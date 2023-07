Hoe onze manier van reizen soms meer clichés bevestigt dan ontkracht

Tijdens de zomer kijken we maar wat graag spottend naar hoe andere mensen vakantie houden. Want zelf reizen we toch veel beter en bewuster dan al die – o horror – toeristen? Of verbranden we ons aan die eigendunk? Want wat halen we nu eigenlijk echt uit dat ‘wereldwijze’ reizen?

Toe. Vraag me waar ik deze zomer heen ga. Ik kan eindelijk het antwoord geven dat mensen wil horen. Drie hele weken ga ik immers met een busje rondtrekken langs de westkust van Noorwegen. Ik kijk er ontzettend naar uit, dat wel, maar niet meer dan toen ik voor de zoveelste keer in een agriturismo in de buurt van Lucca zou verblijven of een midweek in een adults only-resort op Kreta had geboekt.

Toch weet ik dat ik met mijn huidig antwoord op meer goedkeuring van anderen zal kunnen rekenen. Omdat waar ik naartoe ga iets lijkt te zeggen over de persoon die ik (al) ben. Terwijl ik eigenlijk gewoon had gehoord dat er ginds papegaaiduikers in het wild te spotten zijn.

Het is opvallend hoe we aan elke menselijke deugd een lijstje met regels en tips willen verbinden over hoe we dat nu eigenlijk het beste kunnen doen. Voor onszelf, voor anderen, voor de planeet of voor ons schuldgevoel. Of het nu eten, vrijen of reizen betreft.

Hoe we dat laatste vooral niet horen te doen, daar is zowat iedereen het over eens. Het is dat ene filmpje dat al jaar en dag gerecycleerd wordt, een clip van mensen die ’s ochtends vroeg met strandhanddoeken in de aanslag staan te wachten tot de zwembadzone van hun all-in opengaat, zodat ze alvast de meest geschikte stoel voor het zonnebaden kunnen reserveren alvorens zich naar het ontbijtbuffet te begeven. De persiflage van de hotelgasten in de serie The White Lotus, die ondanks de bruisende omgeving toch elke avond in het hotelrestaurant eten. De TikToks die viraal gaan van Amerikaanse toeristen die zich beklagen dat Parijs naar urine in plaats van croissants ruikt en dat de straten van Amalfi geplaveid zijn met eeuwenoude kasseien, waar hun rolkoffers op stuk gaan.

Wee het gepeupel, monkelen we dan van achter onze Lonely Planet. De ongecultiveerde zwijnen, de clichétoerist, arme zielen, zo reis je toch niet?

Hoe het dan wél moet, is nogal vaag. Toch duikt het concept vaak genoeg op wanneer mensen zichzelf moeten omschrijven op een cv of datingapp. ‘Houdt van reizen’ – of ‘loves to travel’ voor de polyglotten – de meest holle hobby sinds iemand durfde te opperen dat die weleens graag plezier maakt. Want wat wil dat nu wérkelijk zeggen? Hou je van exotisch eten? Haat je je job? Voel je jezelf lichter in de oneindigheid van zout water of word je gesponsord door Patagonia? Alleen al aan het woord ‘reizen’ kleeft een puriteins geurtje. Wanneer je naar je vaste buitenverblijf gaat bijvoorbeeld, ben je dan op reis of ga je op vakantie? En hoe Jack Kerouac is je roadtrip werkelijk als je er bij hr verlofdagen voor moest aanvragen? Vakantie is een welomlijnd genre, er horen bepaalde out­fits en playlists en boekentips bij, maar reizen? Reizen lijkt wel een roeping.

Gratis Baco’s

‘De reiziger is actief; hij gaat onverdroten op zoek naar mensen, naar avontuur, naar ervaring. De toerist is passief’, schreef Johann Wolfgang von Goethe. ‘Een goede reiziger heeft geen vaste plannen en is niet van plan om aan te komen’, stelde Lao Zi.

