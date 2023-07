Hoe therapeutentaal onze conversaties binnensluipt: ‘Jargon geeft vaak een zweem van legitimiteit’

We hebben toxische bazen, narcistische exen, traumatische reiservaringen, etentjes die te veel mentale ruimte innemen en vrienden die onze grenzen niet respecteren. Therapeutentaal duikt steeds vaker op in onze dagelijkse conversaties, zo werd afgelopen week ook duidelijk uit de gelekte sms’en van acteur Jonah Hill. Een logisch gevolg van de toegenomen aandacht voor mentale gezondheid, of is er meer aan de hand?

Surfen met mannelijke vrienden, sexy foto’s van jezelf in bikini posten, wilde avondjes uit met je single vriendinnen. Het lijkt een beschrijving van een fijne zomer, maar het is in werkelijkheid een opsomming van activiteiten waaraan surfinstructeur Sarah Brady van haar toenmalige partner, acteur Jonah Hill, niet meer mocht deelnemen als ze hun relatie wilde voortzetten.

De twee zijn ondertussen al een jaar uit elkaar, maar screenshots van berichten die ze tijdens en vlak na hun relatie verstuurden doen sinds een week de ronde op sociale media. Daarin is te zien hoe Hill zijn toenmalige vriendin bovenstaand lijstje voorschotelde met de woorden: “Als deze dingen je gelukkig maken, dan steun ik dat en neem ik je niks kwalijk. Dit zijn echter mijn grenzen voor een romantisch partnerschap.”

Brady deelde de screenshots omdat ze naar eigen zeggen andere vrouwen wilde waarschuwen voor dit soort manipulatief gedrag. De snelheid waarmee de foto’s viraal gingen zegt echter zowel iets over onze hedendaagse cultuur als over hun relatie. Er is immers een reden waarom Hill zijn vriendin probeert onder de duim te houden met de formaliteit en bedachtzaamheid van een hr-manager die net die cursus te veel heeft gevolgd. En waarom de reacties die op de gedeelde screenshots kwamen, “Gaslighting!” “Abuse!”, lezen als een samenvatting van de DSM, het handboek voor psychische stoornissen.

Eigen zuurstofmasker

De laatste jaren zijn we steeds deskundiger geworden in wat New Yorker-journaliste Katie Waldman in 2021 ‘therapy speak’ heeft gedoopt. Therapeutentaal dus, psychologische lingo die onze dagelijkse conversaties op café en aan de schoolpoort, onze uitvluchten en zelfs ons nachtleven is binnengedrongen. Zo kunnen gebruikers op datingapp Hinge invullen wat hun favoriete therapievorm is en wat ze doen om hun innerlijke kind te helen, terwijl in hippe clubs dan weer gedanst wordt op technoremixes van TikTok-fenomeen TherapyJeff die zijn volgelingen aanspoort “never to settle for people who are disinterested in meeting your needs, who let you do all the emotional labor and who are a mismatch to your core values”.

Akkoord, Amerikanen.

Maar zij die nog nooit een afspraak eenzijdig hebben afgezegd vanwege hun volle rugzak, lege sociale batterij en onder het mom dat het belangrijk is om het eigen zuurstofmasker eerst op te zetten, werpe de eerste smalende blik. Of heeft u nog wel de headspace om het leven te laten binnenkomen? Wordt u gezien? Herkent u de patronen? Wordt u gehoord en luistert u écht, actief? Bent u een people pleaser, is uw baas toxisch, zit uw zoon sowieso op het spectrum, is uw ex een narcist en was tickets proberen kopen voor Taylor Swift traumatisch?

Ik projecteer, ik weet het, maar dat is nu eenmaal mijn copingmechanisme.

Het smaakt immers nogal wrang om vraagtekens te plaatsen bij de alomtegenwoordigheid van therapeutentaal. De trend is immers ontsproten aan de toegenomen aandacht voor mentale gezondheid, die ervoor zorgt dat we open leren praten over onze emoties en onze demonen. Een toe te juichen evolutie dus. Daar staat meteen tegenover dat de vraag naar mentale zorgverlening ook stijgt, en hoewel de recente cijfers aantonen dat de drempel naar de psychologenpraktijk in ons land een beetje is verlaagd, blijft ze financieel of logistiek vaak nog te hoog voor heel wat mensen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gratis hapklare content die (al dan niet geschoolde) coaches en therapeuten op sociale media produceren heel wat aanhang krijgt. Populaire accounts zoals bovenvermelde TherapyJeff halen onderwerpen en diagnoses uit de taboesfeer en reiken hun volgers woorden aan om hun soms verwarrende innerlijke gevoelswereld deelbaar en bespreekbaar te maken. Dat is fantastisch. Maar dat is, helaas, heel vaak niet wat deze trend teweegbrengt.

