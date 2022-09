Iedereen heeft het waarschijnlijk al eens gehad: klierkoorts. Wij scheiden de feiten van de fabels over ‘kuskesziekte’

Zo goed als honderd procent van de volwassenen heeft ooit klierkoorts gehad. Meestal kregen ze het toen ze nog erg jong waren. Toch werd niet iedereen er ooit echt ziek van, verre van zelfs. ‘Als je drager bent, kan je het virus wel aan anderen doorgeven, het is dus besmettelijk’, zegt Dirk Devroey van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de VUB. ‘Bij wie wél ziek wordt, is de ernst en de duur van de ziekte heel wisselend.’

“Klierkoorts wordt veroorzaakt door het zogenaamde Epstein-Barr-virus, of het EBV. Dat virus zit in speeksel”, zegt prof. dr. Dirk Devroey (VUB). “Omdat het via speeksel wordt doorgegeven, wordt klierkoorts ook wel de ‘kuskesziekte’ genoemd. Pubers en jongvolwassenen krijgen klierkoorts via hun eerste zoenen – vandaar die naam – maar ook door speeksel dat zich verspreidt tijdens concerten, bijvoorbeeld. Ze krijgen het ook op kampen met de jeugdbeweging omdat ze daar weleens van mekaars glas drinken, of elkaars bestek gebruiken, waar dan speeksel van een besmet persoon opzit.

“Net daardoor krijgen ook jonge kinderen van een jaar of vijf vaak klierkoorts. Zij nemen het immers niet zo nauw met hygiëne: ze nemen het glas van het kindje naast zich, of likken aan de lepel of vork van hun buurjongetje of -meisje in de kleuterklas. Klierkoorts heeft daarnaast overigens nog andere benamingen: mononucleosis infectiosa of de ziekte van Pfeiffer, zo genoemd naar Emil Pfeiffer die op het einde van de negentiende eeuw de ziekte voor het eerst als dusdanig detecteerde.”

Wat zijn de symptomen?

“Er is meestal een incubatietijd van zo’n twee weken, de periode waarin de ziekte in het lichaam tot ontwikkeling komt. Door het feit dat die periode nogal lang is, is het niet altijd eenvoudig te achterhalen waar iemand de besmetting opgelopen heeft. De meeste mensen die het virus oplopen, hebben er ook geen last van. Dat betekent dat je klierkoorts kan doorgeven aan iemand anders zonder dat je zelf beseft dat je het in je lichaam draagt.

“Bij jonge kinderen wordt de diagnose vaak niet gesteld, het lijkt bij hen immers vaak op een wat grieperig gevoel. We zien bij hen dan koorts, huiduitslag of het begin van een longontsteking. Bij pubers en jongvolwassenen zijn de aanwijzingen voor klierkoorts duidelijker: het gaat dan om koorts, keelpijn en gezwollen klieren in de hals, maar ook in de oksels. Slikken is dan in vele gevallen behoorlijk pijnlijk. De keelpijn die de jongeren krijgen, duurt bij klierkoorts langer dan bij een gewone keelontsteking. Ook treedt zware en langdurige vermoeidheid op. Als dat gebeurt, raden we af om te sporten. Extra rust is dan aangewezen.”

Moet ik naar de dokter? Is er medicatie mogelijk?

“Klierkoorts gaat vanzelf over, de symptomen verdwijnen. De vermoeidheid kan wel, nadat de keelpijn of de klieren weer ontzwollen zijn, nog langere tijd in het lichaam blijven hangen. Het virus blijft wel je hele verdere leven in je lichaam aanwezig en het kan gebeuren dat het virus op latere leeftijd weer even opflakkert. Daardoor kunnen dan bijvoorbeeld grootouders de klierkoorts in milde vorm van hun kleinkinderen overnemen. Als je de dokter raadpleegt, kan een bloedonderzoek uitsluitsel geven. Maar hoelang de infectie zal opspelen en hoe ernstig die zal zijn, kun je daaruit niet afleiden. Er bestaan ook geen medicijnen tegen klierkoorts. Antibiotica hebben geen enkele zin. Die zijn immers geen remedie tegen een virale infectie.”

Klierkoorts, griep, (over)vermoeidheid, zelfs corona: ze lijken sterk op mekaar, toch?

“Dat lijkt inderdaad zo. Van corona weten we intussen meer dan voldoende dat we op het virus kunnen testen en dat we er vaccinatie voor hebben. Voor klierkoorts is dat allemaal veel vager. Er bestaat wel een bloedtest die klierkoorts kan aantonen, maar die wordt alleen aangevraagd indien de ziekte zeer lang duurt, om zekerheid te bieden over de diagnose.

“Vroeger schreven artsen voor elke keelontsteking antibiotica voor, vaak amoxicilline. Bij patiënten met klierkoorts die amoxicilline kregen, ontstond dan een huiduitslag die vaak toegeschreven werd aan een allergie voor het antibioticum. Nu weten we dat net de combinatie van klierkoorts en amoxicilline een gelijkaardige uitslag kan geven en doet het ons eerder denken aan klierkoorts dan aan allergie. Gelukkig worden nu nog slechts zelden antibiotica gegeven bij keelontsteking omdat deze infectie meestal viraal is, en antibiotica alleen maar werkzaam zijn tegen bacteriën.”