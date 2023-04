Hoe kom je aan voldoende lichaamsbeweging als je kleine kinderen hebt?

Voor ouders met jonge kinderen kan sporten een opgave zijn. Maar met wat creativiteit valt er prima aan genoeg lichaamsbeweging te komen.

Moeder of vader zijn is geweldig, maar het is ook een aanslag op je gezondheid. Door de stress, vermoeidheid en een tekort aan lichaamsbeweging past ouderschap bij het lijstje risicofactoren voor obesitas, en daaraan gelinkt hart- en vaatziekten, naast bijvoorbeeld roken en een hoogcalorisch dieet. Daarop wijzen onder meer Deense en Canadese studies.

Hoe voorkom je dat je door tijdgebrek en vermoeidheid te weinig sport? Je moet bovenal creatief zijn, meent sportwetenschapper Evert Verhagen van Amsterdam UMC. “Tussen zes en acht uur ’s avonds gaan fitnessen, zoals je voorheen wellicht deed, gaat niet meer. Dan is het spitsuur in het gezin.”

Ook buiten deze uren kan het lastig zijn om er tussenuit te knijpen, zeker als je je geen, of onvoldoende, uren bij de crèche of buitenschoolse opvang kunt veroorloven, en de grootouders ver weg wonen.

“Mijn vrouw komt uit Brazilië”, vervolgt de onderzoeker. “Het mooie van dat land is dat er veel grote sportscholen zijn waar je verschillende sporten kunt beoefenen en waar je kind tegelijkertijd lessen kan volgen. Zo kun je gaan fitnessen terwijl je kind zwemles krijgt. Bij ons zijn nog te weinig van dit soort sportfaciliteiten. Al zie je wel steeds meer fitnessscholen waar je je kind een uurtje kwijt kunt bij een oppas.”

Buggy’s

Verhagen raadt aan om zoveel mogelijk te sporten met je baby, peuter of kleuter. “Kinderen vinden het prachtig om door het park te racen in hun kinderwagen. Je hebt speciale buggy’s die extra beenruimte aan ouders bieden waardoor je kunt hardlopen terwijl je de wagen voor je uit duwt. Nadeel is wel dat je je armen niet helemaal vrij kunt bewegen.

“Of ga fietsen, bijvoorbeeld met zo’n speciale fietskar voor kinderen achter je. Al zou ik op zondag extra voorzichtig zijn. Dan halen ouderen op e-bikes en racefietsers je van alle kanten in.”

Met je kroost sporten heeft een groot voordeel. Je vergroot de kans dat je nageslacht later ook sportief wordt. Dat suggereert althans een studie van de Universiteit Gent.

Bewegingswetenschapper Mathijs Hofmijster van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft zelf een creatieve oplossing om te sporten. “Tijdens de coronalockdowns gebruikte ik mijn zoontje van 8 jaar als gewicht bij krachtoefeningen. Ik nam hem bijvoorbeeld op mijn schouders tijdens het opdrukken. Op YouTube vind je veel instructiefilmpjes voor krachttrainingen in huis met je kind.”

Prikkels

Hofmijster onderschrijft het belang van sport voor jonge ouders, zeker voor moeders na een bevalling. Dat is een aanslag op je lichaam. “Je moet zorgen dat je daarna weer in beweging komt. Maar er is een delicaat evenwicht. Als je meteen als een gek gaat beuken, help je jezelf verder de ellende in.”

Sporten vergt namelijk veel van je hart, longen en spieren. Je lichaam krijgt stressprikkels te verduren. Dat is precies de bedoeling. Tijdens het herstelproces nemen je spieren in kracht toe en vergroot je je uithoudingsvermogen. “Maar alleen als je fit genoeg bent. Een uitgeput lichaam kan geen stevige prikkels aan. Forceren kan leiden tot een soort lichamelijke burn-out. In wetenschappelijk jargon heet dat ‘non functional overreaching’. Doe het dus rustig aan.”

Bewegingswetenschapper Bruno Tassignon van de Vrije Universiteit Brussel wijst tot slot op nog wat laaghangend fruit. “Heb je een heel jong kind, gebruik dan een draagdoek en ga ermee wandelen. Dat is goed voor je buik- en rugspieren. Je hoeft niet aan één stuk door te wandelen. Pauzeer geregeld. Wandel je met je kind in een buggy door het park, loop de sporttoestellen die daar staan niet ongebruikt voorbij. En als je kind groter is, kun je met hem dansen, stoeien of voetballen. Touwtje springen zorgt voor een geweldige kortstondige intensieve belasting en ook dat kun je samen doen.”