Zo vertelt Lily* (30) hoe een vriendin al weken alle contact verbroken heeft na een banale woordenwisseling op WhatsApp over een gecancelde lunch. “Ik had haar gewoon gezegd dat ik het wel fijn zou vinden als ze me in het vervolg langer dan een uur voor we hadden afgesproken zou verwittigen. Voor mij was daarmee de kous af. Maar een paar uur na ons gesprek kreeg ik een hele lap tekst waarin stond hoe conflictsituaties ontzettend triggerend zijn voor haar en dat ze het dus nodig vond om even afstand te nemen van onze vriendschap omdat deze haar momenteel onveilig deed voelen. Ik was daar enorm van geschrokken, maar toen ik haar opbelde om het erover te hebben heeft ze me meteen naar voicemail doorgeschakeld en me een bericht gestuurd waarin ze zei dat ze had gehoopt dat ik haar grenzen zou respecteren. En dat doe ik, natuurlijk doe ik dat, maar ik wist niet dat het een Chinese Muur was die me niet meer binnen zou laten.”

Platte pastische

Flitsende filmpjes van dertig seconden of fraai vormgegeven Instagram-posts die met opzet ontwikkeld zijn om zoveel mogelijk mensen tegelijk aan te spreken pletwalsen nu eenmaal ontzettend persoonlijke emoties en ervaringen tot een platte pastiche die ogenschijnlijk onveranderd gecopy-pastet kan worden. Veralgemeningen zonder context of nuance. Terwijl therapie verder gaat dan benoemen, zo vertellen de professionals die ik spreek.

“Voor alle duidelijkheid: het is zeker voor mensen die de neiging hebben om zichzelf weg te cijferen essentieel dat ze leren om hun eigen behoeften en grenzen aan te geven, maar dat is slechts de eerste stap in het proces”, zegt klinisch psycholoog bij The Human Link Babette Van Cleemput, die in haar praktijk vooral met haar cliënten rond stress en burn-outklachten werkt. “Een therapeut kan je niet alleen helpen om bijvoorbeeld je waarden en valkuilen te identificeren, maar ook om een evenwicht in te vinden in je dagelijks leven. Je kunt jezelf nu eenmaal niet onttrekken aan alle conflicten, triggers of stressoren in de wereld. Dat is niet leven, dat is vermijden; alsof je woont in een huis waar de plastic hoes over de zetels en tafels blijft gespannen.”

De bedoeling van weten wat je grenzen en noden zijn, zo legt Van Cleemput uit, is niet zodat mensen hun spreekwoordelijke batterij steeds vol blijft, maar dat ze zichzelf weer kunnen opladen wanneer die onvermijdelijk eens wat leger loopt. “Daarover communiceren doe je niet door ultimatums te stellen, maar door in dialoog te gaan en daarbij ook de ander niet uit het oog te verliezen.”

Bruno* (29) denkt nog steeds met een wrang gevoel terug aan een meisje dat hij vorig jaar een aantal weken had gedatet. Alles leek goed te gaan. Het prille stel had zelfs een weekendje weg geboekt samen, maar aan de vooravond van dat weekend kreeg Bruno een bericht. “Ze schreef dat ze het gevoel kreeg dat ik haar aan het love bomben was en dat dit haar deed denken aan haar manipulatieve ex en ze er liever nu al mee zou stoppen omdat ze niet nog eens in een toxische relatie wou belanden. Ik ben er lang niet goed van geweest, maar ik heb niets teruggestuurd, nee. Ik bedoel, wat zég je daar zelfs op?”

Legitimiteit

Sommige lemma’s in het therapeutenvocabulaire zetten onze zinnen kracht bij, maar zijn zodanig sterk dat ze anderen de mond snoeren. Want zeggen dat iemand “toxisch” is, klinkt beter dan zeggen dat iemand “niet erg aangenaam” is. En door zulke krachtige woorden zo vaak te gebruiken, lopen we bovendien nog een ander risico. Want hoewel de gevoelens achter de woorden vaak heel oprecht zijn, komen ze vaak niet zo over. Therapeutentaal in een alledaagse context klinkt formeel, afstandelijk, en is soms een makkelijkheidsoplossing. Bovendien verliezen sommige woorden zo hun waarde omdat ze fout gebruikt worden en ontneem je echte slachtoffers van, bijvoorbeeld, trauma hun toch al beperkte woordenschat om zichzelf uit te drukken.

