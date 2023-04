Hoe voorkom je dat collega’s over je heen lopen? Zo bewaak je beter je grenzen

Luistert niemand naar je in vergaderingen? Pak je met tegenzin klusjes van collega’s op? Dan kan het helpen om assertiever te worden. Experts leggen uit hoe je dat aanpakt.

Assertief zijn betekent: opkomen voor je eigen grenzen en gevoelens zonder die van een ander uit het oog te verliezen. Niets mis mee, toch? In de praktijk vinden veel mensen dat moeilijk, weet Carola van Dijk, psycholoog en auteur van het boek Hoe word ik assertiever? Je grenzen bewaken wordt vaak verward met agressief gedrag, ziet zij. “Sommige mensen overschreeuwen zichzelf daarbij en zetten zichzelf op de eerste plek. Ze houden geen rekening met anderen en zijn dus niet assertief.”

Assertief zijn doe je met respect voor jezelf en voor de ander, zegt ook psycholoog en coach Belia van der Laan. Iemand die wat rustiger of stiller is, kan het net zo goed zijn. “Bij assertief gedrag hoef je niet de meest zelfverzekerde persoon of grootste haaibaai ter wereld te worden. Het gaat erom de ruimte in te nemen die je verdient. Je wilt niet dat anderen over je grenzen heen gaan, en daar kun je alleen zelf voor zorgen.”

Onderdrukken om conflict te vermijden

Rustige, stille mensen zijn minder geneigd om op de voorgrond te treden dan extraverte, uitbundige mensen, zegt Karolien Koolhof, coach voor introverten. Hierdoor ontstaat het idee dat assertief zijn hen minder goed ligt. “Toch kunnen ook introverte mensen hun ruimte bewaken, maar op een rustigere manier dan extraverte mensen. De ene vorm is niet beter dan de andere. Het is alleen anders.”

Het vermogen om assertief te zijn heeft iedereen, stelt Carola van Dijk. “Kijk maar naar hele jonge kinderen. Als ze boos zijn, weet iedereen direct wat hen irriteert. Pas op latere leeftijd onderdrukken sommige mensen dat gevoel, zodat het tot minder conflicten leidt en omdat ze merken dat er dan positiever wordt gereageerd. Op de korte termijn voelt dit goed, maar het gaat vaak ten koste van je eigenwaarde.”

Van Dijk: “Niet-assertieve mensen zijn dat vaak al sinds hun jeugd. Om dat te veranderen zal je moeten oefenen, oefenen, oefenen.”

Dit zijn de tips van de drie experts om assertiever te worden:

1. Kom in kleine stapjes op voor jezelf

Van Dijk: “Het is belangrijk om je eigen grenzen te herkennen en hierover te communiceren.” Dat begint bij je eigen gevoelens. “Merk je bijvoorbeeld dat iemand niet luistert? Focus dan op de emoties die er loskomen. Ben je bijvoorbeeld boos of gefrustreerd? Zoek uit waardoor dit wordt veroorzaakt.”

Als je dit duidelijk hebt, kun je de desbetreffende collega aanspreken. “Laat hem weten dat je meer aandacht van hem wilt. Zo kunnen jullie er samen aan werken.” Dit kan ontzettend spannend zijn. Niet-assertieve mensen zijn namelijk vaak bang voor een conflict, stelt Van der Laan. “Je bent dan bang dat de ander boos wordt of je niet meer aardig vindt. Als je assertiever wilt worden dan moet je met die spanning leren omgaan.”

Maar loop niet te hard van stapel. “Test je hervonden assertiviteit niet direct uit bij je beoordelingsgesprek”, adviseert Van der Laan. “Begin klein. Zeg tegen je partner dat je niet naar de bioscoop wilt vanavond. Veel mensen vinden dat al spannend genoeg. Dan merk je vanzelf dat het ontzettend fijn is om voor jezelf op te komen en groeit je vertrouwen.”

2. Let op je stem, woordgebruik en lichaamstaal

Assertiviteit zit niet alleen in wat je zegt, maar ook in de manier waarop je het zegt. Van der Laan geeft een vergadering als voorbeeld. “Als je iets inbrengt, maar je vraagt met een zacht stemmetje: ‘Mag ik ook wat zeggen, als daar nog tijd voor is? Anders komt het volgende week’, dan kom je niet zelfverzekerd over. Er zit te veel twijfel in je woorden en je stem.”

Ook je lichaamshouding geeft anderen signalen over je eigen zelfvertrouwen, stelt Van der Laan: “Zit je ineengekrompen of ben je constant in je handen aan het wrijven? Dan kom je onzeker over. Zit rechtop, houd je handen stil en praat wat harder dan je normaal gesproken zou doen. Vraag niet of je wat mag zeggen, maar begin meteen met je standpunt. Dan zal iedereen naar je luisteren.”

3. Probeer tijd te rekken

Soms word je overvallen door een verzoek van een collega. Die zegt in de knoei te zitten en niet zonder je hulp te kunnen. Voor je het weet ben je akkoord gegaan, terwijl je het eigenlijk al druk hebt met je eigen werk en je vorige week ook al iets hebt opgeknapt voor die collega.

Om te voorkomen dat je toch ja zegt terwijl je dat niet wilt, moet je jezelf meer tijd geven voordat je antwoordt. “Leer zinnen uit je hoofd, zoals: ‘Ik wil hier even over nadenken, ik kom erop terug.’ Zo heb je even de tijd om te formuleren waarom je het klusje niet wilt oppakken”, zegt Van der Laan. “Stel ook extra vragen. Waarom kan de collega het niet zelf doen op een later moment? Waarom moet jij het nu overnemen? Kan een andere collega het doen? Zo kom je zelfverzekerd over en heb je niet direct ja gezegd.”

4. Vraag om hulp

Soms is het lastig om uit te zoeken waarom je niet zo assertief bent als je zelf zou willen. Van der Laan: “Het is moeilijk om van jezelf te zien wat maakt dat je niet zo krachtig overkomt. Het is dan handig om feedback te vragen aan iemand die jou goed kent, bijvoorbeeld een vriend of collega. Die ziet wat er gebeurt en kan tips geven.”

Als je merkt dat je niet assertief (genoeg) bent, kun je met een psycholoog praten of een assertiviteitscursus volgen. “Blijf vooral oefenen totdat je er zelf in gelooft”, aldus Van Dijk.

“Maar laat je dit soort trainingen niet opleggen door anderen”, zegt Koolhof. “Je moet er zelf voor openstaan, anders heeft het geen zin. Twijfel vooral niet aan jezelf omdat je anders bent dan een ander, en laat vooral niet over je heenlopen. Dat is voor niemand goed.”