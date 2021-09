Ideaal recept voor september: scheermessen met chorizo en tuinbonen

De tuinboon valt met geen enkele andere boon te vergelijken. Hun felgroene kleur, knapperige bite en levendige smaak zijn verslavend lekker. Haast u, ze zijn nog tot het eind van de maand verkrijgbaar.

Deze zomer kocht ik op de boerenmarkt in Sicilië prachtige, roze gevlekte borlottibonen. De kraakverse, elegante peulen lagen in grote hopen naast al even mooie boeketjes baby-artisjok en glanzende aubergines. Ik kon ze onmogelijk laten liggen, ook al heb ik enkel ervaring met gedroogde peulvruchten of bonen uit blik. Eenmaal thuis sloegen we met z’n allen aan het doppen. Een gezellig familiekarwei dat zelfs een driejarige voor minstens een kwartier zoet houdt. Roze boontjes popten uit hun donzige omhulsel. Vervolgens gingen ze vergezeld van kruiden uit de tuin, zoals salie en rozemarijn, een doormidden gesneden bol knoflook, flink wat peper en zout en een royale geut olijfolie, een uurtje of twee aan de kook. Het resultaat was een pot bonen met net de juiste bite en heerlijk geïnfuseerd met al die krachtige aroma’s. Het vocht dat overbleef, de bonenbouillon, was mogelijk nog lekkerder: hartig en umamirijk. Wat Parmezaanse kaas erover en een stuk geroosterd brood erbij en klaar. De cucina povera bewijst opnieuw een van de rijkste keukens te zijn.

Terug thuis sloeg mijn bonenradar alarm toen ik opnieuw lange peulen in mijn ooghoek zag blinken. Groene tuinbonen deze keer. Deze variant verschilt van alle andere bonen, die eerder een hartige, ietwat romige vibe hebben. Felgroene tuinbonen daarentegen geven een op-en-top zomergevoel. Ze smaken knapperig, vers en levendig.

Recht de pan in

Ook qua kookmethode werken ze in de omgekeerde richting. Tuinbonen koken in luttele minuten gaar, maar er komt dan weer iets meer voorbereidingswerk bij kijken. Want ze worden pas écht lekker wanneer ze dubbel gedopt zijn. Na het koken trek je het buitenste vliesje ervan af en komt een felgroene, gladde boon tevoorschijn. Akkoord, iets meer werk, maar dat wordt in dit recept ruimschoots gecompenseerd door een supersnel vervolg. Ik gooi ze gewoon in de pan met chorizo en scheermessen. De frisse boon combineert wonderwel met de zilte schelpdieren en biedt tegengewicht voor de rijke worst.

DMM 04/09 recept Beeld Hannes Vandenbroucke

Dit heb je nodig voor 2 personen:

1 kg verse (of 250 g diepgevroren) tuinbonen / 500 g scheermessen / olijfolie / 150 g verse chorizo­worst / 2 teentjes knoflook / 100 ml witte wijn / zwarte peper en zeezout / 10 g platte peterselie, fijngehakt/ brood om te serveren

Zo maak je het:

1. Haal de tuinbonen uit hun peul en kook in 4 à 5 min. beetgaar in gezouten water. Giet het kookvocht af en spoel de bonen onder koud, stromend water. Haal vervolgens het vliesje van de bonen: maak met je nagel een inkeping in het vliesje en duw vervolgens de boon uit zijn jasje.

2. Spoel ondertussen de scheermessen. Ververs regelmatig het water tot je geen zand meer ziet. Laat uitlekken.

3. Verhit een geut olijfolie in een grote pan. Snijd de chorizoworst in dunne schijfjes of stukjes en bak krokant. Voeg de knoflook toe en roerbak 30 sec. alvorens de scheermessen en witte wijn toe te voegen. Kruid met versgemalen zwarte peper en zeezout. Draai het vuur hoog, zet een deksel op de pan en stoom de scheermessen in ongeveer 1 à 2 min. gaar.

4. Haal van het vuur en meng er de platte peterselie doorheen. Serveer met brood om de lekkere saus op te deppen.