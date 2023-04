Hoe ontsnap je uit een toxische relatie? ‘Velen geloven te lang dat er nog wat te redden valt’

Relatietherapeut Vanessa Muyldermans (42) bestudeert al jaren toxische relaties. Haar belangrijkste bevindingen en adviezen leest u nu in Ziek van liefde. Daarin doet ze uit de doeken hoe je een ongezonde relatie herkent, en hoe je er ook weer uit raakt. ‘Een vertrouwenspersoon is cruciaal.’

In België worden 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 7 mannen ooit het slachtoffer van partnergeweld. Daaronder valt ook psychisch geweld, dat vaak minder zichtbaar, maar daarom niet minder schadelijk is.

“Wanneer we het over toxische relaties hebben, denken velen inderdaad meteen aan dat fysieke geweld – een duw geven, een klets uitdelen. Terwijl de gevolgen van emotioneel wangedrag, zoals pesterijen of scheldtirades, ook heel verregaand kunnen zijn. Als je jarenlang te horen krijgt dat je niets waard bent en geen talenten hebt, kan je zelfvertrouwen compleet kelderen. Je bent uiteindelijk nog maar een schim van jezelf.

“In het echte leven lopen die fysieke en psychische agressie vaak door elkaar. Als iemand je fysiek pijn heeft gedaan, zul je daar waarschijnlijk ook emotioneel van afzien. Het idee dat iemand die je vertrouwde je iets ergs heeft aangedaan, is natuurlijk moeilijk te verkroppen. En vaak gaat aan fysieke agressie ook een heel traject van psychisch geweld vooraf.”

Zijn er nog andere vormen van partnermisbehandeling die vaak onder de radar blijven?

“Ook materieel en financieel kun je je partner schade berokkenen. De bezittingen van je partner beschadigen, geld stelen, of er bewust voor zorgen dat je partner inkomsten misloopt: het zijn allemaal manieren waarop je je partner kwetsuren toebrengt. Ook seksuele misbehandeling komt voor, en wordt vaak niet gemeld of herkend. Het hoeft daarom zelfs niet over verkrachting te gaan: er zit daar nog een hele grijze zone tussen. Als je partner tijdens of na de seks vertelt dat je er in bed eigenlijk niks van bakt, of dat hij of zij je allesbehalve opwindend vindt, kan dat ook diepe sporen nalaten.”

Relatietherapeut Vanessa Muyldermans: ‘Als je partner tijdens of na de seks zegt dat je er niks van bakt, of dat hij of zij je allesbehalve opwindend vindt, kan dat diepe sporen nalaten.' Beeld Anja Debreyne

Vaak hebben slachtoffers lang niet door dat ze in een ongezonde relatie zijn terechtgekomen. Hoe kan dat?

“In de eerste plaats omdat ze het liever niet wíllen zien. Het is nu eenmaal moeilijk om te erkennen dat de persoon die je graag ziet je tegelijkertijd ook slecht behandelt. We denken liever dat onze partner gewoon een slechte periode doormaakt, en dat de situatie tijdelijk is.

“Wat vaak vergeten wordt, is dat toxische relaties ook heel gewoon beginnen: vaak zink je er langzaamaan in weg. En zelfs als de relatie al toxisch is geworden, zijn er vaak nog uitgesproken góéde momenten, waarop er wel nog liefde is. Als er iets ergs gebeurd is, volgt er nadien misschien wel een kalmere periode, of worden de plooien gladgestreken met een cadeautje. Daardoor blijf je mogelijk langer geloven dat de relatie nog te redden valt.”

In elke relatie valt er al eens een hard woord, of laaien de emoties tijdens een ruzie hoog op. Wanneer is een relatie dan echt ongezond?

“Het is inderdaad zo dat er in elke relatie mindere periodes voorkomen. Dat is des mensen. Maar wanneer je gedurende een langere periode – maanden of jaren – het gevoel hebt dat er in een van je relationele behoeftes niet voorzien wordt, zit je toch met een dieperliggend probleem. Ik denk dat we niet gebaat zijn bij een algemene checklist van wat een toxische relatie precies is. Als de relatie voor een van de partners gedurende lange tijd niet goed voelt, is er iets mis.”

Over welke relationele behoeftes hebt u het dan?

“Als je partner je niet meer ziet staan, als je door hem of haar niet meer gerespecteerd wordt, of als je het gevoel hebt dat je niet meer jezelf kunt zijn bij je lief, klopt er iets niet. Zeker als je daarover gecommuniceerd hebt, en er nog steeds niets verandert aan het kwetsende gedrag. Dan ligt het probleem niet meer aan stress op het werk, of aan een slechte dag. Van zo’n emotionele honger kunnen mensen zich op den duur doodongelukkig voelen. Maar ze kunnen er ook létterlijk ziek van worden, en bijvoorbeeld plots last krijgen van migraine of maagzweren.”

In uw boek probeert u het klassieke beeld van slachtoffer versus dader aan de kaak te stellen. In plaats daarvan hebt u het over een dynamiek van actie en reactie.

