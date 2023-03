Hoe weet je als volwassene dat je ADHD hebt? ‘Het gaat niet per se om hyperactiviteit of impulsiviteit’

Iedereen is zo nu en dan afgeleid of vergeetachtig. Maar wanneer diagnosticeren psychiaters het als ADHD? ‘De hinder moet extreem en ernstig zijn.’

Knip je de etiketjes van je kleren? Herbeleef je (en heb je spijt van) gesprekken uit het verleden? Heb je periodes van burn-out en vermoeidheid? Raak je in gedachten verzonken terwijl iemand tegen je praat? Word je hypergeconcentreerd terwijl je aan een project werkt? Heb je tientallen hobby’s? Dagdroom je? Vergeet je zaken?

Volgens TikTok heb je dan misschien ADHD. Video’s over de psychiatrische aandoening zijn overal op het sociale medium te vinden en de hashtag #adhd is op dit ogenblik meer dan 17 miljard keer bekeken. In veel video’s beschrijven jongeren hun specifieke (en soms verrassende) symptomen, zoals gevoeligheid voor kleine zintuiglijke ergernissen (zoals kledinglabels) of ADHD-verlamming, een vorm van extreem uitstelgedrag. Na het zien van deze video’s kunnen veel mensen die als kind niet gediagnosticeerd werden met ADHD zich afvragen of ze er als volwassene wel voor in aanmerking komen.

Zoals bij de meeste psychiatrische aandoeningen kunnen de symptomen van ADHD variëren in aard en ernst. En veel ervan “zijn gedragingen die iedereen weleens ervaart”, zegt Joel Nigg, professor in de psychiatrie aan de Oregon Health & Science University. De sleutel tot het stellen van de diagnose is echter “vaststellen dat het ernstig en extreem is” en dat het hinder veroorzaakt in het dagelijkse leven, zegt hij. Het is ook belangrijk dat de symptomen al sinds de kindertijd aanwezig zijn.

Deze nuances kunnen verloren gaan op sociale media, aldus deskundigen. Uit een studie die dit jaar gepubliceerd werd, blijkt dat meer dan de helft van de ADHD-video’s op TikTok misleidend zijn. Als een video (of artikel) je laat denken dat je misschien ongediagnosticeerde ADHD hebt, is dit wat je moet weten.

Waarom wordt ADHD vaak niet gediagnosticeerd bij volwassenen?

Ongeveer 2,5 procent van de volwassenen heeft genoeg symptomen om in aanmerking te komen voor de diagnose ADHD, maar naar schatting wordt slechts een op de tien van hen gediagnosticeerd en behandeld. Ter vergelijking: bij ongeveer 5 procent van de kinderen is de aandoening vastgesteld, en driekwart van hen heeft er medicijnen of gedragstherapie voor gekregen.

Een van de redenen voor het gebrek aan diagnoses bij volwassenen is dat mensen zich bij ADHD vaak een jongen voorstellen die niet stil kan zitten en storend is in de klas, aldus Deepti Anbarasan, klinisch universitair hoofddocent psychiatrie aan de New York University Grossman School of Medicine. Maar die stereotiepe symptomen van hyperactiviteit komen bij volwassenen in slechts 5 procent van de gevallen voor, zegt ze.

In plaats daarvan komen symptomen als vergeetachtigheid, concentratieproblemen, organisatieproblemen en uitstelgedrag vaker voor bij volwassenen. Deskundigen noemen dit het overwegend onoplettende beeld van ADHD. Anbarasan: “Bij volwassenen gaat het vaak niet per se om hyperactiviteit of impulsiviteit, maar veeleer om problemen met het uitvoerend functioneren. Het is subtieler.”

ADHD kan ook verkeerd gediagnosticeerd worden als een andere psychiatrische aandoening. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen met ADHD problemen hebben met emotieregulatie; men kan dan snel boos worden of dramatische stemmingswisselingen hebben. Overmatige bezorgdheid en angst kunnen ook voorkomen, soms als gevolg van de ADHD-symptomen zelf. En dus kunnen veel volwassenen de diagnose depressie of angststoornis krijgen terwijl het kernprobleem eigenlijk ADHD is.

Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld bij volwassenen?

Er zijn drie belangrijke vragen die een psychiater met je zal doornemen om vast te stellen of je last hebt van normale onoplettendheid of vergeetachtigheid, of ADHD hebt. Hoeveel symptomen heb je? Heb je ze al sinds je kindertijd? En beïnvloeden ze twee of meer delen van je leven?

De laatste twee zijn bijzonder nuttig om te bepalen of iemand een diagnose krijgt, zegt Craig Surman. Hij is psychiater en leidt het Adult ADHD Research Program in het Massachusetts General Hospital. Eenmaal die zaken vastgesteld zijn, zo zegt hij, “kun je bepaalde mensen er echt uit halen”.

