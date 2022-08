Hoe voorkom ik dat mijn zevenjarige snackt uit verveling? ‘Als je iets aan je kind geeft, doe dat dan bewust’

Wat doe je als je kind van zeven wil snacken als hij niets te doen heeft? Hoe hou je als ouder een gezond eetpatroon vast?

Een koekje of een snoepje, voor een kind van zeven bestaat er geen betere doorbreking van de dag. Als hij zich verveelt weet hij zijn vader te vinden met snackverzoeken. Maar vader is daar niet zo happig op, zegt hij. “Wij houden graag vast aan vaste eetmomenten. Daarbij zijn we niet zo van het altijd maar koekjes eten. We geven liever een schaaltje rauwkost bij de tv. Maar misschien maakt het taboe snoep juist aantrekkelijker. Hoe zorgen we dat er niet wordt gesnackt als er even niets anders te doen is?”

“Herkenbaar”, vindt de Nederlandse kinderdiëtist Esther Konijn van De Bloei Diëtistenpraktijk. “Veel ouders zullen ook met deze vragen zitten.” Volgens haar is het belangrijk om te onderzoeken of het kind inderdaad uit verveling om tussendoortjes vraagt, of dat het misschien trek heeft.

Dat doe je door te kijken of het kind over de gehele dag genoeg basisvoeding eet. “Uit de basisvoeding moeten alle vitaminen en mineralen komen die het kind nodig heeft.” De voeding dient optimaal verdeeld te worden over de dag. “Gebruik daarvoor ontbijt, lunch en avondeten maar ook eten tussendoor.”

Vier momenten voor een tussendoortje

Een kind van zeven mag gerust vier boterhammen op een dag eten, aldus Konijn. Krijgt het kind niet alle basisvoeding binnen, dan zal het sneller trek krijgen in snacks. “Het advies is om maximaal vier momenten te hebben waarop een tussendoortje kan.” Zo ontstaan er maximaal zeven eet- en drinkmomenten. Het liefst zorg je ervoor dat er niet meer dan twee of drie uur tussen ieder eetmoment zit. “Als er langer tussen zit, krijg je trek. Het is goed om dat voor te zijn.”

Bewust eten kan eten uit verveling voorkomen. Het eten voor de tv is daarom misschien niet de beste keuze. “Bewust eten is belangrijk voor een goede verzadiging. Ga na school bijvoorbeeld even een momentje aan tafel, met wat fruit of rauwkost en bespreek ondertussen de dag. Voeding is ook deel van de sociaal-emotionele opvoeding. Het is fijn om iets te eten en dan even aandacht voor elkaar te hebben. Eten is ook verbinden.”

Leonie Bos, diëtist bij Voedietist, stelt dat het goed is om de beloning die snacks vaak zijn, elders te zoeken. “Beloon je kind niet met iets lekkers, maar met een activiteit. Een verhaaltje bijvoorbeeld, of naar buiten gaan. Als kinderen actief zijn, raken ze vaak hun snackbehoefte weer kwijt.”

Een ander idee is zelf met je kind gezonde snacks maken. “Zoals mueslirepen, of rauwkost met een hummusdip. Zo kun je je kind afleiden en tegelijk uitleggen wat gezond eten is. Dat kan al heel gemakkelijk door onderscheid te maken tussen voedsel dat niet uit een verpakking komt, zoals een appel, en eten dat uit plastic komt, zoals koekjes.”

Koekje voor speciale gelegenheden

Door uitleg te geven kun je volgens Bos ook voorkomen dat het koekje aantrekkelijk wordt door het verbod. “Je legt uit waarom je nu voor iets gezonds kiest en dat het koekje voor speciale gelegenheden is.”

Meestal is iets wat niet mag inderdaad voor een kind interessant, beaamt Esther Konijn. “Maar het gaat er niet om dat snoep niet kan of mag, maar over balans. Je kunt ook prima afspraken maken met een zevenjarige. Op sommige scholen mag er één dag per week snoep of koek mee. Maak dan bijvoorbeeld van tevoren al de afspraak dat er dan ’s middags rauwkost als tussendoortje is. En roep niet dat het slecht is, maar geef zelf het goede voorbeeld.”

“Een extraatje hoort er soms bij, dat kan ook een moment van ontspanning zijn”, benadrukt de kinderdiëtist. “Maar als je iets aan het kind geeft, doe dat dan bewust en geef niet te veel. Een lange vinger bijvoorbeeld, of een paar snoepjes. Zo maak je het niet spannender of belangrijker dan het is, maar straal je uit: dit is oké en dit is genoeg.”