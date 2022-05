Hoe wapen ik mijn tuin het best tegen droogte?

Met het juiste beheer en een minimum aan inspanning, maakt u van uw tuin zelfs in tijden van droogte een groene oase.

Een verdord gazon, verpieterde planten en alle dagen met gieter en tuinslang in de weer. Is dat het lot van de tuinier in een wereld waarin we steeds vaker en langer met droogte te maken krijgen? Dat hoeft niet zo te zijn.

Het eerste gebod voor de klimaatbewuste tuinier is om te allen tijde de bodem bedekt te houden, want kale grond droogt veel sneller uit. “Dat kan door bodembedekkende planten in te zetten, zoals bosaardbei of maagdenpalm”, zegt Werner Van Craenenbroeck, die het project De Tuinrangers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) leidt. “Je kan ook een mulchlaag tussen de planten aanbrengen, die kan bestaan uit compost, verhakkeld snoeihout of grasmaaisel.”

Een mulchlaag heeft als bijkomend voordeel dat ze voor meer organische stof in de bodem zorgt. “Regenwormen en ander bodemleven breken het dode plantenmateriaal af en trekken het de grond in”, zegt Van Craenenbroeck. “Dat zorgt ervoor dat de bodem beter water kan vasthouden.”

Ook de plantenkeuze maakt een verschil. “Vaste planten zijn te verkiezen boven eenjarigen zoals petunia’s en afrikaantjes die je elk jaar opnieuw moet kopen”, zegt Van Craenenbroeck. “Vaste planten investeren in een uitgebreid en diep wortelstelsel, waarmee ze op zoek gaan naar water. Daardoor moet je ze veel minder water geven.” Na een paar jaar is een bloemenperk met vaste planten bovendien vrij snel dichtgegroeid, waardoor de bodem automatisch beter bedekt blijft. Kiezen voor planten die op zich al betertegen de droogte bestand zijn, zoals lavendel of hemelsleutel, kan de dorst van uw tuin verder drukken.

Lagen

Wie daarvoor de ruimte heeft, zorgt best voor verschillende lagen, die bestaan uit vaste planten, struiken en bomen. “Bomen en struiken geven niet alleen schaduw”, zegt tuinadviseur Greet Tijskens van Velt. “De gelaagdheid zorgt er ook voor dat regenwater meer in de tijd gespreid op de grond belandt, waardoor het beter kan insijpelen. En met hun vallende bladeren zorgen ze voor extra organisch materiaal. Laat die bladeren dus in het najaar gewoon onder de planten liggen en voer ze niet af. Klimaatbewust tuinieren is ook: lui zijn en niet meer doen dan noodzakelijk.”

Regent het toch, dan is het zaak dat regenwater zo lang mogelijk in de tuin vast te houden. “Vang water op in een regenton en laat die wanneer ze vol is gewoon overlopen in de tuin”, zegt Van Craenebroeck. “Laat een terras niet rechtstreeks afwateren in het riool maar zorg ervoor dat het water eerst de tuin in kan lopen.”

Een beetje ecologisch bewuste tuinier gruwt van een uitgestrekt, strak gazon. Dat dreigt er in een warmere wereld steeds vaker en vroeger verdord bij te liggen. “Rijd je gras niet te vaak af”, adviseert Vancraenenbroeck. “Een langere grasmat houdt vocht beter vast en verdort minder snel.” Gebeurt dat toch, dan is het zaak de drang om naar de spuit te grijpen te onderdrukken. “Een verdorde grasmat is niet dood en herstelt zich prima”, zegt Vancraenenbroeck. “Nog beter is het om een klassiek gazon om te vormen tot een bloemenweide, die veel langer mooi blijft in droge zomers.”

Heeft de tuin toch extra water nodig, dan geeft u beter niet elke dag een beetje, maar één keer in de week veel. “Een boompje dat de voorbije winter is geplant geef je beter één keer tien gieters in plaats van elke dag een”, zegt Vancraenenbroeck. Een beetje gieten is minder efficiënt want bevochtigt enkel de bovenste centimeters van de grond.

Van klimaatbewust tuinieren plukt u niet alleen zelf de vruchten. “Zo’n 12 procent van onze oppervlakte bestaat uit tuinen”, zegt Janne Teerlinck (KU Leuven) “Dat is meer dan de oppervlakte bos. Klimaatrobuuste tuinen zorgen voor verkoeling en waterberging en vormen zo een buffer tegen de klimaatverandering.” Onderzoekers aan de KU Leuven lanceerden recent het burgerwetenschapsproject ‘Klimaattuiniers’. Dat wil meer inzicht verschaffen in hoe we tuinen klimaatrobuust kunnen maken en welke rol tuinen in de strijd tegen de opwarming kunnen spelen.

Inschrijven kan op www.mijntuinlab.be.