Iedereen kan leidinggeven, zo doe je het ook goed: tips en tricks voor kersverse teamleaders

De overstap naar een leidinggevende rol op het werk is niet altijd makkelijk. Misschien moet je plots je vroegere collega’s aansturen, of mogelijk kom je als externe leidinggevende in een nieuw bedrijf toe. Met deze tips loopt de overstap hopelijk vlotter.

Lennart van der Kraan begeleidt als coach beginnende leidinggevenden en schreef daar ook een boek over: Help/hoera, ik ga leidinggeven! Hij legt uit hoe je de grootste valkuilen vermijdt. Een team of afdeling aansturen, is een vak apart, benadrukt hij. “Bedrijven doen er soms makkelijk over om degene die binnen een team het beste presteert te promoveren, maar de inhoudelijke kant van het werk beheersen maakt je nog geen goede leidinggevende.”

Leidinggeven vraagt om andere vaardigheden. “Je moet je team inspireren en in de gaten houden of iedereen goed presteert, maar minstens zo belangrijk is, dat je goed naar je teamleden luistert. Wat hebben zij nodig om zich goed te voelen en zich te ontwikkelen? Het is jouw taak als leidinggevende om hen daarbij te helpen.”

Kan iedereen leidinggeven? Van der Kraan denkt van wel. “Het ene type mens is niet geschikter voor een leidinggevende functie dan het andere. Het kan zijn dat bepaalde aspecten van de rol je van nature wat makkelijker afgaan dan andere, maar het belangrijkste is dat je openstaat om bij te leren.”

Dit moet je doen als kersverse leidinggevende in drie veelvoorkomende scenario’s:

Scenario 1: Je krijgt promotie en wordt leidinggevende van de mensen met wie je tot voor kort naaste collega’s was

Hoe hechter je voor je promotie was met je collega’s, hoe moeilijker dit scenario zal zijn. “Ik zie soms dat mensen na een promotie op de oude voet verder proberen te gaan, maar dan verwatert de grens tussen het persoonlijke en het zakelijke al snel. In het weekend met een collega gaan stappen en de maandag erna met die persoon een serieus een functioneringsgesprek moeten voeren, werkt niet.”

Maak het jezelf gemakkelijker door enige afstand te bewaren, raadt Van der Kraan aan. “Dat betekent niet dat je je af moet zonderen en bijvoorbeeld nooit mee kan als er na werk geborreld wordt. Ook bij een bedrijfsuitje kun je natuurlijk gezellig meedoen.”

Zorg ook dat je ruimte laat voor je team om iets buiten werk te doen zonder jou. “Nodig jezelf niet meteen uit als je hoort dat ze iets leuks gaan doen na werk. Als ze je erbij willen hebben, hoor je het wel.”

Scenario 2: Je hebt met meerdere collega’s gesolliciteerd op de functie van teamleider. Jij hebt de baan gekregen en gaat leidinggeven over de mensen die hebben ‘verloren’

Je haalt het beste de angel uit deze situatie door te erkennen dat het ongemakkelijk is, zowel voor de gepasseerde teamleden als voor jou. “Doe niet alsof er niets aan de hand is, maar zorg dat je zo snel mogelijk een-op-een met deze teamleden spreekt. Toon begrip voor hun teleurstelling en frustratie. Vaak helpt het al als mensen zich gezien voelen.”

In de meeste gevallen zullen deze teamleden zich snel herpakken. “Het kan gebeuren dat iemand weerstand blijft tonen. Telkens cynische opmerkingen maakt in de meeting of steevast kanttekeningen bij jouw beslissingen plaatst. Laat dat niet gaan, want dit soort geluiden kunnen het hele team negatief beïnvloeden en jouw gezag ondermijnen.”

‘In het weekend met een collega gaan stappen en de maandag erna met diegene serieus een functioneringsgesprek moeten voeren, werkt niet’, zegt Lennart van der Kraan. Beeld Olaf Kraak

Voer nogmaals een gesprek met diegene. “Maak duidelijk dat jij nu eenmaal de leiding hebt en dat het ondermijnende gedrag moet stoppen. Bindt diegene daarna nog niet in, dan is afscheid nemen misschien de enige optie.”

Scenario 3: Je wordt leidinggevende bij een bedrijf waar je nog niet gewerkt heb en waar je nog niemand kent

Bij dit scenario is een goede voorbereiding een must, zegt Van der Kraan. “Lees alle informatie die je online kan vinden over het bedrijf en neem jaarrapporten door. Leer alvast de namen van je teamleden, en zorg dat je weet aan wie jij straks verantwoording af moet leggen.” Kijk ook of je iets te weten kan komen over de bedrijfscultuur. “Zoek alvast uit wat ‘gewoon’ is bij dit bedrijf. Moet ‘de nieuwe’ trakteren? Dan kom jij op de eerste dag binnen met wat lekkers.”

Is je eerste werkdag eenmaal aangebroken? Waak er dan voor dat je niet te hard van stapel loopt. “Dit is een valkuil in ieder scenario. Veel startende leidinggevenden staan te popelen om zichzelf te bewijzen en hun stempel te drukken. Ze willen meteen allerlei besluiten nemen en de volledige werkwijze omgooien.” Vaak is de intentie goed, maar werkt het averechts. “Wil jij op dag één alles anders doen, dan kan het voor je nieuwe team lijken of je denkt dat je het beter weet, of dat je hun werkwijze tot nu toe afkeurt.”

Begin liever met een kennismakingsperiode waarin je eerst alleen meekijkt en waar je een-op-eengesprekken voert met al je teamleden om hen beter te leren kennen. “Sommige van je nieuwe collega’s zullen er al jaren werken. Laat weten dat je hoopt dat je op hun ervaring kan bouwen en vraag op welke punten zij nu ruimte voor verbetering zien.”

Vraag je team ook om eerlijke feedback op jouw prestaties. “Dat is nuttig in ieder scenario. Het kan eng zijn om toe te geven dat je iets nog niet weet of kan, maar kijk er eens zo naar: als je blijft zwijgen en er niets aan doet, zorgt dat ervoor dat jij jouw teamleden niet kan geven wat ze nodig hebben. Sta open voor kritiek en durf je kwetsbaar op te stellen.”

Help/Hoera, ik ga leidinggeven! door Lennart van der Kraan, Van Duuren Management, 24 euro.