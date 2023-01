Ideaal katervoer, deze morning-afterpasta

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

De ochtend (of eerder middag) na een wild feest sta ik op met reuzehonger en, toegegeven, een klein hoofdpijntje. Ik heb absoluut geen zin om te koken, maar in de koelkast vind ik enkel rauwe ingrediënten die arbeid vragen. Helaas geen kant-en-klare pizza die op deze dag compleet te verantwoorden zou zijn en me van de hoognodige carbs zou voorzien. Dan maar op plundertocht door mijn keukenkasten. Zo sprokkel ik een handvol ingrediënten die op goed gevoel bijeen passen en mijn honger op de snelst mogelijke manier zullen stillen. Ik zet een pot met water op het vuur voor de spaghetti en geef mezelf tien minuten, de tijd die deze pasta nodig heeft om al dente te koken, om een saus te verzinnen. Ik mag dan wel niet in topvorm zijn, platgekookte pasta valt nooit goed te praten, dus schiet ik in actie.

Op mijn aanrecht staan een pot gegrilde paprika’s, zongedroogde tomaten, ­kappertjes en een handvol geroosterde amandelen. Ik gooi ze samen met Parmezaanse kaas, een teentje knoflook, peper en zout in mijn kleine keukenmachine en blend tot een dikke saus. Iets te bitter, maar niets wat een beetje honing, een geutje azijn en meer kaas niet kan oplossen. Samen met wat kookvocht meng ik de saus door de spaghetti, net zolang tot ze een mooi homogeen geheel vormen. Klaar, genoeg gedaan voor vandaag.

Beeld Amber Vanbossel

10 minuten-spaghetti uit de voorraadkast

Dit heb je nodig voor 4 personen

500 g spaghetti / 75 g amandelen / 250 g geroosterde paprika (bokaal) / 100 g zongedroogde tomaten / 2 teentjes knoflook, gepeld / 1 el kappertjes / 50 g Parmezaanse kaas + extra / 1 tl rodewijnazijn / peper en zout

Zo maak je het

1. Kook de spaghetti in royaal gezouten water al dente.

2. Hak de amandelen grof en rooster ze in een droge pan over een middelhoog vuur goudbruin.

3. Doe de helft van de amandelen samen met de overige ingrediënten in een keukenrobot of blender en mix tot een dikke saus. Proef en voeg een ­beetje honing of suiker toe als de saus wat te bitter smaakt. Breng zeker ook goed op smaak met zout en zwarte peper.

4. Bewaar een kopje van het pastawater en giet vervolgens het water van de pasta af. Meng de saus en de overgebleven amandelen samen met een ­beetje pastawater door de ­spaghetti en blijf roeren tot alle saus mooi opgenomen is door de pasta. Verdeel over de borden en serveer met extra Parmezaanse kaas en een draai van de pepermolen.