We kennen ongetwijfeld mensen die deze citaten ergens op een paspoorthouder hebben geborduurd, of we volgen ze op z’n minst op sociale media. Mensen die écht reizen bedoel ik dan, die op de Mongolische toendra bij de lokale bevolking de nacht in een joert doorbrengen en die op samenzweerderige fluistertoon verhalen, ervaringen en gebarentaal uitwisselen. Die naar de regenwouden trekken om er als een hedendaagse Von Humboldt de veranderende vegetatie op te tekenen en er bezorgde Instagram-posts met lange bijschriften over te maken. Ze bestaan.

Maar laten we eerlijk zijn: u en ik, wij zijn vermoedelijk niet zo. En dus hangt ons waardeoordeel vast aan datgene wat daar het dichtst bij in de buurt komt op basis van, onder andere, de manier waarop we reizen en de bestemming die we kiezen. Iceland: douze points! Tenerife: ternauwernood twee, tenzij je de Teide gaat beklimmen.

Ben ik werkelijk een beter of wereldwijzer mens omdat ik straks mijn koffie ga proberen te brouwen op een vuurtje in de buitenlucht (geen nood, in het busje zit ook een Nespresso City-model verwerkt), in plaats van mezelf een plastic bandje te laten omgespen waarmee ik om halftien ’s ochtends al gratis Baco’s kan hijsen in het veilige, ondiepe water van het kinderbad? Bezwaarlijk. Maar zeker met de huidige klimaatbezorgdheden en de bijbehorende vliegschaamte in het achterhoofd lijkt reizen inherent een hoger, belangrijker doel te moeten behelzen dan je louter verplaatsen om je vaste podcasts in een aangenamere omgeving te kunnen beluisteren.

De mens heeft altijd gereisd: om betere leefomstandigheden te vinden, om de wereld in kaart te brengen, om rijkdommen te vergaren en om kennis op te doen. En nog wat illegale en mensonterende praktijken tussendoor. Maar reizen, het werkwoord, kreeg pas echt status in de 17de en 18de eeuw, toen een grand tour langs onder meer Frankrijk en Italië deel begon uit te maken van de vorming van welgestelde adolescenten uit de elite, die tijdens hun reizen de klassieke kunsten leerden kennen, zich onderdompelden in cultuur en literatuur en meteen ook hun wilde haren konden kwijtraken.

Katrin Swartenbroux: 'We gaan op zoek naar de tapastentjes waar de locals eten en zijn misnoegd dat men ons in het Engels aanspreekt.’ Beeld Vijselaar & Sixma

De idee dat iemand die veel en ver reist wel over een zekere intelligentie of status móét beschikken, stamt daar rechtstreeks van af. Maar ook dat we vandaag neerkijken op het soort reizen die bereikbaar en betaalbaar zijn voor mensen die minder tijd, minder geld en een minder goede gezondheid hebben om van hun vakantie Een Onderneming te maken waar ze nog een jaar lang content uit kunnen puren.

Tegenwoordig hebben we heel wat van deze kennis over de wereld trouwens gewoon onder onze vingertoppen. De kans dat ik op mijn reis nog iets ongerepts en onbekends tegenkom, is onwaarschijnlijk. Ik kan, als ik wil, mijn volledige reis zelfs al bekijken en beleven via Google Streetview. Eens ter plaatse kan ik me behelpen met Google Translate en Google Maps. Avontuur is het dankzij Silicon Valley en de talloze reisbloggers niet echt meer, een ontdekking vermoedelijk ook niet als je ziet dat je moet aanschuiven om die ene foto op het Trolltunga-uitkijkpunt te kunnen maken.

Reizen en ratings

Toch maakt dat eigenlijk niet echt uit, wist men al in de 18de eeuw. Een reis moet bovenal ‘levensversterkend’ zijn, zo omschreef Friedrich Nietzsche het in zijn essay Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1873), waarin hij een onderscheid maakte tussen het verzamelen van feiten als een ontdekkingsreiziger of academicus en het gebruik van die reeds welbekende feiten voor innerlijke, psychologische verrijking. Hij noemde het op quasiwetenschappelijke wijze verzamelen van feiten een vruchteloos streven. De ware uitdaging bestond er dus in feiten te gebruiken om ‘het leven’ te versterken.