“Wanneer psychologische en psychotherapeutische termen gehanteerd worden door mensen die geen formele opleiding hebben gekregen, kunnen deze woorden verkeerdelijk gebruikt worden”, zegt ook Stéphane Pirsoul, psychiater en voorzitter van Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP). “Jargon geeft bovendien vaak een zweem van legitimiteit waardoor enerzijds niet-professionelen toch professioneel overkomen en het anderzijds moeilijk wordt om hiertegen te argumenteren als iemand in je persoonlijk leven dit gebruikt.”

Herkenbaar, vindt Elisabeth* (44). Toen haar bijna drie jaar durende relatie op de klippen leek te lopen kwamen zij en haar ex overeen om even een pauze te nemen om aan zichzelf te werken. “Eerlijk? Ik had vooral gehoopt dat een psycholoog hem zou zeggen dat hij mij niet zo kon behandelen – de manier waarop hij soms dagenlang niets van zich liet horen bijvoorbeeld. Ik weet niet of hij effectief in therapie is gegaan, maar hij sprak wel vlot het taaltje toen we opnieuw afgesproken hadden. Hij stak een monoloog af over hoe hij trouw moest zijn aan zijn waarden die mee gevormd zijn door zijn vermijdende hechtingsstijl, waardoor hij niet de mentale capaciteit heeft om aan mijn noden te kunnen voldoen. Op het moment zelf klonk dat eigenlijk heel redelijk en bijna lief, maar thuisgekomen dacht ik toch: hè, wat is er nu precies gebeurd?”

Pirsoul benadrukt dat het daarom alsmaar meer belangrijk wordt dat er aandacht wordt besteed aan wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie in plaats van TikTok-therapeuten, wier content gebruikt kan worden om het eigen gelijk te staven en psychotherapeutische termen niet in een concrete context plaatst. Dat is iets waar therapeuten zelf ook op moeten blijven letten.

“Als therapeut probeer je dynamieken mee te exploreren, nuance te brengen en aan te moedigen tot dialoog – in eerste instantie in de veilige context van therapie, nadien in de werkelijke situatie”, legt klinisch psycholoog Tineke De Moor uit. “Elke situatie is immers anders, en heeft telkens opnieuw een goede bevraging nodig. Indien cliënten neigen naar conflictvermijding, en dit willen goedpraten met therapietermen, is het dan ook de verantwoordelijkheid van de therapeut om dit te benoemen en verder te exploreren om te begrijpen en vooral concretiseren waarover het werkelijk gaat: “Wat bedoel je als je zegt dat iemand ‘narcistisch’ is? Wat bedoel je met ‘onveilig’? Wat voel je dan? Of wat gebeurt er dan? Op die manier tracht je ook te differentiëren in gevoelens en gedachten.”

Deksel op de neus

Want voor alle duidelijkheid; het is logisch dat we proberen hoogte te krijgen van deze verwarrende wereld, dat we dingen labelen en op een hoopje gooien om ze behapbaar te maken. Maar aangezien we therapeutentaal doorgaans gebruiken om onszelf en anderen te helpen, om ons kwetsbaar op te stellen en om mentale gezondheid bespreekbaar te maken, is het net belangrijk om te signaleren dat dit soms helemaal misloopt. Dit is dan ook geen veroordeling. Ik hoor u. Ik zie u. Ik ben één van u. En ik besef het. Dat het behoorlijk meta is dat ik therapeutentaal probeer te therapeutiseren. Pot verwijt ketel dat het best wel toxisch is om het toxisch te vinden om iemand toxisch te noemen, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is niet de bedoeling.

Ik ben heus geen elitarist die vindt dat therapeutische concepten enkel beschikbaar moeten zijn voor mensen die zich therapie kunnen veroorloven, evenmin een boomer die overal sneeuwvlokjes ziet en schreeuwt dat trauma niet bestaat, maar misschien … is alvast niet álles trauma? Misschien is het belangrijker om iemand aan te spreken op diens gedrag in plaats van die persoon een diagnose toe te delen? En misschien moeten we een grens gewoon weer een woord laten zijn, in plaats van een daadwerkelijke barrière?

Op zich zijn de woorden die we gebruiken niet fout, maar moeten we meer stilstaan bij de foutieve manier waarop we ze gebruiken. Als wapen. Als pantser. Als excuus. Als verantwoording. Als deksel op de neus. En zo kan een verrijking vooral verliezers voortbrengen. Want meer woorden zou meer winst moeten betekenen. Taal helpt ons onszelf verstaanbaar te maken, informatie over te brengen, hulp te vragen en uiting te geven aan dingen die we alleen niet kunnen dragen. Ze maakt ons sterker, als individu én als samenleving. Healing, ik weet het. Kunt u dan nu even aanduiden op de pop waar u dat warme gevoel ervaart? Het is niet voor mij, het is voor mijn minderwaardigheidscomplex.

* Lily, Bruno en Elisabeth zijn schuilnamen.