“In de meeste toxische relaties is er inderdaad sprake van een wisselwerking tussen beide partners. De ene persoon onderneemt een actie, en de andere reageert daarop. Zo wordt de ongezonde dynamiek langs beide kanten aangezwengeld én in stand gehouden. Slechts in een op de tien gevallen spreken we van een eendimensionale toxische relatie, waarbij er een duidelijke dader is die de andere persoon bewust schade toebrengt. In de andere gevallen zijn de grenzen tussen slachtoffer en dader minder helder.

“Het is bijvoorbeeld niet omdat de ene partner een duw geeft, dat de andere daarom per definitie volledig vrijuit gaat – en dit zeg ik zonder die duw te willen vergoelijken. Ik heb partners gezien die tijdens conflictsituaties heel passief-agressief uit de hoek kunnen komen, of die hun partner dagenlang negeren. Ook helemaal níét reageren op het gedrag van je partner is trouwens een actie. Als je onheus behandeld wordt, en je zegt daar niets van, dan geef je je partner eigenlijk de toestemming om dat gedrag in de toekomst te herhalen.”

Je grenzen snel en duidelijk aangeven is dus de boodschap?

“Inderdaad. In veel relaties die uiteindelijk toxisch worden, gebeurt dat niet. Ik heb in het verleden koppels gezien van wie de misnoegde partner zei: ‘Je wéét toch dat je zo niet met elkaar omgaat?’ Of: ‘Het spreekt toch voor zich dat dit gedrag niet oké is?’ Maar zo werkt het niet in relaties. Je partner kan je gedachten niet lezen, en weet niet waar jouw grenzen liggen. Je zal altijd moeten zeggen wat er in je omgaat. Verandert je partner dan nog niets aan zijn of haar gedrag, is dat een teken dat er iets grondig mis is in de relatie. Maar je moet dus wel eerst communiceren, zodat je je partner ook de kans geeft om in de toekomst anders te handelen.”

Wie opgroeide in een gezin waar fysiek en emotioneel geweld voorkwam, loopt meer risico om later diezelfde dynamiek op te zoeken in romantische relaties. Hoe komt dat?

“Wat we als kind om ons heen zien en horen, wordt natuurlijk een soort blauwdruk voor hoe we later zelf in onze relaties handelen. Als je ouders elkaar tijdens het ruziën de lelijkste beledigingen naar het hoofd slingerden, zal het daardoor misschien vertrouwd aanvoelen om ook in je eigen relatie op die manier conflicten op te lossen. Zelfs als dat eigenlijk niet de meest gezonde of constructieve methode is.

“Dat we als kind verkeerde communicatiemethodes hebben opgepikt, maakt van iemand nog niet per se een slecht mens. Maar het is ook weer geen vrijgeleide om niets aan dat gedrag te veranderen. Ook in je volwassen leven kun je nog leren om op gezondere manieren met je partner te communiceren.”

Hoe raak je uit die spiraal? Kan therapie helpen?

“Therapie kan absoluut een manier zijn om die aangeleerde reflexen om te buigen. Maar het is in de eerste plaats belangrijk om in je eigen gedrag inzicht te krijgen. Je moet onder ogen durven te zien dat je foute manieren hanteert om met je partner om te gaan. Pas daarna kun je leren herkennen wanneer je opnieuw in die oude patronen wegglijdt, en er iets aan veranderen.

“Als je merkt dat je weer op je oude manier aan het reageren bent, wil het al eens helpen om dat hardop uit te spreken tegen je partner. Dat kan de druk van het conflict halen. Je partner weet zo ook dat je echt de moeite neemt om aan die aangeleerde reflexen te werken. Zulke oude patronen omvormen is ontzettend moeilijk, maar met vallen en opstaan kun je er wel in groeien. Het is enorm hoopgevend om te zien hoe sommige koppels daar samen mee aan de slag gaan.”

Wat kun je doen als je beseft dat je je partner in het verleden zelf al eens onrecht hebt aangedaan?

“Gewoon al erkennen dat je de ander in het verleden onheus hebt behandeld, kan enorm krachtig zijn. Toegeven dat je beseft dat de ander door jouw doen pijn heeft geleden. Daar zitten mensen soms nog veel meer op te wachten dan op excuses. Al kan je excuseren natuurlijk nooit kwaad.”

Zijn er alarmsignalen waaraan je kunt herkennen dat het de foute kant opgaat met je relatie?

“Als er niet gesproken kan worden over de conflicten in je relatie, is dat een teken aan de wand. Als je ruzie hebt gehad, is het belangrijk dat je die situatie nadien, als de rust is teruggekeerd, kunt benoemen en bespreken met je partner. Dat is een teken van een gezonde relatie. Als je lief daarentegen nooit zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor die daden, is dat een alarmsignaal. Ook als je merkt dat er in je relatie geen ruimte is voor je eigen gevoelens, of als die systematisch aan de kant geschoven worden, is dat een teken. ‘Allee, daar moet je toch niet over zeuren’, of ‘Waar kom jij nu mee?’: dat zijn allemaal vaak gebruikte zinnetjes om toch maar geen rekening te moeten houden met hoe jij je voelt in de relatie.”