Dat is ook hoe Goethe, die zijn grand tour uitvoerig documenteerde, het omschreef: ‘Ik heb een hekel aan alles wat me slechts onderricht zonder iets toe te voegen aan mijn bezigheden of deze kracht bij te zetten.’

Elke reiziger moest volgens Goethe dan ook voor zichzelf uitmaken wat hij kan en wil zien, en wat hij zich mag toe-eigenen uit die ervaring.

Toch hebben we vandaag het idee dat anderen dat beter voor ons kunnen beslissen dan wijzelf. We duiken in blogs en reisgidsen of gebruiken zelfs AI om voor ons de perfecte route uit te stippelen. We consulteren ratingsystemen om te bepalen wat er interessant is aan een plek, waar het lekker lunchen is, waar we onze blik op moeten richten.

‘De toerist is een eerbiedig personage’, schrijft filosofe Agnes Callard in een druk gedeeld essay in The New Yorker. ‘We besteden de rechtvaardiging van onze ervaringen uit aan de etnoloog, aan ansichtkaarten, aan conventionele wijsheden over wat je wel of niet hoort te doen op een plek. Die eerbied is precies wat ons onbekwaam maakt om te ervaren.’

Het is om die reden dat ook schrijver Ralph Waldo Emerson in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten niet bepaald een hoge dunk had van reizen: ‘Ik bezoek het Vaticaan en de paleizen. Ik heb het gevoel bedwelmd te zijn door bezienswaardigheden en suggesties, maar ik ben niet bedwelmd.’ ‘Geloof me: dit is het paradijs’, zegt ook Leonardo DiCaprio’s personage Richard in de film The Beach (2000). ‘Hieraan kunnen de hongerigen zich laven. Mijn generatie reist de wereld rond en zoekt naar iets wat we nog niet eerder hebben geprobeerd. The only downer is: everyone’s got the same idea.’

Wanneer we een pakket samenstellen op basis van foto’s en uitvoerige beschrijvingen van anderen, vormen we ons op voorhand al een beeld van de bestemming. Eens ter plaatse voelt de realiteit dan in het beste geval als een déjà vu, in het slechtste geval als een tegenvaller – omdat het licht niet zo mooi valt als in de brochure, omdat een bepaald deel in de stellingen staat, omdat er nog andere mensen aanwezig zijn. Het doet me denken aan hoe mijn vader omging met de monumenten die hij als architect op reis altijd opzocht. Ofwel kocht hij er ter plaatse een postkaart van – omdat die beelden sowieso beter zijn dan wat zijn eigen iPhone-camera zou produceren –, ofwel zette hij zichzelf op een terras om het komende uur het hele gebouw, of enkele details ervan, te schetsen in een klein zwart schriftje. Dat laatste is minder waarheidsgetrouw, maar voelde altijd wel echter aan.

Exotische koopwaar

Authenticiteit is de lokroep waarmee we ons door onze bestemming laten leiden. Als we niets meer kunnen ontdekken, kunnen we tenminste wel nog ervaren hoe het er écht is, niet zoals in de brochures, niet zoals – sidder en beef – een toerist. En dus gaan we op zoek naar de tapastentjes waar de locals eten en zijn we misnoegd dat het donkerharige koppel aan de bar ons in het Engels aanspreekt, en rijden we met een even stoïcijnse blik als de bankers met de Londense Tube. De vraag is hoeveel je nog kunt ontdekken wanneer je er rondloopt alsof je er al thuishoort.

