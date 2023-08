Hoe komt het dat we deze zomer minder muggen en wespen zien?

Er zijn opvallend minder muggen dan de voorbije zomer en dat hebben we te danken aan de kurkdroge junimaand. “Muggen hebben echt wel een aantal weken stilstaand water nodig om larven zich te laten ontwikkelen”, zegt entomoloog Peter Berx. “Door de hittegolf in juni droogden veel plassen op. Natuurlijk niet de vijvers en grotere waterpartijen, maar muggen houden zich vooral op in regentonnen, waterresten in verstopte dakgoten, emmers, schoteltjes onder de bloempotten en dat soort microvijvertjes. Die waren er dus in juni niet meer en daardoor is de muggenpopulatie deze zomer niet echt op toerental gekomen.”

Water genoeg sinds juli, maar de vele regenbuien spoelen de muggenlarven niet zelden gewoon weg. “Warm en vochtig was de voorbije weken ideaal voor muggen, maar het regende en waaide gewoon te veel. Door de sterke wind konden muggen ook veel minder goed rondvliegen dan anders, want de beestjes wegen amper wat.”

‘Warm en vochtig was de voorbije weken ideaal voor muggen, maar het regende en waaide gewoon te veel’, aldus entomoloog Peter Berx. Beeld Shutterstock

“Als je in het begin van de zomer een grote populatie hebt, kunnen ze zich nog flink vermeerderen”, zegt Berx. “Nu is de basis om voort te planten veel kleiner.”

Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen houden ze data bij over muggen. “Maar de totale populatie in een land is niet te tellen”, zegt Wouter De Koninck. “In gunstige omstandigheden leeft een vrouwelijke mug maar een paar weken: twee bloedmaaltijden en twee keer eitjes leggen en dan is het gedaan.”

Hij wijst wel op het belang van muggen. “Ze zijn niet populair bij de mens, maar de insecten en hun larven zijn een heel belangrijke schakel in ons ecosysteem. Ze zijn voeding voor heel wat andere insecten, kleine zoogdieren en vissen.”

Dat er veel minder wespen zijn dan vorige zomers komt omdat het koude voorjaar hun ontwikkeling vertraagde. Door de regen van de voorbije weken konden ze ook minder goed foerageren. Beeld ThinkStock

In Nederland wijt muggenprofessor Bart Knols daarom de terugval in de wespenpopulatie ook aan het feit dat er minder muggen zijn: minder voedsel dus voor de wespen en dat zorgt voor een watervaleffect. “Het zal wel een van de verklaringen zijn, maar zeker niet de hoofdoorzaak”, zegt Peter Berx. “Wespen zijn generalisten en die eten veel meer dan muggen. Dat er veel minder wespen zijn dan vorige zomers komt doordat het koude voorjaar hun ontwikkeling vertraagde. De koninginnen komen in het voorjaar uit hun winterslaap om een kolonie te stichten en als het dan een wat langere periode koud en nat is, duurt dat proces veel langer omdat ze minder goed kunnen foerageren in de regen.”