je de vis een uurtje onafgedekt in de koelkast laten liggen, zodat het vel verder kan uitdrogen. Wat je ook doet, wacht met zouten tot vlak voor het bakken, aangezien zout vocht onttrekt. Gebruik daarom ook geen boter, aangezien boter een hoog vochtgehalte heeft. Werk met flink wat neutrale olie en zorg ervoor dat die heet is alvorens je de vis voorzichtig in de pan laat glijden. Duw de filet vervolgens zachtjes tegen de bodem met een spatel om een mooi contact te genereren, en draai hem vooral niet te snel. Het vel kan eerst een beetje aan de pan plakken, maar zodra het gegaard is, laat het vanzelf de bodem los. Probeer maar eens!

Beeld Hannes Vandenbroucke

Krokant gebakken zeebaars met parelcouscous

Dit heb je nodig voor 2 personen

120 g parelcouscous / 1 venkel / olijfolie / 2 zeebaarsfilets op vel / neutrale olie / peper en zout 5 g dille / 5 g bieslook / 1 el za’atar / handvol geroosterde hazelnoten, grof gehakt / 1 el limoensap / zeste van 1 limoen

Zo maak je het

1. Kook de parelcouscous volgens de instructies op de verpakking in gezouten water gaar.

2. Snijd de venkel doormidden, verwijder de harde kern en snijd in dunne reepjes. Verhit wat olie in een grote pan en roerbak de venkel in 5 à 7 min. gaar. Breng op smaak met peper en zout.

3. Dep het vel van de zeebaars goed droog met keukenpapier. Verhit een flinke geut neutrale olie een pan over een hoog vuur. Kruid de filets aan beide kanten met peper en zout. Zodra de olie heet is, leg je voorzichtig de filets op de velkant in de pan. Laat 2 min. onaangeroerd bakken. Eens het vel goudbruin en krokant is en gemakkelijk loskomt van de bodem van de pan, draai je de filets met een spatel om. Bak nog eens 1 min. en haal uit de pan.

4. Meng de venkel samen met een flinke geut extra vierge olijfolie, verse kruiden, za’atar, noten, limoensap en zeste door de parelcouscous. Proef en breng verder op smaak met peper en zout.

5. Serveer de zeebaars met de couscous.