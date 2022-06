Idee voor uw volgende barbecue: aardappelen in de hoofdrol

Nu we onze vleesconsumptie steeds meer in vraag stellen, krijgen bijgerechten een belangrijkere rol toebedeeld. Laat op uw volgendebarbecue groenten en aardappelen eens met de eer lopen.

Nog niet zo heel lang geleden stond een barbecue in het teken van vlees, vlees en nog eens vlees. Het bord werd doorgaans verder opgevuld met een gepofte aardappel, een versneden tomaat, een handje geraspte wortelen en een grote kwak mayonaise om de droge boel binnen te krijgen. Maar nu steeds meer mensen hun vleesconsumptie minderen, is het tijd voor een heerlijk nieuw normaal: lekker klaargemaakte groentegerechten met, on the side, een klein, verantwoord stukje vlees, vis of gegrilde kaas.

Piepers

Groenten zijn trouwens een pak interessanter dan vlees of vis, ze zijn belachelijk veelzijdig en multi-inzetbaar. De tijd dat we bloemkool enkel met witte saus aten, ligt lang achter ons. Groenten hebben bovendien de kracht om geheel op zichzelf te staan. Ze hebben helemaal geen vlees, vis of veggieburger nodig om te kunnen shinen. Aardappelen worden dan weer vaak als des duivels beschouwd, een dikmakende koolhydratenbom. Maar de nederige patat verdient beter. De knol bevat veel vitaminen en mineralen en is ook gewoon erg lekker.

Dit gelaagde aardappelgerecht zet de pieper op een piëdestal. Door hem eerst net gaar te koken, dan voorzichtig te pletten onder je mes zodat de gladde, ronde patat veel randjes en kantjes krijgt, wordt hij in de oven (of op de barbecue) ultraknapperig. Serveer hem met een contrasterende textuur zoals zure room en werk af met een pittige chili-venkelzaadolie, een krachtpatser die uw smaakpapillen wakker maakt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Geroosterde aardappelen met venkel en chili-venkelzaadolie

Dit heb je nodig voor 2 personen

400 g kleine vastkokende aardappelen / olijfolie / peper en zout / ½ venkel / 1 el wittewijnazijn / 100 g zure room

Voor de olie: 50 ml olijfolie / 1 el venkelzaad / ½ tl chiliflakes / 1 el wit sesamzaad / 2 lente-uitjes, versnipperd / peper en zout

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200 °C.

2. Spoel de aardappelen schoon en kook ze, met de schil en in hun geheel, in ongeveer 10 min. (afhankelijk van de grootte) in gezouten water net gaar. Giet het kookvocht af en laat even afkoelen.

3. Plet de aardappelen één voor één voorzichtig onder het lemmet van je mes een beetje plat en leg op een bakplaat. Besprenkel met olijfolie, peper en zout en rooster in 10 à 15 min goudbruin en krokant.

4. Verwarm de olie in een kleine sauspan over een laag tot middelhoog vuur en voeg het venkelzaad, chiliflakes en sesamzaad toe. Laat 1 min. pruttelen alvorens de versnipperde lente-uitjes toe te voegen. Laat nog 1 min. verder garen, tot het sesamzaad goudbruin is. Breng op smaak met peper en zout.

5. Schaaf met een mandoline (of snijd met een scherp mes) de venkel in dunne plakjes. Meng met de witte­wijnazijn en kruid met peper en zout.

6. Smeer de zure room in een dikke laag uit over een plat bord en leg er de venkel op, gevolgd door de aardappelen. Besprenkel met de chili-venkelzaadolie.

Tip: Geen zin om de oven aan te steken wanneer de barbecue al in vuur en vlam staat? Kook dan de aard­appelen zoals in het recept beschreven, maar bak ze op de barbecue in wat olie goudbruin en knapperig in een ovenbestendige gietijzeren pan.