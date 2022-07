Hoe zorg je dat je vakantie niet té duur wordt?

We zien vakantie niet als extraatje, maar als iets noodzakelijks, zegt neuro-econoom Andries van der Leij van het Nederlandse onderzoeksbureau Neurensics, gespecialiseerd in de hersenactiviteit van consumenten. “We zien het als een recht, we leven ervoor. We besparen zelfs liever op andere uitgaven dan op de vakantie.”

Een wonderlijk gegeven, vindt Van der Leij. Deels verklaart hij dat door competitief gedrag. “De buren of collega’s kunnen alles kopen wat wij ook hebben, maar een ervaring kun je niet kopiëren. Stel dat jij in een luchtballon over Machu Picchu in Peru bent gevlogen, een bijzondere ervaring die niemand jou nadoet. Dan geeft dat status.”

Van der Leij heeft nog een verklaring. “Vakantie wordt ook gezien als datgene waar we het allemaal voor doen.” Eerdere decennia hadden we minder te besteden, legt hij uit. “Maar we hadden meer vrije tijd. Nu hebben we onze tijd als het ware verkocht door meer te werken. Vervolgens compenseren we dat door twee weken per jaar keihard te recreëren. Alles wat je uit het leven wil halen, moet in die 25 vakantiedagen gebeuren.”

Corona speelt ook een rol, zegt onderzoeker Judith van Groos van het Nederlandse Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. “We hebben twee jaar binnen moeten zitten en ons aan de regels gehouden. Nu is het wel goed geweest en willen we onszelf daarvoor belonen.” De psychologische term daarvoor is moral licensing. “We hebben ons best gedaan om het goede te doen. Daar zit een maximum aan. Op een gegeven moment moet daar ook iets tegenover staan, zoals een vakantie.” Bovendien heerst een sterke sociale norm rond vakanties, zegt Van Groos. “We gaan bijna allemaal. Als je niet meedoet, voelt dat alsof je er niet bij hoort. Omdat wij sociale wezens zijn, vinden we dat gevoel vervelend.”

Monopoly-geld

Vakantie hoeft niet duur te zijn, zegt Van Groos. Toch is het vaak lastig om ook dan de uitgaven bij te houden. “Net als sporten op vakantie. Gewoontes die je thuis hebt, zijn soms lastig vol te houden in een andere omgeving, met een andere routine.” Nog lastiger wordt het als je moet afrekenen in een andere munt. Dat voelt anders. “Soms net alsof het Monopoly-geld is.”

Daarnaast eten we op vakantie vaker buiten de deur en doen we ‘nu of nooit-aankopen’, zoals die mooie oorbellen die je op een lokaal marktje ziet. De aanschaf vergoelijken we dan met de redenering: ‘Die vind ik nooit meer ergens anders’. Door veel geld uit te geven op vakantie hopen we bovendien het beste uit de ervaring te halen, zegt Van der Leij. “Dat geldt ook voor mij. Mijn vrouw en ik werken fulltime. Tijdens die twee weken zomervakantie mogen we vrij geld uitgeven. Waarom werken we anders zo hard?”

“We worden gelukkiger van geld uitgeven aan ervaringen dan aan spullen”, zegt Van Groos. “Dat blijkt uit onderzoek van de Canadese sociaal psycholoog Elizabeth Dunn en haar collega’s.” Een vakantie levert veel mooie herinneringen op.” Dat komt omdat de omgeving en onze routine zo veel afwijkt van de dagelijkse sleur. Gebeurtenissen blijven daardoor beter hangen.” Bovendien brengen we op vakantie meer tijd door in de natuur en met andere mensen. “Daar voelen we ons prettig bij.” Beter een ervaring waar je blij van wordt, dan spullen kopen die vooral voldoening opleveren voor de korte termijn.

Optimaal genieten van voorpret

Een tip: reken de volledige vakantie ruimschoots voordat je op reis gaat af. Van Groos: “Dan is de pijn van het betalen van de reis inmiddels verdwenen en kun je optimaal genieten van de voorpret en de vakantie.” En nog eentje: van meerdere kortere vakanties worden we gelukkiger dan van één lange vakantie. “Dat heet afnemende marginale utiliteit”, zegt Van der Leij. De beleving van geluk neemt langzaam af. Iedere volgende vakantiedag voegt minder toe aan het geluksgevoel ten opzichte van de vorige dag. “Bij elkaar opgeteld ervaren we dus minder geluk als we een keer een maand op vakantie gaan in plaats van vier korte ‘gelukspiekjes’ als we vier keer een week reizen.”

Een lange vakantie heeft dan weer het voordeel dat je tijd hebt om die drukke baan los te laten. “Ik hoor vaak dat mensen zich pas na twee weken helemaal ontspannen voelen”, zegt de neuro-econoom. Toch hoef je daarvoor volgens hem niet eens de deur uit. Door ingebouwde routines zijn mensen geneigd om thuis alsnog dat werktelefoontje te beantwoorden of mail weg te werken, legt hij uit. “Door op vakantie te gaan, halen we onszelf uit die situatie. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de stekker uit dat internet trekken en je telefoon een aantal weken wegleggen.”