Iedereen in een rok: ontwerpster Joke Vander Mijnsbrugge doorbreekt alle modeclichés

Brussels ontwerpster Joke Vander Mijnsbrugge doorbreekt modeclichés met haar genderneutraal en ethisch verantwoord label Yu.Me BXL.

Wat is het idee achter het label?

“Ik ben afgestudeerd als architect, maar heb jarenlang in de mode gewerkt. Die ervaring heeft me vooral geleerd dat ik het helemaal anders wilde aanpakken. Ik speelde al tien jaar met het idee van een eigen label, nu heb ik eindelijk de switch gemaakt. Yume betekent ‘droom’ in het Japans, de naam verwijst ook naar mijn voorliefde voor uitgepuurde vormen.”

Waarin verschilt die aanpak dan precies?

“Mijn ontwerpen bestaan uit universele statementstukken zonder maten, die losstaan van gender of lichaamsbouw. Dankzij de flexibele sluitingen passen de kledingstukken zich aan het lichaam aan, niet andersom. Vrijheid en uniciteit zijn voor mij de belangrijkste waarden. We moeten dringend af van de stereotypen. Het is tijd voor meer mannen met rokken in het straatbeeld.”

Je ontwerp ook ‘met respect voor de planeet’?

“Ik ontwerp tijdloze capsules waaraan telkens nieuwe stukken toegevoegd worden. Om verspilling tegen te gaan, werk ik enkel met pre-order. Alles wordt gemaakt van duurzame reststoffen en de productie gebeurt in een sociale werkplaats in Brussel. De fair fashion-filosofie moet over de hele lijn kloppen.”

Zwarte mantel van organisch katoen, 269 euro, yume.brussels