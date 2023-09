Hoe oud kan een mens worden? ‘Vermoedelijk zitten we dicht tegen onze fysiologische grenzen aan’

Wetenschappers zijn steeds beter in staat het verouderingsproces te doorgronden én erop in te grijpen. Hoever zijn we verwijderd van een pil tegen veroudering, en hoeveel rek zit er op onze levensduur? ‘De eerste mens die 135 wordt is al geboren.’

Wetenschappers zijn best goed in het verlengen van het leven. Of toch bij wormen, fruitvliegen en muizen. Onlangs meldden wetenschappers nog in het vakblad Science dat muizen die ze het stofje taurine toedienden, zo’n 10 procent langer leefden. “Taurine zou een levenselixir kunnen zijn dat ons helpt langer en gezonder te leven”, klonk het in een begeleidend persbericht enthousiast.

Tien procent langer leven komt voor een muis neer op drie à vier extra maanden, het equivalent van zeven à acht jaar bij de mens, rekenen de onderzoekers voor. Taurine zit onder meer in dierlijke producten en is een ingrediënt in verschillende energiedranken. Moet u nu dringend aan de côte à l’os en Red Bull? Of de resultaten zich zomaar laten vertalen naar mensen is twijfelachtig.

Al decennia zoeken wetenschappers naar manieren om het verouderingsproces af te remmen. Volgens een enkeling, zoals de bovengemiddeld bebaarde Britse gerontoloog Aubrey De Grey, kunnen we daardoor wel 1.000 jaar worden. Het enige dat daarvoor nodig is, is de processen die aan de basis liggen van veroudering een halt toe roepen, zoals je ook bij een auto schade laat herstellen.

In hoeverre De Grey dat zelf gelooft, dan wel overtuigend kan ‘doen alsof’ om steenrijke sponsors voor zijn onderzoek te enthousiasmeren, is niet duidelijk. “Hij is er in elk geval in geslaagd om de aandacht op het onderzoeksveld te vestigen”, zegt verouderingsonderzoeker Liesbet Temmerman (KU Leuven). Maar het is wel degelijk zo dat wetenschappers steeds beter begrijpen wat er gebeurt als we verouderen en hoe we op dat proces kunnen ingrijpen.

Beeld Hollandse Hoogte / Clemens Rikken

In essentie is veroudering een opeenstapeling van schade doorheen de tijd, waardoor het lichaam minder goed gaat functioneren en we uiteindelijk het loodje leggen. In het vakblad Cell lijstten wetenschappers begin dit jaar twaalf karakteristieken van veroudering op moleculair en cellulair niveau op. Naarmate we ouder worden gaan de mitochondriën, de energiecentrales in onze cellen, minder goed werken, en gaat het systeem om beschadigde cellen op te ruimen sputteren. Onze stamcellen, die oude cellen kunnen vervangen, verliezen gaandeweg hun vermogen om te delen. Ontstekingen stapelen zich op. Er sluipen fouten in ons DNA en de telomeren, die de uiteinden van onze chromosomen beschermen en vaak worden geleken met het plastic kapje op het einde van een veter, slijten af.

Of die twaalf kenmerken een exhaustief lijstje vormen, is maar de vraag. Tien jaar geleden lijstten dezelfde onderzoekers nog negen karakteristieken op. Verouderingsexpert Rudi Westendorp (Universiteit Leiden en Kopenhagen) vergelijkt het verouderingsproces graag met een ketting die we tijdens ons leven onder spanning zetten. Die vertoont mettertijd allerlei sporen van slijtage, tot de zwakste schakel het begeeft. “Die ketting bestaat vrijwel zeker uit meer dan twaalf schakels”, zegt Westendorp. “We hebben nog maar een heel beperkt zicht op wat er allemaal achter veroudering schuilgaat.”

Pil tegen veroudering

Het goede nieuws is volgens de onderzoekers in Cell wel dat er aanwijzingen zijn dat we op die twaalf processen kunnen ingrijpen. Bij proefdieren vaak met spectaculair resultaat. Muizen die het middel rapamycine krijgen, leven tot 60 procent langer. De stof werkt in op een proces dat op basis van de beschikbare hoeveelheid aminozuren en voedingsstoffen de eiwitproductie en celgroei regelt. “Rapamycine remt dat proces af, waardoor cellen in een soort rustfase belanden”, zegt verouderingsfysioloog Bart Braeckman (UGent). “Dat leidt bij verschillende diersoorten tot levensduurverlenging.”

