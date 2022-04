Huidcellen van 53-jarige vrouw verjongd tot die van 23-jarige: is dit dé doorbraak tegen veroudering?

Wat vindt u van dit onderzoek?

“Het klinkt veelbelovend. De onderzoekers namen oude huidcellen weg om ze vervolgens te herprogrammeren naar een stamcel. Daarmee maakten ze opnieuw een huidcel die zich plots gedroeg als de huidcel van een 23-jarige. Tot hun eigen verbazing trouwens, want dat was aanvankelijk niet hun bedoeling.

“De techniek van het herprogrammeren is op zich niet zo vernieuwend. Een stamcel kan je eigenlijk transformeren in eender welke andere cel, ook in een hersencel of hartspiercel. Maar dat de nieuw gecreëerde cellen zich aanzienlijk jonger gedragen dan de oude, kan wel als een doorbraak worden beschouwd.”

Wat kunnen wetenschappers hiermee aanvangen?

“Op termijn kan de techniek gebruikt worden om dode of oude cellen te vervangen door jonge cellen. In het geval van de huid kan dat bijvoorbeeld bijdragen aan het herstel na het oplopen van brandwonden. Ook biedt het hoop voor de behandeling van leeftijdsgebonden ziekten, zoals alzheimer, parkinson, diabetes type 2 of kanker. Hoe ouder je wordt, hoe erger deze ziekten worden. Het onderzoek van Cambridge is een stap in de goede richting om dit soort ziekten te kunnen aanpakken.”

Biedt dit perspectief voor huidige patiënten?

“De praktische toepassing op mensen zal helaas nog niet voor morgen zijn. Voordat je lichaamsdelen begint te vervangen, moet je immers zeker zijn dat je geen andere ziekten, zoals kanker, veroorzaakt. Je moet dus absoluut zeker weten hoe de nieuwe cellen zichzelf zullen delen en welke effecten zij zullen hebben op de rest van het lichaam.

“Ik gok dat de behandeling van huidziekten de eerste stap zal zijn, omdat dat de veiligste toepassing is. Daarna volgen andere toepassingen. Sowieso hebben we nog een lange weg te gaan voordat dit veilig en ethisch correct kan worden toegepast.”

De herprogrammering van cellen spreekt al tot de verbeelding sinds het gekloonde schaap Dolly in 1996. Kan dit nu de heilige graal zijn voor het eeuwige leven?

“Voorlopig is dat niet het geval. Het is misschien wel een kleine stap richting de heilige graal. Want verjonging klinkt misschien als sciencefiction, in feite komt het simpelweg neer op het omzetten van dode cellen in levende cellen. Dat klinkt al wat minder angstaanjagend, en dat is waar het onderzoek in Cambridge om draait.

“Voor alle duidelijkheid: deze toepassing zal er niet zozeer voor zorgen dat we langer leven, maar mogelijk wel dat we meer gezonde levensjaren krijgen. En dat is toch waar de meeste mensen op hopen: zo lang mogelijk gezond blijven.”

Hebben andere wetenschappers al een manier gevonden om ons langer te doen leven?

“Nog niet. Tenzij je langer leven interpreteert als het behandelen van ziekten die anders je leven zouden inkorten. Op dat vlak bestaan er verschillende medicijnen die al volop worden getest op mensen. Maar een wonderoplossing, die daadwerkelijk jaren toevoegt aan je levensverwachting, werd tot op heden niet gevonden.”

U bent directeur van het Center for Healthy Ageing in Kopenhagen, dat speciaal werd opgericht om de uitdagingen van de ouder wordende bevolking in kaart te brengen. Heeft u tips voor wie liefst zo laat mogelijk het loodje legt?

“De beste tip is good old fashioned sporten, of beter: lichaamsbeweging, wat nog altijd beter is dan eender welk medicijn om je leven te verlengen. En natuurlijk ook andere ingrepen in je levensstijl, zoals het aanhouden van een gezond dieet en het beperken van stress. Maar dan nog blijft het complex. Zo spelen er ook een heleboel niet-biologische factoren, zoals je sociale connecties, mee.”