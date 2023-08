Huizen bouwen met de 3D-printer kan snel en duurzaam, dus waar wachten we nog op?

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwbouwwijk Wolf Ranch in het Amerikaanse Georgetown op elke andere van zijn soort. Grote opritten zoals gebruikelijk in de Verenigde Staten, een modern interieur, zonnepanelen op het dak. Maar wie goed kijkt, ziet dat sommige muren er anders uitzien dan normaal, met een profiel dat lijkt op dat van ribbelchips. Dit komt omdat honderd van de woningen op Wolf Ranch gebouwd worden met een 3D-printer.

Het 3D-printen van betonnen huizen is een innovatie die steeds meer bekijks heeft, ook buiten Amerika. Niet alleen belooft de techniek beter te zijn voor het klimaat dan conventioneel bouwen, het kan ook een stuk sneller en veiliger. In Nederland wonen er al mensen in een ge-3D-printe woning. Maar van een uitrol op grote schaal is zeker nog geen sprake.

De technologie werkt nagenoeg hetzelfde als die van een ‘reguliere’ 3D-printer, legt deskundige Rob Wolfs van de Technische Universiteit Eindhoven uit. “In de machine gaat een digitaal model van het object dat je wil maken. Het object wordt in allemaal kleine laagjes geknipt, dat kunnen er wel honderden zijn. Dan gaat de machine, eigenlijk een robot, de laagjes neerleggen met een voorgeprogrammeerd pad. In het geval van de kleine 3D-printer op je bureau bestaan die laagjes uit plastic, in ons geval bestaan ze uit beton. Zo bouw je laagje voor laagje betonnen objecten op. En dat kunnen dus ook huizen zijn.”

Wolfs doet al bijna tien jaar onderzoek naar driedimensionaal printen met beton en heeft de technologie in een stroomversnelling zien raken. “Toen ik begon, was er echt maar een handjevol partijen mee bezig. Ik kon ze allemaal bij naam noemen. Nu is het volledig geëxplodeerd. In Europa zijn er inmiddels tientallen industriële partijen actief.”

Van tiny houses tot grotere woningen

Een van die partijen is Twente Additive Manufacturing (Tam), gevestigd te Enschede. Tam verkoopt 3D-printers waarmee je op verschillende schalen producten van beton kunt bouwen; van meubilair, tot tiny houses en grotere woningen. “Het gaat dan om eengezinswoningen, met drie slaapkamers, een badkamer met toilet, en een garage”, zegt medeoprichter Kasia Olechnowicz. “Die kunnen we in vijf tot zeven dagen bouwen. Dat is veel sneller dan bij het traditionele bouwproces.”

Tam is veel actief in het buitenland. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld aan een groot project in Afrika, waar het voornemens is om honderden ge-3D-printe huizen van de band te laten rollen. Binnen Nederland heeft het bedrijf nog geen verzoeken voor woningen gekregen, maar Olechnowicz is ervan overtuigd dat de techniek er van toegevoegde waarde kan zijn. “Zeker gezien het woningtekort.”

Beeld Icon Building Corp

De voordelen van het 3D-printen van huizen zijn tweeledig. Allereerst levert het duurzaamheidswinsten op. “Om dat uit te leggen, moet je snappen hoe we normaal gesproken bouwen met beton”, zegt Wolfs. “Vaak bouw je dan een bekisting, een soort mal, waar het beton ingegoten wordt. Als je dus een huis maakt, maak je eerst de vorm van dat huis met een bekisting en die giet je vol met beton. Als het hard geworden is, haal je de bekisting weg en heb je een huis.”

Complexe constructies zijn mogelijk

Door die bekistingen bestaan gebouwen vaak uit relatief eenvoudige vormen en voelen ze massief aan. Het is moeilijk om complexe constructies te creëren of holle ruimtes in te bouwen op plekken waar je eigenlijk beton zou kunnen besparen. Het 3D-printen geeft de constructeur veel meer vrijheid in de vormkeuze en maakt het bovendien mogelijk veel nauwkeuriger te bouwen.