Bovendien wordt deze drang naar authenticiteit soms ook problematisch, beschrijft de Nederlandse filosoof-fotograaf Fleur Jongepier in Trouw, nadat haar gids lachend “Poor India!” zegt wanneer ze een foto maakt van een herder die de weg oversteekt. ‘Ben ik de reiziger die met verwondering en een open, onbevooroordeelde blik om zich heen kijkt, zoals ik mezelf graag zie, of ook gewoon een witte bevoorrechte vrouw die kennelijk gefascineerd is door armoede? Als ik de herders en hun kudde bewonder, welke houding gaat daar dan eigenlijk achter schuil?’, aldus Jongepier.

‘Als je op reis gaat, wil je vooral ook graag iets anders zien dan wat je al kent, wil je iets anders beleven. En bekijk en beleef je de plekken en de mensen die je ‘ontmoet’ vaak met een onnodig exotische blik, meestal zonder dat je daar erg in hebt. Die onbewuste drijfveer vergroot de hang naar stereotypen en simplistische representaties. Het zorgt er bovendien voor dat bepaalde culturele praktijken en tradities geregeld vooral voor de toerist in stand worden gehouden, worden gereduceerd tot koopwaar.’ Bijgevolg trekken we foto’s van voordeuren, van stoeptegels en wegbewijzering terwijl we er in onze vertrouwde omgeving niet eens over zouden struikelen.

Katrin Swartenbroux: 'Akkoord: vakantie is het uitgelezen moment om de dingen te doen waar je thuis de tijd niet voor hebt, maar waarom blijf je dan niet thuis?’ Beeld Vijselaar & Sixma

Doorgangsplaatsen

Ik weet het, dit stuk herbergt bijzonder veel diepgang voor een auteur die er enkele alinea’s hoger nog hoofdzakelijk van droomde de dag dronken en ondergedompeld onder te brengen. Maar aan een zwembad heb je opvallend veel tijd om te lezen, dus is het niet verwonderlijk dat ik tijdens mijn zoektocht – mijn reis, in feite – zoveel filosofische opvattingen tegenkom. Hoewel het duidelijk des mensen is, is op vakantie gaan ergens ook een erg fascinerende gewoonte. Want wat zegt het over ons dagelijks leven dat de meesten van ons, vanaf het moment dat onze plicht ons niet meer aan onze thuis gekluisterd houdt, de drang hebben om aan dat leven te ontsnappen?

‘Ik heb het idee dat ik altijd beter af ben waar ik niet ben, en deze verplaatsingsdrang is er dan ook een waarover ik voortdurend met mijn ziel in beraad ben’, schreef Charles Baudelaire hierover. Het is opvallend hoe hij zijn eigen leefwereld als eentonig en klein omschreef, maar telkens als hij ergens anders aankwam toch weer verlangde er te vertrekken. Havens en treinstations, dat waren de plaatsen die hem rust en inzichten boden. Dat zulke doorgangsplaatsen dat effect op zijn rusteloosheid hadden, is begrijpelijk. Van tankstations tot snelwegbuffetten of luchthaventerminals: het zijn plekken die inspireren omdat ze een zekere belofte inhouden, omdat alles nog open ligt, terwijl de eindbestemming zo finaal is.

Ook Baudelaire besefte dat hij er niet per se naar verlangde ergens anders te zijn, maar naar vertrekken. ‘Impatiente d’être engloutie, N’importe où, n’importe où, Hors de ce monde!’

Iedereen kent ondertussen het bekende adagium van Emerson dat het om de reis zelf gaat, en niet om de bestemming, en hoewel dat wel opgaat voor een tocht langs de Lofoten vraag ik me af of voor iemand die negen uur op een trans-Atlantische vlucht moet zitten dat ijskoude broodje en knoertharde botertje op 3.000 meter wel écht het hoogtepunt was. Soms gaat het wel degelijk om de bestemming en is de reis zelf een obstakel, maar wederom: ben je daarom (een) minder (goede) reiziger? Als we vakantie bovendien zien als ontsnappen, ontsnappen we dan alleen aan een geografische locatie, of ternauwernood ook aan onszelf?

