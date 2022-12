Hoe vaak moet je een herbruikbare waterfles afwassen?

Als je af en toe twijfelt of je die herbruikbare waterfles wel voldoende vaak afwast, ben je zeker niet alleen. Toch is er een simpel antwoord op de vraag hoe vaak je die precies moet afwassen. “Ik maak de flessen élke dag schoon”, vertelt Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau Part of Glowi. “Meestal spoel ik ze eerst simpel uit met water. Op het einde van de week zal ik een grondigere schoonmaakbeurt doen.”

Maakt het materiaal van je drinkfles een verschil in hoe vaak je die moet schoonmaken?

Een keer per dag klinkt veel, maar het is zeker geen advies om in de wind te slaan. Je zit een hele dag met je mond aan de drinkfles: een bron van bacteriën. Die kunnen zich op die manier snel vermenigvuldigen elke keer als je er opnieuw van drinkt. Was je die fles nooit uit? Dan kan je er bijvoorbeeld zelfs ziek van worden. Daarnaast zal die fles ook harder beginnen ruiken. “Dat is een microbiologisch fenomeen”, vertelt Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum. “Als in zo’n fles een tijdje resten van dranken of zelfs eten achterblijven, gaat het schimmelen en ontstaat er groei van extra bacteriën. Daarna begint de fles te stinken én zal je water anders smaken. In de zomer is de kans nog groter, wanneer je fles in de warmte staat. Dan gaat het materiaal meer smaak afgeven aan het water. Het is dus niet alleen de vloeistof die we ruiken, maar ook het materiaal op zich. Of je nu een fles hebt van plastic, metaal of glas: het materiaal zal die smaak mee beïnvloeden.”

Als het materiaal smaak afgeeft, betekent dat ook dat er miniscuul kleine onderdeeltjes van een plastic of metalen drinkfles in het water belanden. “Er zitten partikels plastic of metaal in het water dat je opdrinkt, al gebeurt dat maar in kleine hoeveelheden”, legt Vandijck verder uit. “Op zich kan dat geen kwaad, anders zouden we deze herbruikbare drinkflessen ook nooit mogen gebruiken.”

Twee stoffen maken wél uit. De zogenaamde ftalaten, een verzamelnaam voor chemische stoffen die als weekmakers aan plastic worden toegevoegd om het een stuk flexibeler, zachter en buigzamer te maken, en bisphenol a. Deze stoffen liggen onder de loep door een steeds strenger wordende wetgeving, omdat er hormoonverstorende eigenschappen aan worden toegeschreven. “Die worden op hun beurt gelinkt aan onder meer een hoger risico van bepaalde kankers, suikerziekte, obesitas en vruchtbaarheidsproblemen. Op korte termijn heeft de inname ervan geen toxicologische gevolgen, of dat ook zo is op lange termijn is de wetenschap nu aan het onderzoeken.”

Hoe maak je die herbruikbare waterfles best schoon?

“Wanneer ik de flessen grondig wil reinigen, ga ik ze eerst afspoelen met water, om er vervolgens een eetlepel baksoda of natriumbicarbonaat in te doen”, vertelt Liesbeth Verboven. “De baksoda neemt vieze geurtjes weg en zorgt ervoor dat eventueel kalkaanslag verdwijnt. Daarna vul ik de flessen met warm water en laat ik ze zo een nachtje staan mét inhoud. De volgende ochtend spoel ik ze goed uit en dan zijn ze weer helemaal zuiver.” Een extra tip die Verboven daarbij deelt: “gebruik een speciale borstel voor de fles, zo een waarmee je bijvoorbeeld ook een fles voor babyvoeding zou reinigen. Dat borsteltje is lang en smal en je geraakt er gemakkelijk mee op alle plekken in de drinkfles.

Ook de vaatwasmachine is een optie, maar niet voor alle flessen. “Niet alle recipiënten zijn daarvoor geschikt”, klinkt het bij Verboven. “Plastic sportflessen die wielrenners gebruiken, kunnen bijvoorbeeld niet in de vaatwasmachine. Het plastiek van dat soort flessen is daar niet hard genoeg voor. De hardere exemplaren die je in de winkels koopt zoals bijvoorbeeld van het merk Dopper daarentegen wel. Net als de metalen flessen. En ook al is die vaatwasmachine een handige optie om je drinkfles proper te krijgen: steek ze er niet elke week in. Door de hitte die daarin vrijkomt, kunnen uiteindelijk enkele partikels van het plastic of het metaal gaan loskomen en alsnog in de drinkfles achterblijven, waardoor je ze toch binnenkrijgt, ook al is de fles net gereinigd.”

Wissel je herbruikbare waterflessen af. Drink de ene dag uit een metalen variant en de andere dag uit een plastic fles. Beeld Shutterstock

Heeft een herbruikbare waterfles een houdbaarheidsdatum?

“Absoluut”, klinkt het bij Vandijck. “Je kan dit soort flessen niet permanent blijven gebruiken. Producenten kunnen de kwalitatieve versheid ervan niet blijven garanderen. Hoe vaker je ze gaat gebruiken, hoe meer de fles beschadigd geraakt en hoe meer deeltjes er vrijkomen. Wissel daarom bijvoorbeeld verschillende drankflessen af, en wissel ook af van materiaal.”

Niet alleen de wrijving maakt extra partikels los, ook voegen mensen vaak extra smaakmakers toe aan het water. “Het zuur van een citroen bijt bijvoorbeeld in de metalen of plastic binnenwand. Dat is te vergelijken met spaghettisaus in een plastic doosje: dat zal er rood blijven uitzien, ongeacht hoe vaak je het afwast. Dat is het perfecte voorbeeld van hoe voedingsmiddelen inwerken op dat materiaal.”