Je moet vijf van de negen symptomen uit de DSM-5 hebben (de vijfde en meest recente editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) om in aanmerking te komen voor onoplettende ADHD. Deze symptomen vallen losjes uiteen in drie categorieën: problemen met productiviteit of prestaties (uitstelgedrag op het werk of het niet afmaken van klusjes), geheugen (vaak je telefoon of sleutels kwijtraken of vergeten melk op te halen op weg naar huis) en organisatie van voorwerpen en tijd (een rommelig huis of altijd te laat komen).

Deze symptomen moeten twee of meer delen van het leven negatief beïnvloeden, zoals werk, huis en relaties. Als je huis een puinhoop is, maar je succesvol bent op je werk en je persoonlijke leven rijk en bevredigend is, kom je waarschijnlijk niet in aanmerking voor een diagnose.

De symptomen moeten ook al van voor je 12de aanwezig zijn. In de ogen van de meeste specialisten is ADHD een neurologische ontwikkelingsstoornis, wat betekent dat het begint wanneer het kind (en zijn hersenen) jong zijn. Dit kan het moeilijkst vast te stellen zijn omdat mensen hulp kunnen hebben gekregen of hun symptomen kunnen hebben gecompenseerd zonder het te beseffen. Je kan als kind bijvoorbeeld dagelijks aanmaningen hebben gekregen van een ouder om je huiswerk af te maken, wat je geholpen kan hebben je middelbare school af te maken.

“Veel mensen hebben de stoornis waarschijnlijk het grootste deel van hun leven gehad, maar hebben er op verschillende manieren mee leren omgaan”, zegt Anbarasan. “Zo zijn er mensen die alles opschrijven of een heel goede structuur volgen en veel tijd en moeite steken in het organiseren van hun leven.” Veel mensen hebben niet door dat er iets mis is totdat de eisen en verantwoordelijkheden van de volwassenheid zich opstapelen en de systemen die ze gebruiken beginnen te falen.

Dit geldt vooral voor vrouwen. Jongens hebben ongeveer twee keer zoveel kans om de diagnose ADHD te krijgen als meisjes omdat de symptomen bij meisjes, zelfs op jonge leeftijd, eerder onoplettend dan hyperactief van aard zijn. Als gevolg daarvan kunnen meisjes met ADHD het een beetje moeilijk hebben op school of gezien worden als stille dagdromers, maar de diagnose ontlopen omdat ze niet merkbaar storend zijn in de klas of thuis.

Als je je ernstig zorgen maakt over je aandachtsvermogen maar in je jeugd geen ADHD-symptomen had, is het mogelijk dat je problemen een andere medische of psychologische oorzaak hebben. Voorbeelden daarvan zijn: recente traumatische of stressvolle gebeurtenissen, veranderingen in slaap of middelengebruik, andere psychiatrische aandoeningen, of zelfs het vroege begin van een neurodegeneratieve stoornis. Al die zaken kunnen met ADHD worden verward.

“Er zijn minstens een tiental psychiatrische en cognitieve aandoeningen die op ADHD kunnen lijken, evenals een aanzienlijke lijst van medische aandoeningen”, aldus Nigg. “Als iemand denkt dat hij ADHD heeft, zou ik een volledig onderzoek aanbevelen.”

Welke opties zijn er als je de diagnose krijgt?

Het goede nieuws is dat ADHD vrij gemakkelijk te behandelen is. Stimulerende medicijnen zoals Rilatine zijn effectief om mensen te helpen hun aandacht te beheersen. Een andere klasse van geneesmiddelen, alfa-2-agonisten genaamd, werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van hoge bloeddruk, maar wordt soms ook voorgeschreven bij ADHD. Deze medicijnen kunnen mensen helpen zich te concentreren zonder veel van de onaangename bijwerkingen van stimulerende middelen, zoals slaapproblemen of verminderde eetlust.

Niet-farmaceutische behandelingen, zoals gedragscoaching en therapie, kunnen ook nuttig zijn. Deze technieken helpen mensen te begrijpen hoe ADHD hun dagelijks leven beïnvloedt en bieden strategieën om ermee om te gaan.

Omdat stimulerende medicijnen misbruikt kunnen worden, kan de vraag wanneer en hoe mensen met ADHD te behandelen lastig zijn voor artsen. “Ik zie een deel van de diagnose als: ‘Is men er ongezond door?’ En dat is iets anders dan ‘Is men er onproductief door?’” zegt Surman. Als iemand voldoet aan de diagnostische criteria, maar de symptomen veroorzaken niet veel leed en de persoon functioneert over het algemeen goed van dag tot dag, zegt Surman dat hij eerder strategieën als coaching en gedragstherapie aanbeveelt dan medicatie.

Ongeacht het aanbevolen behandelplan is het belangrijk ADHD serieus te nemen. Onbehandeld hebben mensen met de aandoening een hoger risico om vroegtijdig te overlijden, zowel door ongelukken als door zelfmoord. Ze hebben ook meer kans op problemen met hun financiën, juridische problemen, drugsgebruik, onveilig seksueel gedrag en onveilig rijgedrag. Met een effectieve behandeling worden deze risico’s echter drastisch verminderd.