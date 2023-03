Huis vol ongebruikte aankopen? Zo voorkom je nutteloze uitgaven

Zodra Hans Sanders (50) zijn salaris op zijn rekening heeft, begint het te kriebelen: “Ik werk er hard genoeg voor, dus ik wil het graag uitgeven aan dingen die ik leuk vind. Lekker eten, gadgets en – ik weet het, ik ben net een puber: sneakers. Momenteel heb ik vijftig paar in de kast staan, maar de trigger om te kijken wat nieuw op de markt is, eindigt altijd in een aankoop. Of twee. Of drie.”

Zijn Apple-watch ligt werkloos op zijn nachtkastje en de meeste sneakers staan ongebruikt in de kast. “Ik verdien genoeg, maar ik heb hoge maandlasten en ook voor mij zijn de kosten flink gestegen. Ik ben inmiddels door mijn buffer heen en leef van salaris naar salaris. Toch kan ik het niet laten om spullen te kopen. Ik heb geen partner of kinderen, hierdoor ontbreekt misschien de noodzaak om spaarzamer te zijn. Koopziek is een groot woord, maar ik denk wel dat ik koopverslaafd ben.”

Kortstondig geluksgevoel

Talloze artikelen in de kast met de kaartjes er nog aan, spijt hebben van je aankoop, spullen verstoppen voor je partner: het zijn volgens financieel psycholoog Anne Abbenes signalen van een koopverslaving. “Door te winkelen kunnen mensen zichzelf visualiseren in een ‘beter’ leven, waar ze mooi gekleed zijn of omringd door leuke dingen. Op het moment van aanschaf maak je die droom werkelijkheid en dat geeft een kortstondig geluksgevoel.”

Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels komt dat geluksgevoel door een stofje in je hersenen: “Het aankoopmoment maakt dopamine vrij in het brein, waardoor je kortstondig blij wordt. Als je weer iets koopt ervaar je dat opnieuw. Zo raakt het brein eraan verslaafd. Hetzelfde stofje komt vrij als je met vrienden samen bent, ergens beter in wordt of als je autonomie ervaart. Als je de geluksmomenten te weinig uit hobby’s en samenzijn haalt, kan kopen een makkelijke uitweg lijken.”

Yelena Myshko (37) denkt niet dat zij koopverslaafd is, maar heeft naar eigen zeggen wel trekjes van verzamelwoede. “Ik heb een klein inkomen, zorg dat ik alle rekeningen betaal, maar het geld dat daarna overblijft, gaat op.”

Myshko geeft veel uit aan kleding, boeken, maar ook aan haar groeiende verzameling Playmobil-poppetjes en tegeltjes met spreuken over moeders en huisvrouwen. “Ik ben kunstenaar en dit thema boeit me momenteel. Geen idee wat ik met al die spullen ga doen.”

Toch weet ze wel dat ze lang niet met alle aankopen iets gaat doen. “Ik kocht als student bijvoorbeeld eens voor 1.000 euro aan make-up, maar die heb ik nooit gebruikt. Ik kan impulsief uitgeven en rare dingen kopen. Maar wanneer is dat een aandoening?”

Hoe pas je je koopgedrag aan?

Shoppen als hobby of zelftherapie hoeft niet per se problematisch te zijn, maar wat als je het je eigenlijk niet kunt veroorloven? Een manier om het binnen de perken te houden, is volgens Abbenes bewustwording van je koopgedrag.

“Stel jezelf vragen: waarom ben ik in deze winkel of op deze website? Hoe voel ik mij? Hoe voel ik mij volgende week als ik dit artikel nu koop? Waarom heb ik dit artikel nodig? Wat gebeurt er als ik wacht? Waar laat ik deze spullen? Heb ik geld om dit te kopen? Op deze manier beantwoord je de financiële en emotionele aspecten van je aankoop, creëer je wat ruimte en komt je onbewuste brein tot rust. Hiermee neemt de impuls om te kopen af.”

Zowel Wessels als Abbenes ziet een oplossing in het zoeken naar een alternatief voor het shoppen. Abbenes: “Iets simpels als tijd doorbrengen met je huisdier kan ook een goed gevoel geven en vermindert de behoefte om te moeten winkelen.”

Wessels: “Of ga fotograferen! Dat is een typische hobby waar je steeds beter in kunt worden, waarbij je zelf bepaalt wat je fotografeert, dus autonomie ervaart en wat je samen met anderen kunt doen, waardoor je je verbonden voelt. Die drie elementen maken gelukkig. En bovendien langdurig gelukkiger dan gekochte spullen.”