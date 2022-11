Hoe praat je met je kinderen over online ongewenst seksueel gedrag?

Een op de tien jongeren van zestien jaar of ouder heeft al een of meerdere ongewenste seksuele ervaringen meegemaakt. Nu jongeren een groot deel van hun tijd voor hun pc of op hun smartphone spenderen, vindt ook online heel wat ongewenst gedrag plaats. Hoe praat je met hen daarover als ouder?

“Belangrijk is om daar niet mee te wachten tot de kinderen pubers worden”, zegt Zohra Lkasbi, klinisch psycholoog en gedragstherapeut bij kinderen en jongeren in de forensische afdeling van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. In haar nieuwe boek Jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag schetst ze met welke problemen jongeren online geconfronteerd worden, en hoe professionals en ouders hen daarbij kunnen bijstaan. “Media-opvoeding, en dus ook online-seksualiteit, zou integraal deel van de opvoeding moeten uitmaken.”

Klinkt makkelijker dan het is, zeker omdat veel ouders weinig vertrouwd zijn met hoe jongeren vandaag seksualiteit beleven. “Veel ouders hebben bijvoorbeeld geen idee dat jongeren aan sexting doen of een seksueel getinte foto doorsturen naar een partner”, zegt Lkasbi. “Als ze met hun kinderen over seksualiteit praten, hameren ze er dan ook vooral op dat ze zich aan dat soort zaken vooral niet mogen wagen. Dat is een probleem, want zo leren kinderen veel minder en durven ze er thuis ook geen vragen meer over te stellen.”

Bovendien dreigt zo’n kritische houding over te hellen naar victimblaming in gevallen waar het misgaat. “Als jongeren een foto naar een partner doorsturen, en die partner deelt dat met anderen, is dat die laatste zijn verantwoordelijkheid”, zegt Lkasbi. Toch hoor je vaak dat ouders dan zeggen: ‘Waarom heb je toch zo’n foto doorgestuurd?’ “Victimblaming verhoogt niet alleen de drempel voor jongeren om aangifte te doen, het kan ook langdurige psychische gevolgen voor het slachtoffer hebben.”

Hoe moet het dan wel? Het is belangrijk om van jongs af aan interesse te tonen in de leefwereld van jongeren, ook online. “Als jongeren het gevoel hebben dat hun ouders interesse tonen in hun wereld, zullen ze ook sneller vragen durven te stellen”, zegt Lkasbi. “Het is daarbij belangrijk om aandacht te hebben voor alle positieve dingen en mogelijkheden die het internet te bieden geeft, en tegelijk jongeren aan te leren dat ze hun eigen grenzen moeten bewaken.”

Een handige leidraad daarbij kan het vlaggensysteem van Sensoa zijn. Dat kan jongeren en ouders helpen om in te schatten in welke mate een situatie al dan niet grensoverschrijdend is, rekening houdend met de wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, de leeftijd en ontwikkeling van de jongere(n), de context en de impact op de betrokkenen. Met de tool ‘Hé, het is oké‘ kunnen jongeren leren om die criteria toe te passen op fictieve online-voorbeelden. En via de website sexting.be kunnen jong én oud leren over sexting bij jongeren, en hoe daar gepast mee om te gaan.

Een andere uitdaging die de digitalisering van seksualiteit met zich meebrengt, is het overvloedige aanbod aan pornografie. Terwijl jongeren vroeger enkel een beroep konden doen op hun eigen fantasie of een ‘seksboekje’ van de oudere broer of zus, kunnen jongeren vandaag met één druk op de knop uit een oneindig gamma aan pornografie putten. Uit Nederlands onderzoek bij 16- tot 25- jarigen blijkt dat 78 procent van de jongens en 38 procent van de meisjes wekelijks porno kijkt.

Bij de grote meerderheid van de jongeren hoeft dat niet problematisch te zijn. Maar sommige jongeren worden afhankelijk van die porno, en de porno die ze bekijken wordt na verloop van tijd steeds extremer. Vaak valt dat de ouders pas op als het al lang bezig is, want bij de meeste gezinnen is pornoconsumptie geen frequent gespreksonderwerp bij het avondeten. “Een pornoverslaving staat nooit op zichzelf, het gaat vaak hand in hand met andere psychische kwetsbaarheden”, zegt Lkasbi, die soms jongeren met een pornoverslaving in haar praktijk ziet. “Als je ziet dat je zoon of dochter andere activiteiten laat vallen en alles in teken daarvan staat, dan wordt het problematisch.”

Voor ouders kan het dan verleidelijk worden om het internetgebruik van hun zoon of dochter nauwlettender in de gaten te houden, bijvoorbeeld door software te installeren waarmee ouders bepaalde websites kunnen blokkeren of de browsergeschiedenis van hun kroost kunnen opvragen. “Dat is een grote schending van de privacy van jongeren”, zegt Lkasbi. “Dat zou ik niet aanraden, want zo creëer je alleen wantrouwen.”

Ook in dit geval is het volgens Lkasbi beter om in de eerste plaats vragen te stellen en samen naar een oplossing te zoeken. Zo kunnen ouders in samenspraak met de jongere beslissen om hulp te zoeken bij het CLB of een jongerenpsycholoog. “In extreme gevallen kunnen we dan nog beslissen om iets van ouderlijke controle toe te laten en bijvoorbeeld enkele websites tijdelijk te blokkeren. Als je goed met de jongere bespreekt waarom dat nodig is, stemmen in mijn ervaring de meeste jongeren daarmee in. Dat werkt bovendien veel beter op de lange termijn.”