Braeckman doet zelf onderzoek bij het wormpje C. elegans, een van de favoriete proefdieren van verouderingsonderzoekers. “Amerikaanse wetenschappers slaagden erin de diertjes maar liefst tien keer langer te laten leven dan normaal, door één genetische mutatie, die de celgroei beïnvloedt”, zegt Braeckman. “Ook bij muizen en fruitvliegen zijn daarmee al successen geboekt.”

Zogenoemde senolytica, stofjes die opstapelende dode cellen helpen opruimen, lieten muizen ruim een kwart langer in hun labkooien rondscharrelen. Ook met caloriebeperking boekten wetenschappers al indrukwekkende resultaten. Fruitvliegen, muizen en apen die zich in het lab genoodzaakt zien de broeksriem aan te spannen, leven langer en blijven gezonder. En zo is er een groeiende waslijst stoffen en ingrepen die een rist proefdieren voorbij de gangbare vervaldatum tillen, en als potentieel ‘levenselixir’ worden gehypet.

Tot dusver kan onderzoek bij mensen echter heel wat minder spectaculaire resultaten voorleggen. Dat valt deels te verklaren doordat mensen anders in elkaar zitten dan pakweg een worm of fruitvlieg. “Er is aan de levensverwachting van de mens bovendien al heel hard getrokken door betere voeding, hygiëne en geneeskunde”, zegt Temmerman. “We verwachten bij de mens wel positieve effecten, maar niet van dezelfde grootteorde als bij proefdieren.”

Wetenschappers vonden bij proefpersonen die caloriebeperking toepasten, of stoffen zoals rapamycine en senolytica slikten, wel betere bloedwaarden. Maar op harde data die aantonen dat mensen daar ook echt langer door leven, blijft het wachten. Het is niet alleen veel ingewikkelder en duurder om dat bij mensen grondig te onderzoeken, het duurt ook veel langer. “Verschillende studies lopen nog”, zegt Temmerman. “Het is daardoor nog te vroeg om te zeggen wat echt werkt.”

Of dat op termijn tot een simpele remedie tegen veroudering zal leiden, is volgens Temmerman hoogst twijfelachtig. “Daarvoor is het proces simpelweg te complex”, zegt ze. “Dat krijg je niet met één pilletje opgelost.”

Het verouderingsproces doorgronden en begrijpen hoe je het kan tegengaan is één ding. Het moet ook praktisch doenbaar zijn. Temmerman vergelijkt het met kinderen die je huis op stelten zetten. “De oplossing is ogenschijnlijk simpel: opruimen. Maar wanneer de kinderen enthousiaster rommel maken dan jij puin kan ruimen, verlies je de strijd.”

Langer gezond

Omdat mensen langer laten leven niet zo eenvoudig blijkt, hebben veel verouderingsonderzoekers de verwachtingen bijgesteld. De focus ligt niet zozeer op het verlengen van het leven, wel op het verlengen van de periode waarin we gespaard blijven van allerlei gezondheidsproblemen. “Onze gemiddelde levensverwachting is sinds de 19de eeuw verdubbeld, maar het aantal jaren waarin we zonder beperkingen leven is helaas niet evenredig toegenomen”, zegt gerontoloog Ivan Bautmans (VUB).

Een 65-jarige Belg heeft gemiddeld ruim een derde van zijn nog resterende levensjaren last van fysieke of mentale beperkingen. “Die periode verkorten, dát is de grote uitdaging”, zegt Bautmans.

Verschillende studies naar ‘behandelingen’ tegen veroudering laten zien dat die proefdieren niet alleen langer laten leven, maar ze ook langer gezond houden. Muizen behouden bijvoorbeeld langer gezonde cellen, botten en spieren, of een goed werkende stofwisseling. Een pil die u helpt een krasse oude knar te worden lijkt aantrekkelijk, en tientallen bedrijven hopen er zo een op de markt te kunnen brengen.

Vooralsnog blijven we echter aangewezen op het bekende recept voor een gezonde oude dag: niet roken, gezond en niet te veel eten, en voldoende bewegen en slapen. “Het effect daarvan is veel groter en beter onderzocht dan eender welke anti-verouderingsbehandeling”, zegt Bautmans. “Maar niemand weet natuurlijk wat er in de toekomst allemaal mogelijk zal zijn.”