Wolfs: “Je kan met de printtechnologie op een veel efficiëntere manier beton neerleggen op de plaats waar je het nodig hebt. Vormen hoeven niet meer recht te zijn, waardoor je constructies kunt maken die minder materiaal nodig hebben om dezelfde veiligheid te behalen.”

Het tweede grote voordeel is dat er efficiënter met tijd en mensen omgegaan kan worden. Zo zijn er aanzienlijk minder werknemers nodig op bouwplaatsen om de machines te besturen. Ook kunnen de 3D-printers in principe non-stop bouwen, zelfs gedurende de nacht, en dat op een veiligere manier dan wanneer een mens het zou doen. “Je hebt maar twee of drie werknemers nodig om de printers te bedienen”, zegt Olechnowicz. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dat gunstig, en bovendien veiliger dan wanneer er veel meer mensen op de bouwplaats rondlopen.

Goedkoper bouwen

Het lijkt erop dat dit alles ook tot lagere bouwkosten kan leiden, al is daar nog geen eenduidige conclusie over te geven. Wolfs laat weten dat er in de wetenschappelijke literatuur nog geen vergelijking gemaakt is met de kosten van traditionele bouwtechnieken. Wel ziet hij om zich heen steeds meer bedrijven beloftes doen van lagere projectkosten. Tam is daar een voorbeeld van: een tiny house kost daar zo’n 82.000 euro, terwijl je daar met conventionele bouwmethoden 142.000 euro voor nodig zou hebben, schat Olechnowicz in.

“Ik zie veel projecten met claims dat ze efficiënter zijn qua kosten, onder andere omdat robots minder mensen op de bouwplaats vereisen en de machine geen pauze nodig heeft”, zegt Wolfs. “Ik denk dat ik ze moet geloven. Het zijn wel projecten in een vroege fase, en net als bij elke productontwikkeling zal je niet bij de allereerste woning een grote winst verwachten. Maar dat zal steeds meer komen.”

Groen beton

Innovatieve ideeën als deze roepen soms de vraag op waarom ze niet al op grote schaal worden uitgerold, helemaal gezien de enorme vraag naar woningen. Volgens Olechnowicz ligt dat voor een deel aan het traditionele karakter van constructiebedrijven. Die kijken met argusogen naar innovaties als 3D-printtechnieken.

“Ze blijven graag bij hun vertrouwde methodes, dus het is voor ons moeilijk om door te breken. We moeten ze echt nog overtuigen dat dit de toekomst is. Maar mensen willen natuurlijk gewoon het bewijs zien, en niet alleen het gepraat horen.”

Een ander aandachtspunt is dat het gebruikte materiaal, het beton dat uit de printers komt, zelf nog een duurzaamheidsslag kan maken. In de traditionele bouw zijn bedrijven in toenemende mate aan het experimenteren met ‘groen’ beton. Er wordt daarbij minder gebruikgemaakt van cement, de grootste bijdrager van beton aan de uitstoot van CO 2 . Maar het beton dat in 3D-printers gebruikt wordt heeft juist een hoger cementgehalte.

Technologische innovaties

“Beton bestaat uit cement, water en toeslagmateriaal zoals zand en grind”, legt Wolfs uit. “Dat grind kan soms meerdere centimeters groot zijn. Maar als we gaan printen met materiaal op de schaal van een paar millimeter, passen daar bijna geen korrels meer in. Er moet dan meer cement toegevoegd worden om toch de sterke eigenschappen van beton te behalen.”

Wolfs ziet een glansrijke toekomst voor de technologie. “Ik denk niet dat we al onze huizen zullen 3D-printen. Dan zou je ook weer ‘opnieuw’ moeten beginnen en die richting moeten we niet opgaan. Maar er zijn zeker toepassingen waar we de techniek kunnen gaan gebruiken.”

“Daarnaast kan het een katalysator zijn voor het digitaliseren van de bouw. Traditioneel gezien is er weinig digitale technologie in deze sector, er wordt veel handmatig werk uitgevoerd. De bouw kan op een hoogwaardigere manier gaan werken door gebruik te maken van robots. Ik denk dat we daarmee op allerlei manieren het woningtekort kunnen oplossen.”