In zijn boek De kunst van het reizen (2002) beschrijft Alain de Botton hoe ‘de gestructureerde levendigheid van een luchthaven ons een idee geeft van het gemak waarmee onze schijnbaar verankerde levens zouden kunnen veranderen als we een gang uit liepen en in een vliegtuig stapten, dat ons over luttele uren zou afzetten op een plek waaraan we geen herinneringen hebben en waar niemand onze naam kent’. Zelfs de manier waarop het vliegtuig opstijgt verschaft ons volgens De Botton al psychologisch genoegen. ‘Hoe het naar omhoog rijst is bij uitstek al een symbool van transformatie. Dit machtsvertoon kan ons ertoe inspireren over vergelijkbare, beslissende veranderingen in ons leven te fantaseren, ons voor te stellen dat ook wij op een dag kunnen uitstijgen boven veel dingen die ons terneerdrukten.’

Maar ook op reis zelf kun je je oude ik van je afschudden. Misschien ben ik in Noorwegen wel de persoon die geen hoogtevrees heeft en die er plezier in zal scheppen om de vis die ze straks zal eten eerst recht in de nog levende ogen te kijken. Ga ik alle podcasts beluisteren waar ik tijdens het jaar te afgeleid voor was, en ga ik sterrenconstellaties bij naam leren.

‘Wanneer je reist, schort je je gebruikelijke normen op voor wat volgens jou telt als een waardevolle tijdsbesteding’, schrijft Callard. ‘Je weigert je bovendien te laten beperken door je smaak op het gebied van eten, kunst of recreatieve activiteiten. Je zegt immers tegen jezelf dat het hele punt van reizen is om de grenzen van het dagelijks leven te doorbreken. Maar als je normaal gesproken musea mijdt en ze plotseling in het buitenland wel opzoekt om een ​​verandering te ervaren, wat ga je dan van de schilderijen maken?’ Met andere woorden: je kunt die nieuwe ervaringen niet in perspectief plaatsen ten opzichte van de andere ervaringen.

Ibitha

Akkoord: vakantie is het uitgelezen moment om de dingen te doen waar je thuis de tijd niet voor hebt, maar waarom blijf je dan niet thuis? Daartegenover staat dat ik het leeuwendeel van mijn vakantiedagen in het buitenland precies zoals thuis heb doorgebracht: lezend in koffiebars die zo ontzettend leken op alle andere koffiebars dat ik evengoed thuis had kunnen blijven.

Misschien is het vooral belangrijk om te focussen op wat op reis gaan, voor de meesten onder ons, eigenlijk is: een aangename manier om vrije tijd door te brengen, zonder je te bekommeren over de vraag of je het allemaal wel goed doet. Dat is ook wat de wetenschap uitwijst: de meest deugddoende vakanties zijn diegene waarop je zelf beslist over hoe je je tijd invult, zo concludeert arbeidspsychologe Jessica de Bloom in haar boek De kunst van het vakantievieren (2012). Een universele ‘juiste’ formule is er niet. Uiteindelijk gaat het immers niet om wat je doet of waar je heengaat, maar wat je terug mee naar huis neemt.

Nee, ik heb het niet over de souvenirs of de eindeloze fotocollages, evenmin over de wetenschap dat ‘échte Italianen na elf uur geen cappuccino meer bestellen’ of die pedante tongval waardoor je ‘Ibiza’ voor afzienbare tijd zult uitspreken als het tenenkrommende ‘Ibitha’. Ik heb het over de inzichten, de rust en de ervaringen, over het besef dat je vuile was uiteindelijk gewoon voor jezelf is, dat je in je eigen stad ook eens het stadhuis zou moeten bezoeken en dat je volgend jaar misschien niet per se langer op reis hoeft te gaan, maar sowieso wel meer vakantie moet nemen.

Ik weet het, geen baanbrekende conclusie. Maar was de weg ernaartoe niet de moeite?