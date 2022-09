Honderdduizenden Belgen hebben last van jicht, maar je kunt er zelf iets aan doen: ‘Het is een kwestie van matigen’

Drie procent van de Belgische bevolking heeft last van jicht, een vorm van onstekingsreuma in gewrichten. Bij patiënten jonger dan 60 jaar telt het aandeel van de mannen voor 95 procent. Naarmate de leeftijd stijgt, krijgen ook meer vrouwen er last van. ‘Dat is niet alleen de schuld van levensstijl’, vertelt reumatoloog Rik Lories. ‘Maar door op je eten te letten, kan je wél voorkomen dat je er last van hebt.’

Jicht is een vorm van ontstekingsreuma die veroorzaakt wordt door urinezuurkristallen. De pijnlijke ontsteking ontstaat in een gewricht. Is het gewricht, gezwollen, warm of rood? Dan is er een ontsteking. Meestal heeft een patiënt geen koorts en is de typische plaats waar zo’n aanval ontstaat aan de basis van de grote teen. Soms ook in de knie, in de voet, enkel, knie of ergens anders.

Een jichtaanval kan op één dag al ontstaan, en kan vervolgens een week tot drie weken lang aanhouden. Sommige mensen met jicht hebben kleine witgele knobbeltjes onder de huid. Dit zijn ophopingen van urinezuurkristallen en tonen dat de opstapeling van het urinezuur vrij hoog is. Die knobbels kunnen lokale last geven.”

Boosdoeners

Zijn de klassiekers die we associëren met jicht, namelijk rood vlees, rode wijn en kreeft, nog steeds de rode vlaggen die een jichtaanval kunnen uitlokken? “De voorbije twintig jaar zijn de inzichten weinig veranderd”, licht professor Rik Lories toe. Hij is reumatoloog in het UZ Leuven.

“Ook al is het heel moeilijk om in onderzoek aan te tonen welke voeding welke rol speelt, toch zijn er een paar voedingsmiddelen waarvan we weten dat ze het urinezuurgehalte doen stijgen en dat is precies wat een jichtaanval kan uitlokken. Het gaat hier vooral over rood vlees van rund, varken, lam en orgaanvlees.”

“Ook sommige vissoorten en schaal- en schelpdieren staan hierom bekend. Verder heeft alcohol geen al te beste invloed. Zware bieren zoals abdijbieren hebben een even negatief effect op de ontwikkeling van zo’n ontsteking als rode wijn. En we moeten ook opletten met te veel suiker in voeding. Vooral frisdranken kunnen ontzettend veel fructose bevatten en op het moment dat die stof door je lichaam afgebroken wordt, ontstaat er veel urinezuur.”

Hoe het komt dat je door frisdrank of alcohol te drinken of veel rood vlees te eten een jichtaanval kan krijgen, legt dokter Lories uit. “De voedingsmiddelen die ik net opsomde bevatten veel purines die het urinezuurgehalte in het bloed doen toenemen. Het urinezuur kan kristalliseren en zich opstapelen in de gewrichten. De scherpe randjes van deze kristallen veroorzaken een pijnlijke zwelling en roodheid, waardoor je dus een opstoot van jicht kan krijgen.”

Overgewicht

Niet alleen wat je eet, maar ook je genetische pakketje en je levensstijl in zijn geheel verklaren waarom de ene persoon jicht krijgt en de andere - ondanks een gelijkaardig eetpatroon - nergens last van heeft.

“Er is een genetische factor die we niet onder controle krijgen. Er zijn mensen die van nature sneller urinezuur aanmaken en mensen die het opgestapelde urinezuur moeilijker uitscheiden. Daar kunnen we niks aan veranderen. Als je erfelijk belast bent, betekent dit niet automatisch dat je last zal krijgen van jicht.”

“Of je het al dan niet krijgt, kan je voor een groot stuk zelf mee bepalen door in te zetten op een gezonde levensstijl. Heb je overgewicht, een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol of diabetes type 2, dan is de kans groot dat je last kan krijgen van deze ziekte. Ook het gebruik van bepaalde medicatie, zoals bloeddrukverlagers, kan zorgen voor meer urinezuur en dus voor extra problemen.”

Er zijn wel een aantal dingen die je zelf kan doen om je risico zo laag mogelijk te houden. “Niet elke mossel en elk glas rode wijn zal leiden tot een jichtaanval. Het is een kwestie van matigen en zeker niet om jezelf alles te verbieden. Heb je overgewicht? Dan kan het helpen om kilo’s te verliezen. Niet alleen op het risico op jicht te beperken, maar ook het risico op andere ziektes.”

“Daarnaast is het aan aanrader om wat vaker het vlees op je menu door plantaardige alternatieven zoals soja te vervangen. Minder alcohol drinken kan ook helpen. Je hoeft natuurlijk niet elk glas te schrappen, maar het helpt ook niet om rode wijn te vervangen door witte. Tot slot kies je beter voor plantaardige dan voor dierlijke vetten. Allemaal tips die je in een gemiddeld dieet zal terugvinden, dus er is zeker niet zoiets als een dieet ‘speciaal op maat’ van jichtpatiënten.”

Zijn er dan ook voedingsmiddelen die wél een positief effect hebben op jicht? “Die zijn helaas minder terug te vinden. Sommige studies tekenden een positief effect op van soja of kersen, maar daar is niet voldoende bewijs voor. Ook van vitamine C wordt wel eens beweerd een positieve invloed uit te oefenen, maar ook dat effect is klein en in België zien we trouwens amper een tekort aan vitamine C.”

Hoe verdwijn je uit de risicozone?

Heb je last van een jichtaanval, dan is het niet nodig om meteen naar een specialist te lopen. De huisarts of spoeddienst kan je meestal goed verder helpen. “Ik hoop dat er in ons land geen huisarts te vinden is die bij pijn aan de gewrichten van teen of voet niet meteen aan jicht denkt. Zij kunnen patiënten prima verder helpen met de nodige medicatie en ook tips om bijvoorbeeld gewicht te verliezen of het alcoholgebruik te verminderen.”

“Veel mensen denken een beetje fatalistisch dat ze vanaf één aanval sowieso een jichtpatiënt zijn voor de rest van hun leven, maar dat hoeft niet zo te zijn. Door je levensstijl aan te passen kan je uit de risicozone voor jichtaanvallen geraken. Het is wel belangrijk om het probleem tijdig aan te pakken en ook medicatie op te starten enkele weken na een aanval. Doe je dat niet, dan kan je last krijgen van echt hoge concentraties urinezuur en kan je pijn krijgen aan meerdere gewrichten. Gelukkig moet maar 5 tot 10 procent van de patiënten langsgaan bij een specialist en zijn de andere patiënten goed geholpen met een behandeling bij de huisarts.”