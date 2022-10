Hoe weet je dat je een slechte adem hebt, en wat kun je eraan doen?

Het slechte nieuws is dat een stinkende adem vele oorzaken kan hebben, sommige ernstiger dan andere. Het goede nieuws is dat er ook een handvol manieren zijn om er iets aan te doen, afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Een belangrijk probleem met een slechte adem is dat je niet altijd kunt merken wanneer je het hebt, ook al kan iedereen om je heen dat waarschijnlijk wel. Een populaire en nuttige lakmoesproef is je handen over je neus en mond leggen, uitademen en dan inademen, zegt Mark Wolff, een Amerikaanse restauratief tandarts. Een andere methode is om de rug van je hand een paar keer te likken, een minuutje te wachten tot het water verdampt is zodat de geurmoleculen zich concentreren, en dan de rug van je hand eens goed op te snuiven. Als u vervolgens omver valt van wat u ruikt, moet u misschien iets aan uw adem doen, suggereert Wolff.

Alleen zijn wij niet altijd de beste beoordelaars van onze eigen mondgeuren, zegt parodontoloog Antonio Moretti. Soms denken mensen dat ze een slechte adem hebben terwijl dat niet zo is, dus stelt hij voor om een moedige vriend of vriendin te vragen om een ademtest te doen.

Uien en look zijn vaak de boosdoeners van een slechte adem vanwege hun sterke aroma’s – maar ook andere voedingsmiddelen kunnen leiden tot een stinkende adem. Het gaat om producten die gastro-intestinale reflux kunnen veroorzaken, zoals alcohol, koffie, tomaten, citrusvruchten en uien, omdat ze ervoor zorgen dat u kleine hoeveelheden voedsel opboert of zelfs uitbraakt.

Bacteriën in de mond zijn een andere veelvoorkomende oorzaak van een slechte adem. Deze geven zogenaamde vluchtige zwavelverbindingen af, die “ruiken naar rotte eieren en stinkende tenen”, aldus Wolff. Twee keer per dag uw tanden poetsen en één keer per dag flossen kan helpen om bacteriën en voedselresten te verwijderen.

Bacteriën gedijen ook goed als u een droge mond heeft, wat op zijn beurt wordt veroorzaakt door uitdroging, ziekten zoals het syndroom van Sjogren en diabetes, of als bijwerking van medicijnen. Speeksel helpt om bacteriën te doden en voedseldeeltjes af te breken, dus als we niet genoeg speeksel hebben, kunnen bacteriën gedijen, vertelt oor-, neus- en keelarts Landon Duyka. Gehydrateerd blijven kan daarom een slechte adem voorkomen, net als spoelen met een mondspoelmiddel tegen een droge mond.

Andere soorten mondwater kunnen ook helpen tegen een slechte adem – maar sommige werken beter dan andere. Violet Haraszthy, een restauratieve tandarts aan de Universiteit van Buffalo, raadt spoelingen met alcohol af, omdat die “de mond uitdrogen, en dan komt de slechte adem nog erger terug”, legt ze uit.

Tandvleesproblemen kunnen ook een slechte adem veroorzaken. Ze kunnen een slechte adem veroorzaken omdat bacteriën vast komen te zitten in kleine zakjes rond het tandvlees. Geurveroorzakende bacteriën groeien niet alleen rond de tanden en het tandvlees – ze kunnen ook groeien in kleine spleetjes op de tong. Als uw tong een witte of geelachtige tint heeft, zitten er waarschijnlijk stinkende bacteriën op, aldus dokter Moretti. U kunt uw tong voorzichtig poetsen met uw tandenborstel of een tongschraper.

In zeldzame gevallen kan een slechte adem worden veroorzaakt door andere ziekten of infecties – tonsillitis, sinus- of longinfecties, levercirrose, nierziekten, faryngitis of zelfs mond- of halskanker, zegt Moretti. Als uw slechte adem niet verbetert met andere middelen, kunt u overwegen uw huisarts of een keel-, neus- en oorarts te raadplegen.

© The New York Times