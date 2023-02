Huwelijken in ons land duren steeds langer: ‘Wie er voor kiest om te trouwen, doet dat vanuit een grotere overtuiging dan vroeger’

In 2021, het recentste cijfer, werden in België 40.836 huwelijken voltrokken. Dat zijn er 3.434 minder dan in 2019 en zo’n 5.000 minder vergeleken met de voorgaande jaren. In 2020 lag het cijfer sowieso lager door corona, toen traden ‘maar’ 32.779 koppels in het huwelijksbootje. Er wordt dus minder getrouwd, maar wie wél trouwt, blijft langer samen. Twintig jaar geleden liepen huwelijken na gemiddeld 15 jaar op de klippen, dat percentage steeg ieder jaar mondjesmaat. Zo gingen heterokoppels in 2021 na 16,6 jaar uit elkaar.

Huwelijken met holebikoppels duurden minder lang. Twee mannen bleven gemiddeld 8,3 jaar getrouwd, bij vrouwen was dat 7,1 jaar. Maar ook dat percentage is gestegen, want vijf jaar geleden gingen holebikoppels na 6 jaar huwelijk al uit elkaar.

“Mensen die vandaag nog kiezen om te trouwen, kiezen daar veel bewuster voor”, zegt relatietherapeute Rika Ponnet. “Het moet niet meer, het wordt niet meer verwacht in de maatschappij en daardoor gebeurt het minder. Maar wie er wel voor kiest, doet dat vanuit een grotere overtuiging dan vroeger en investeert er meer in. Een huwelijk is nog steeds standvastiger dan een samenleefrelatie. Er is ook nog altijd een publiek dat conservatiever is, belang hecht aan de klassieke waarden en normen, en daardoor ervoor kiest om te trouwen. Ons land is bovendien multicultureel en religieuze motieven in andere culturen spelen ook een rol in de keuze voor een huwelijk.

“Maar het is niet omdat huwelijken langer duren, dat we kunnen concluderen dat relaties ook langer duren of de goede richting uitgaan, want dat is niet. Integendeel”, vervolgt Ponnet. “Een huwelijk is niet meer de dominante leefvorm in ons land. De meeste koppels zijn wettelijk samenwonend (37.768 in 2021, vergeleken met 10.796 in 2001, red.) en stukje bij beetje doen we steekproeven waaruit blijkt dat die relaties niet duurzamer zijn. Zeker niet bij de jongere generatie. Ongehuwd samenwonen, daar stellen we eigenlijk vaker op korte termijn relatiebreuken vast.”

De cijfers van Statbel bevestigen dat ook. Tien jaar jaar geleden stopten 13.487 koppels met wettelijk samenwonen, in 2021 waren dat er 24.533. “Twintig jaar geleden zag ik nooit jonge koppels met baby’s of peuters die uit elkaar gingen. Nu gebeurt dat héél vaak. Terwijl kinderen vroeger net de verbindende factor waren om de relatie niet te beëindigen. Net als de grijze echtscheidingsgolf (elke dag gaan gemiddeld zes koppels van 65 jaar of ouder uit elkaar in ons land, red.). De gemiddelde relatieduur ligt lager dan ooit. Corona en de lockdown waren de grootste doodsteek, ook in die periode zag je meer relatiebreuken, maar wel minder echtscheidingen.”

Het aantal echtscheidingen daalt al een paar jaar op rij, van 25.066 in 2014 naar 22.156 in 2021.

Waarom huwelijken tussen holebikoppels de helft minder lang duren, zou volgens Ponnet te maken kunnen hebben me de afwezigheid van kinderen. “Als er geen kinderen zijn, of het is moeilijk om voor een kind te gaan, zijn huwelijken minder duurzaam. De meeste holebikoppels hebben geen kinderen en dat speelt een belangrijke rol. Bovendien lijkt het vandaag misschien wel alsof holebihuwelijken de standaard zijn - het holebihuwelijk in België bestaat 20 jaar - maar dat is niet zo. Die koppels ervaren nog altijd ingewikkeldere trajecten”, besluit de experte.