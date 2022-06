Hoe zorgen vrienden met drukke agenda’s ervoor dat ze elkaar niet uit het oog verliezen?

Tijdens de lockdowns wilden we niets liever dan vrienden zien. Maar nu onze agenda’s zich weer razendsnel opvullen, duiken ook de negatieve kantjes van die schijnbaar eindeloze vrijheid weer op. Ieder weekend springen we van communiefeest naar verjaardagspicknick, om ons tussendoor volop te verontschuldigen tegenover vrienden die al twee weken op een digitaal antwoord wachten.

Wie al met enig schuldgevoel terug naar het sociale isolement van de lockdowns verlangt, moet niet panikeren: volgens experts bestaan er minder ingrijpende manieren om uw sociaal leven beheersbaar te houden.

Een beetje van alles

De maatschappij de schuld geven is niet altijd aan te raden, maar in dit geval zit er wel een grond van waarheid in. De voorbije decennia is de wereld veel complexer geworden, vertelt sociologe Beate Volker, die het effect daarvan op sociale netwerken onderzoekt: “Drukte is een modern fenomeen. Vroeger werkte alleen de man van het gezin. Dat zorgde voor meer structuur. Nu werken beide partners doorgaans voltijds en heeft een van de twee nog een bijbaantje.”

Ouders besteden ook bepaalde opvoedingstaken meer uit aan externe organisaties, weet de sociologe. Dat lijkt tijd te besparen, maar in de realiteit kost het ook veel tijd om de kinderen naar de huiswerkbegeleiding en pianolessen te brengen. “Daarnaast zijn we ook zelf veel meer dan vroeger actief in meerdere vrijetijdsclubs”, zegt Volker.

Ook coach interpersoonlijke relaties Ilse Van Acker ziet een bredere oorzaak voor het constante gevoel van drukte: “De levens van anderen zijn bijzonder zichtbaar op onze gsm. Als je op het ene sociale event aanwezig bent, kun je toch het gevoel hebben dat je iets anders aan het missen bent.”

Volgens de coach moeten we onze avonden daarom duidelijker afbakenen: “Je kan perfect beslissen om de ene avond naar iets ontspannends te kijken en de volgende dag met vrienden af te spreken. Dat betekent niet dat je tot in het oneindige hoeft te plannen. Zorg gewoon dat je niet de hele avond een beetje van alles doet.”

Zinvolle tijd

Beseffen dat het gebrek aan tijd niet volledig zelf te controleren valt, kan helpen om nadien moeilijke knopen door te hakken. “Ik heb cliënten die liever thuisblijven dan in een druk café te staan waar ze elkaar toch niet horen door de luide muziek”, zegt Van Acker. “Terwijl ze wel graag met die vrienden gaan eten.”

Van Acker meent dat we meer moeten nadenken over wat we zelf zinvolle tijd vinden: “Hoe je vriendschap invult is iets zeer persoonlijks. We mogen ons in die beoordeling niet laten leiden door de verwachtingen van anderen.”

Introverten mogen bijvoorbeeld gerust uitnodigingen afwijzen. Al waarschuwt Van Acker dat ze daar een goed evenwicht in moeten vinden: “Soms moet je jezelf wel een beetje forceren. Anders raak je in een isolement. Vraag jezelf regelmatig eens af: is het nu te druk of juist te rustig?”

Echte vrienden

Om de andere persoon niet voor een voldongen feit te zetten, moeten vrienden duidelijk met elkaar communiceren over hun behoeften. Dat hoeft niet tot conflict te leiden. “Echte vrienden begrijpen dat van elkaar”, stelt Van Acker gerust.

Op geregelde tijdstippen een berichtje sturen, kan bovendien deels het gebrek aan fysieke ontmoetingen compenseren. “Zo hou je je vrienden geïnformeerd en de relatie levendig”, zegt Volker.

Maar wat als zelfs zulke berichtjes er eigenlijk ook niet meer bij kunnen? Dan is het tijd om eens kritisch door uw contactenlijst te gaan, zegt Van Acker: “Maak een duidelijk onderscheid tussen vrienden en kennissen en ga dan na hoeveel tijd je wil spenderen aan beide groepen.”

Ten slotte pleit Van Acker er voor om niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit van het contact centraal te zetten: “In plaats van altijd bij elkaar te komen eten en over de studententijd te praten, is het goed om eens iets anders te doen. Zo creëren jullie samen nieuwe ervaringen waar jullie dan weer een tijdje op kunnen terugvallen.”