Er is ook iets grondig mis als je partner je van de buitenwereld probeert te isoleren, schrijft u. Een sociaal netwerk onderhouden is een buffer tegen een toxische relatie?

“Klopt. Voor partners die hun wederhelft bewust schade willen toebrengen, is isolatie een beproefde methode. Als je geen vrienden hebt en het contact met je familie verliest, is het veel moeilijker om de toxische relatie te verlaten. Door regelmatig onder de mensen te komen, blijf je in contact met verschillende verhalen en visies. Als er iets misloopt in je relatie, heb je ook een netwerk waaraan je die problemen eens kunt voorleggen. Dat is heel belangrijk.”

Beeld Netflix

Fysieke agressie lijkt me wel sowieso een eindpunt in de relatie?

“Dat zul je mij nooit horen zeggen. Ik kan niet voor anderen bepalen wanneer het tijd is om een punt achter hun relatie te zetten. Het is bovendien enorm moeilijk om fysiek en emotioneel geweld in de weegschaal te leggen. De gevolgen van fysiek geweld zijn vaak duidelijker, waardoor het door velen als erger wordt aangezien. Maar – en ik weet dat dit een gevoelige uitspraak is – is dat altijd zo? Een persoon die jarenlang emotioneel getergd is, en al zijn zelfvertrouwen is kwijtgespeeld, is die er per definitie minder erg aan toe dan iemand die in een moment van hoge emotie een duw heeft gekregen? Ik weet dat niet.”

Zelfs na een toxische relatie te zijn ontvlucht, keren veel slachtoffers alsnog terug naar hun emotioneel of fysiek gewelddadige partner. Hoe komt dat?

“Een relatie verlaten is nu eenmaal ontzettend moeilijk. We kiezen als mens toch het liefst voor de vertrouwde paden, óók als die ons eigenlijk vooral tegenwerken. Nadat iemand een toxische relatie achter zich heeft gelaten, ervaren de meeste slachtoffers nog een opgelucht gevoel. Ze zijn uit het brandende huis ontsnapt, de hevigste crisis is achter de rug. Dit ging eigenlijk nog vlot, denken ze. Maar zodra ze tot rust komen, begint het échte harde werk. Ze moeten een nieuw leven opbouwen en hun eigen keuzes gaan maken. In die fase keren heel wat partners toch terug naar hun ongezonde relatie. Omdat dat is wat ze gewend zijn.

“Het is dus vooral belangrijk dat de persoon zélf inziet dat hij of zij in een toxische relatie is terechtgekomen. Daar is soms best wat tijd voor nodig, en dat is ook oké. Zonder dat inzicht is het heel moeilijk om je relatie definitief te verlaten.”

Hoe zorg je ervoor dat je je relatie niet gaat romantiseren op het moment dat het weer even goed loopt?

“Als het enigszins mogelijk is, kan het helpen om wat afstand te nemen van je partner. Misschien kun je even bij een vriendin logeren, of helpen enkele dagen op hotel je om met een heldere blik naar de relatie te kijken. Wat ook kan helpen is om, nadat er bijvoorbeeld weer eens een scheldtirade is losgebarsten, op te schrijven wat er precies is gebeurd. Of je kunt een foto maken van de woonkamer die overhoop ligt. Door die fragmenten terug te lezen of te bekijken op het moment dat de heftige crisis voorbij is, kan het dieperliggende probleem echt duidelijk worden. Mogelijk zorgt dat besef ervoor dat je sneller de moed vindt om je relatie te beëindigen.”

Vertel je tegen je partner dat het niet meer gaat, of glip je beter in alle stilte weg?

“In het ideale geval geef je aan je partner aan dat je hebt besloten om een punt achter de relatie te zetten, dat is het duidelijkst. Maar als je partner niet wil of kan luisteren, of als de situatie echt onveilig wordt, is het misschien beter om in stilte te vertrekken. Veiligheid gaat boven alles. Als een gesprek niet mogelijk is, kun je een brief schrijven of een e-mail versturen. Dat zorgt voor duidelijkheid voor je partner, en het helpt ook om zelf beter te onthouden waaróm je ook alweer besloot te vertrekken.”

Nog tips om een toxische relatie voorgoed te verlaten?

“Het hebben van een vertrouwenspersoon bij wie je tijdens het hele proces terechtkunt, is volgens mij enorm belangrijk. Dat kan een goede vriend zijn, maar ook een professionele hulpverlener. Ik denk dat niemand zich helemaal in zijn eentje uit een slechte relatie sleept. Bij het beëindigen van een toxische relatie komen nu eenmaal ook heel wat praktische problemen kijken, waarvoor alle helpende handen welkom zijn. Misschien heb je wel iemand nodig die kan meehelpen bij het uitkiezen van nieuwe meubels. Of iemand bij wie je in stilte een film kunt gaan kijken als je eens een moeilijke avond hebt. De wetenschap dat je er niet alleen voor staat in dat ongelijk moeilijke proces, is zo belangrijk.”

Ziek van liefde door Vanessa Muyldermans is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 288 p.’s, 24,99 euro