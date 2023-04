Hoe zorg ik dat mijn kind medicijnen binnenkrijgt?

Als je kind zich niet lekker voelt, wil je graag de pijn en het ongemak een beetje wegnemen. Met een extra knuffel en goede zorgen, maar ook een pilletje kan helpen. “Onze vijfjarige dochter weigert pertinent elk pilletje”, vertelt een moeder. “Geen paracetamol, maar bijvoorbeeld ook geen (half) reistabletje, terwijl ze snel last heeft van wagenziekte en meerdere keren moet overgeven als ze geen pilletje neemt.”

“We praten op haar in en leggen haar uit dat ze zich juist beter gaat voelen als ze wel een pilletje neemt. Dat neemt ze van ons aan, maar vervolgens weigert ze alsnog. Een drama is vaak onvermijdelijk. Af en toe lukt het wel om haar een reistabletje te laten innemen. Dat vindt ze dan even vies, maar het is ook snel weer over. Toch zorgt het er niet voor dat het de keer erna gemakkelijker gaat. Waar komt die weerzin vandaan, en hoe kunnen we haar leren dat een pilletje zo erg en eng niet is?”

Neem je kind serieus

Veel kinderen hebben een hekel aan het slikken van pilletjes. Trouwens, ook veel volwassenen krijgen een pilletje maar moeilijk weg. “Met opmerkingen als ‘slik het nu gewoon door’ of ‘het stelt niks voor, het is echt niet erg’, help je het kind niet”, zegt opvoedcoach Marinka van den Bosch. “Je vindt zelf waarschijnlijk dat het niks voorstelt. Maar als je dat voortdurend benoemt richting je kind, voelt ze zich niet serieus genomen. Want zij vindt het nu eenmaal wel spannend. Erken haar gevoel, dat zal al een hoop schelen.”

Natuurlijk kunnen ouders haar uitleggen dat ze het pilletje geven omdat ze zich dan beter gaat voelen. “Maar dat is zeker geen garantie dat ze overstag gaat”, denkt Tea Adema, opleider kindercoach en opvoedcoach. Zij is er niet zo van overtuigd dat jonge kinderen het belang van een pilletje begrijpen. “Waarschijnlijk geloven ze eerder in een sprookje dan in de werking van het pilletje. Overigens kun je daar op deze leeftijd gebruik van maken door het pilletje als iets magisch voor te stellen.”

Houd het gezellig

Het belangrijkste advies is om de sfeer een beetje gezellig te houden. Als er te veel spanning op het moment komt te staan, dan voelt de kleuter dat feilloos aan. Van den Bosch: “Vraag haar zelf eens hoe je haar kunt helpen bij het innemen van het pilletje. Misschien komt ze met een heel goed idee waar je zelf nog niet aan had gedacht.”

Als het tussen ouders en kind te veel spanning oplevert, is het helemaal geen gek idee om iemand anders te vragen om het pilletje te geven. “Dan nemen ze het soms opeens zonder morren in”, zegt Adema. Je kind belonen als het lukt, is ook een goed idee. Het kan je kind net over die drempel heen helpen. Dwang is in elk geval uit den boze, vindt Van den Bosch. “Daarmee schend je het vertrouwen dat je kind in je heeft.”

Lukt het niet, ga dan op zoek naar alternatieven, zoals paracetamol met een smaakje. Of stop de pil in een snoepje. Ook kun je oefenen met het slikken van stukjes. Van den Bosch: “Er zijn van die minismarties, laat je kind die eens doorslikken. Of een klein stukje zacht fruit. Als je kind ervaart dat dit lukt, is een pilletje misschien ook minder moeilijk.”

Let op het gedrag

Adema raadt ouders aan om te onderzoeken wanneer het kind wel overstag gaat. “Bij de een werkt wat meer duidelijkheid en overredingskracht, bij de ander meer geduld of een beloning. Bij een pittig kind is het misschien verstandig om het wat meer regie te geven en zelf te laten bepalen op welk moment en op welke manier het pilletje wordt ingenomen.”

En als dat allemaal niet werkt? “Soms levert het pilletje meer ellende op dan de kwaal zelf, dus laat het dan zitten”, zegt Adema. Dan maar een keertje overgeven in de auto omdat ze geen reistabletje wilde. Van den Bosch is het daarmee eens. “Misschien wordt haar intrinsieke motivatie aangewakkerd en denkt ze dan de volgende keer zelf: misschien toch maar even een pilletje.”