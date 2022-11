Hoe leer je je kleine dramaqueen omgaan met emoties?

Van heel blij tot ontzettend boos. Voor sommige kinderen is het leren omgaan met hun emoties nogal een uitdaging. En daarmee ook voor hun ouders.

Ouders hoopten dat met het voorbijgaan van de peuterpuberteit ook het onbedaarlijke huilen en gillen van hun dochter verleden tijd zou zijn. Maar helaas. Met grote regelmaat staan ze met een extreem boos of verdrietig kind in de winkel of bij vriendjes thuis, met het schaamrood op de kaken. “Onze 6-jarige dochter is nogal een dramaqueen. Als ze blij is, is ze heel blij. Maar ze kan ook enorm boos of verdrietig zijn. En dat kan binnen een paar seconden omslaan”, vertelt haar moeder. “Als ze gezellig bij een vriendinnetje of familie is geweest, weigert ze mee naar huis te gaan en ontaardt het al gauw in een drama. Als ze iets moois in een winkel ziet wat ze graag wil hebben, gaat ze huilen of krijsen als ze het niet krijgt.”

Ondertussen vrezen ouders de afkeurende blikken in hun richting. “Je ziet hen denken: dat verwende kind moet eens aangepakt worden! Wij hebben al veel geprobeerd, maar haar emoties zitten erg hoog. Wat kunnen we het beste doen op zo’n moment?”

Hooggevoeligheid

Sommige kinderen hebben een intensere beleving dan anderen. En ze uiten hun emoties ook heviger. Dit komt vaak voor bij hooggevoeligheid, in combinatie met een sterke wil, vertelt Janneke van Olphen. Zij is psycholoog en auteur van het boek Het hooggevoelige kind met een sterke wil en begeleidt veel ouders. “Een hooggevoelig kind ervaart hogere toppen en diepere dalen. Bepaalde kwaliteiten zijn nogal sterk aanwezig, zoals een goed inlevingsvermogen. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen voor ouders ook groter.”

“Als je zes jaar bent, is het te veel gevraagd om zelf je emoties te reguleren”, zegt orthopedagoog Rian Meddens. “Daar heb je je ouders nog bij nodig. Als je ziet dat je kind emoties intens beleeft, is het belangrijk om dat te erkennen. Besef dat het voor je kind echt zo voelt, ook al lijkt het voor jou iets kleins. Ik zeg altijd: erkennen op gevoel, maar begrenzen op gedrag. Je hoeft je kind dat moois uit de winkel zeker niet te geven. Overigens zie je bij kinderen van deze leeftijd wel veel vaker dat overgangssituaties lastig zijn. Dus dat een kind het moeilijk vindt om weg te gaan bij familie of vrienden komt heel vaak voor.”

Sterke wil

Voor kinderen met een sterke wil is de frustratie extra groot als hun idee niet doorgaat. Ze zagen het immers al helemaal voor zich! En ze durven hierover de confrontatie aan te gaan met hun ouders. “Dat een kind dit durft, is iets anders dan dat het verwend is”, zegt Van Olphen. “Het kan wel grensoverschrijdend voelen. Daardoor kun je gespannen of geïrriteerd raken, zeker als er anderen toekijken. Logisch dat het zweet je dan uitbreekt.”

Als de stress toeneemt bij ouder en kind, loopt de situatie mogelijk nog meer uit de hand. “Als je gestrest bent en moeite hebt om dit te reguleren, lukt het ook niet meer om je kind te kalmeren. Ga zo goed of zo kwaad als dat lukt naar huis om daar weer tot rust komen”, zegt Van Olpen. “Probeer een volgende keer rustig, standvastig en dicht bij jezelf te blijven. Richt je niet op wat anderen van je denken. Het gaat niet om rustig doen, maar om rustig zijn. Dat vraagt heel wat van je capaciteiten als ouders. Het is next level opvoeden, heb dus ook compassie voor jezelf.”

Emoties reguleren

Ook verwachtingsmanagement kan helpen, zegt Meddens. “Het is geen garantie, maar het kan geen kwaad om potentieel lastige situaties te bespreken met je kind: we gaan naar de winkel, maar je krijgt niets vandaag. Of maak duidelijke afspraken over wat je verwacht als je naar huis gaat na het spelen.”

Het intens beleven van emoties hoort bij het kind, het is niet iets waar je overheen groeit met de loop van de jaren. Meddens: “Maar met het ouder worden lukt het wel om die emoties beter te reguleren. Vanaf een jaar of negen zie je vaak al een groot verschil.”