Een lang en gezond leven zit ook in de genen. Hoe meer langlevenden in uw familie, hoe groter de kans dat u het zelf ook bovengemiddeld lang uitzingt. Westendorp en zijn collega’s onderzochten in de ‘Leiden-Lang-Leven’-studie langlevende families. Uit dat soort onderzoek blijkt dat die doorgaans beschikken over een beter metabolisme, waardoor hun hart, bloedvaten en organen langer in goede conditie blijven, en over beter functionerende herstelmechanismen om schade door veroudering te repareren.

Maar de rol van goede genen is beperkt. “Daar is de voorbije dertig jaar veel onderzoek naar gedaan en er werd veel van verwacht”, zegt Westendorp. “Maar de rol van erfelijkheid blijkt heel laag, zo’n 10 à 15 procent.”

Dat is volgens Westendorp ook niet zo verwonderlijk. Vanuit evolutionair perspectief bestaat ons leven uit twee delen: een deel vóór we ons hebben voortgeplant, en een deel erna, dat Westendorp omschrijft als ‘vrije uitloop’. In evolutionaire wedloop draait het allemaal om succesvol je genen doorgeven. Natuurlijke selectie zal daarom erfelijke eigenschappen bevoordelen die je kans daarop vergroten. Maar wat er tijdens de ‘vrije uitloop’ met je gebeurt, wanneer je kinderen op eigen benen staan, zal Moeder Natuur worst wezen. “De selectiedruk op erfelijke eigenschappen die je een lang en gezond leven bezorgen, is dus erg laag”, zegt Westendorp. “Na de voortplanting volgt chaotisch verval.”

Houdbaarheidsdatum van de mens

Zit er überhaupt wel nog veel rek op de menselijke levensduur? Het officiële record staat nog steeds op 122 jaar en vijf maanden. Sinds de Franse Jeanne Calment in 1997 op die gezegende leeftijd haar laatste adem uitblies, zong niemand het langer uit.

Amerikaanse onderzoekers meldden enkele jaren geleden in vakblad Nature hoe onze maximale leeftijd lijkt te plafonneren rond de 115 jaar. Dat lijkt dus ongeveer onze houdbaarheidsdatum te zijn. Uit een analyse van demografische data leiden ze af dat sinds de jaren 1990 enkel nog de gemiddelde levensverwachting is toegenomen, terwijl de maximale levensduur niet meer is gestegen.

Daar komt nog bij dat de geboekte winst in levensverwachting afneemt met de leeftijd. Wie halfweg de 19de eeuw 65 kaarsjes uitblies, had gemiddeld nog 11 jaar in het verschiet, illustreert socioloog Patrick Deboosere (VUB). Vandaag is dat nog 17,5 jaar. Maar voor een 85-jarige is er minder veranderd. Die mocht zich in de 19de eeuw nog op 4 à 5 extra jaren verheugen, tegenover 6,5 vandaag. “Het risico om te sterven blijft op hogere leeftijd groot”, zegt Deboosere. “Dat doet vermoeden dat we dicht tegen fysiologische grenzen zitten.”

Dat iemand het record van Calment zal breken, is volgens Deboosere erg waarschijnlijk. “Maar het blijven uitschieters, zoals de meeste mensen ook niet in staat zijn de 100 meter in minder dan 10 seconden te lopen”, zegt Deboosere. “En als het ouderdomsrecord sneuvelt, zal het eerder met het equivalent van honderdsten van seconden zijn.”

Westendorp stelt vast dat onze houdbaarheidsdatum in het verleden systematisch te laag is ingeschat. Dat de natuur niet maalt om hoe het ons in de herfst van ons leven vergaat, heeft volgens hem een belangrijke consequentie: een lang en gezond leven zit dan wel niet in ons DNA verankerd, maar een maximale levensduur evenmin. “Het idee dat we onze levensduur kunnen verlengen door schade te vermijden en te herstellen houdt steek. Alleen blijkt dat in de praktijk veel moeilijker dan gedacht.”

Westendorp wijst erop dat de gemiddelde levensverwachting tot dusver elke tien jaar met twee à drie is toegenomen dankzij een steeds gezondere leefomgeving en betere ‘gewone’ geneeskunde, en ziet geen reden waarom dat in toekomst zou veranderen. Naarmate steeds meer mensen het tot eeuweling schoppen en zelfs de kaap van de 110 ronden, moet er daar wel eens eentje tussen zitten die Calment van de troon stoot. Westendorp: “Ik blijf ervan overtuigd dat de eerste mens die 135 wordt al geboren is.”