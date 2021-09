Hoe zorg je ervoor dat je kind niet met een te zware boekentas naar school moet zeulen?

Rugzak, boekentas of trolley?

Welke vorm is nu precies het beste voor de rug van je kind: een rugzak, een boekentas of toch liever een trolley? Op die vraag antwoordt Motmans volmondig: “Een rugzak, en wel wegens twee principes. Hoe dichter het zwaartepunt van de boekentas bij het zwaartepunt van het lichaam is, hoe minder belastend het gewicht zal zijn.” Daarbij scoort de rugzak veel beter dan een boekentas die je in de hand draagt. “En het tweede principe is: hoe symmetrischer, hoe beter. Bij een rugzak kan je met twee schouderbanden het gewicht gelijk verdelen tussen links en rechts.”

En een trolley? “Het idee van zo'n boekentas op wieltjes is goed, want je moet het gewicht dan in principe niet dragen.”

Maar. In de praktijk gaat het vaak anders: de weg naar school is bijvoorbeeld een heel ander parcours dan een wandeling door de luchthaven, waar de ondergrond vlak is en je gebruik kan maken van roltrappen. Met een trolley sleuren op de trap, of wanneer je de bus op- of afstapt, kan erg belastend zijn. “Daarnaast zijn trolleys vaak groter qua volume, waardoor kinderen de neiging zullen hebben er meer in te steken. Bovendien zijn de trolleys zwaarder door de gebruikte materialen. Uiteindelijk zijn ze dan ook met meer gewicht aan het zeulen.”

Waar moet je op letten bij de aankoop van een rugzak?

Iedere ouder zal beamen dat een kind vooral interesse heeft voor het uiterlijk van een rugzak. Toch zijn er een aantal dingen waar je bij de aankoop maar beter op let, volgens Motmans.

• Koop best een exemplaar met beklede schouderbanden, zodat ze niet in de schouders en oksels snijden. Daarnaast moeten die schouderbanden ook goed aan te spannen zijn.

• Een rugzak heeft bij voorkeur ook een verstevigde achterkant, bij voorkeur eentje die de vorm van de rug volgt. Dat geeft extra ondersteuning.

• Kijk zeker ook uit naar een rugzak met verschillende compartimenten. Daarbij draag je de zwaarste dingen het dichtst tegen je rug. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een laptop of dikke boeken.

• Let bij de aankoop ook op de grootte van de boekentas. Hoe meer erin kan, hoe meer kinderen erin steken.

• Maar het voornaamste criterium is het gewicht: in principe mag een boekentas maximaal 10 procent van het lichaamsgewicht van je kind wegen.

Wat kunnen ouders, leerkrachten en scholen doen?

Maak de boekentas samen met je kind, en begin steeds met een volledig lege boekentas. “Zo kan je je kind er bewust van maken wat ze wel of niet nodig hebben op een dag.”

Plan goed wat je wel of niet meegeeft. Je zorgt er best voor dat je kind zo weinig mogelijk moet sleuren met dingen die ook op school voorhanden zijn. “Drankjes kunnen bijvoorbeeld aangekocht worden op school.” Of geef hen een lege drinkbus mee, die ze vervolgens aan een waterfonteintje op school kunnen vullen.

“Kijk erop toe dat je kind zijn of haar boekentas correct draagt.” Zorg dat ze steeds beide schouderbanden gebruiken, en dat die goed aangesnoerd zijn. Hoe minder de boekentas kan bewegen en hoe dichter het gewicht bij de rug zit, hoe minder zwaar de boekentas zal aanvoelen.”

Weeg de boekentas geregeld, en houd de 10 procentregel hierbij in gedachten: de boekentas mag niet meer wegen dan 10 procent van het lichaamsgewicht van je kind. Ook scholen kunnen weegacties organiseren om het bewustzijn te vergroten. “Die zijn vooral populair in het eerste en tweede middelbaar, maar eigenlijk zijn kinderen al vanaf het vijfde leerjaar mentaal rijp om de boodschap te ontvangen.”

Scholen kunnen ook helpen door lockers te voorzien. “Daar kunnen kinderen dan bijvoorbeeld hun turnzak of zware boeken in achterlaten.” Atlassen kunnen dan weer bewaard worden in een kast in de klas. “Ook leerkrachten kunnen hier een rol spelen en de kinderen goed begeleiden.”

“Het is de voorbije jaren een tendens geworden om boeken zo te ontwerpen dat ze lichter zijn.” Er wordt ook steeds vaker met uitscheurbare hoofdstukken gewerkt, waardoor leerlingen niet steeds het hele schrift moeten meenemen.