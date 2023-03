Hoe zorg je er echt voor dat je tanden en mond gezond blijven?

Een stralende, tandpasta­reclamewaardige lach wil iedereen, maar goed voor je tanden zorgen, is op meerdere vlakken belangrijk. Een groot deel van je algemene gezondheid begint namelijk in je mond, stelt de Nederlandse tandarts Umnya al Moukhaibar.

“Een slechte mondhygiëne verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Ook hebben zwangere vrouwen met een slechte mondgezondheid meer kans op een vroeggeboorte. De effecten van hoe je je mond verzorgt, werken dieper door dan veel mensen denken.”

Kun je wegkomen met tweemaal daags vlug poetsen en af en toe mondwater gebruiken? Het antwoord daarop is nee. Met poetsen bereik je maar zo’n 60 procent van je gebit, vertelt mondhygiënist Jila ­Adnan. Het allerbelangrijkste is dat je goed tussen de tanden schoonmaakt. Daar kun je met een tandenborstel niet komen.

“Ragertjes zijn daarvoor het beste, maar ze moeten wel goed passen. Je moet een beetje weerstand voelen, maar niet te veel. Je kunt de juiste maat rager uitzoeken met je tandarts of mondhygiënist. Het kan zijn dat je voor jouw tanden verschillende maten nodig hebt.”

Gebruik je flosdraad? Die kun je de deur uit doen, want het flinterdunne draadje is te dun om de ruimte tussen je tanden echt goed schoon te kunnen maken. Houten tandenstokers hebben ook niet de voorkeur. Die kunnen splinteren.

Kies in plaats daarvan voor ragers met haartjes en niet voor de rubberen tandenstokers. “Die rubberen stukjes willen nog weleens loslaten. Tijdens controles haal ik ze soms tussen tanden vandaan”, vertelt Al Moukhaibar.

Tong poetsen

Een plek die vaak vergeten wordt terwijl ze enorm belangrijk is: de tong. Die wemelt van de bacteriën. Je kunt die het best dagelijks schoonmaken met een tongschraper. Zachtjes poetsen met de tandenborstel kan ook, maar alleen als je met de hand poetst. Het is voor de levensduur van je elektrische tandenborstel beter om daar alleen je tanden mee te poetsen.

Met een ouderwetse handtandenborstel poetsen is voor veel mensen goed genoeg, maar een elektrische tandenborstel biedt wel voordelen. Omdat ze vaak een timer hebben, poets je braaf twee minuten. Als je te hard drukt, geeft de tandenborstel dat aan met een rood lampje. Ook maak je beter schoon op moeilijker te bereiken plekken achterin je mond.

Poetsen doe je overigens idealiter twee keer per dag. Een half uur na het eten. Net na het eten is je glazuur week door zuren uit voeding en dan poets je je glazuur weg.

De schappen van de supermarkten en drogisterijen puilen uit van de verschillende soorten tandpasta’s. Whitening, toegevoegde houtskool, verschillende smaakjes en tandpasta’s die extra goed werken tegen gaatjes. Hoe weet je nu welke je moet hebben?

Adnan: “Tandpasta van bijvoorbeeld de Hema is prima. Het belangrijkste is dat er fluoride inzit, dat vermindert de kans op gaatjes. Mensen met gevoelige tanden kunnen daar een speciale tandpasta voor kopen, zoals Elmex Sensitive of Sensodyne. Voor de rest maakt het niet uit.”

Het is beter je mond niet met water te spoelen als je net gepoetst hebt. Spuug de overtollige tandpasta uit, zodat de rest tijd heeft om in te werken. Een lichtgevende celebrity­glimlach ga je overigens niet bereiken met een whitening tandpasta. “Als je aanslag hebt van koffie, thee of roken, kan het je tanden iets polijsten. Maar witter dan de oorspronkelijke kleur van je tanden ga je niet bereiken met alleen tandpasta.”

Mondwater geen effect

Behalve dat het je een lekker fris gevoel geeft, heeft mondwater geen effect. Het kan zelfs averechts werken, omdat veel mondwaters alcohol bevatten. Die drogen de slijmvliezen bij veelvuldig gebruik uit, wat juist voor gaatjes kan zorgen. Een variant zonder alcohol kan prima, maar als je je tanden goed poetst, is het niet nodig. En mondwater mag nooit als vervanging van poetsen dienen.

Beeld Getty Images

De tandarts bezoeken kun je het best twee keer per jaar doen. Als je een gaaf gebit hebt, mag je van de tandarts best eens per jaar komen. “Maar het kan heel snel gaan. Als je bijvoorbeeld een periode gestrest bent en niet goed poetst, kun je in een paar maanden tijd al veel gaatjes krijgen. Het is belangrijk om op tijd te komen. Zo voorkom je dat je een wortelkanaalbehandeling nodig hebt. Dan heb je meer pijn en hogere kosten. Als je last hebt van je gebit ben je eigenlijk al te laat.”

De mondhygiëniste bezoeken is minstens net zo belangrijk. “Als er problemen met het tandvlees zijn, sturen we je door naar de mondhygiënist. Die kan een dieptereiniging geven. Tandartsen zelf zijn daar niet goed voor opgeleid. We kunnen wat tandsteen weghalen, maar dat is het.”