Hoe kleuren in huis je aan het werk zetten of juist laten ontspannen: ‘Een felle kleur komt harder binnen’

“Kleuren doen meer met ons dan de meeste mensen beseffen”, weet kleurdesignexpert Jeannette Hanenburg van ColourProfessionals. “Wij mensen zijn visueel ingesteld. Na onze geboorte denken we nog volledig in beelden, pas later koppelen we woorden en klanken aan wat we zien.”

Kleuren hebben ook effect op hoe wij ons voelen of hoe we overkomen bij anderen. Zo roept iedere kleur weer een ander gevoel op. En hoewel dat voor iedereen anders kan zijn, bestaat daar binnen de psychologie zeker enige overeenstemming over.

“Van geel worden we over het algemeen blijer dan van zwart”, zegt Hanenburg, die daar zelf ook onderzoek naar doet. Maar met zwart straal je weer elegantie en macht uit. “Culturele achtergrond en persoonlijke herinneringen spelen bij kleuremoties een belangrijke rol. Vaak zijn we ons hier niet eens van bewust.”

Dat is best fascinerend, want het kan dus zijn dat je heel blij wordt van de kleur donkerrood, omdat je moeder vroeger in haar donkerrode schort op jou wachtte met thee en koekjes. Hierdoor verbind je, onbewust, een fijn gevoel aan die kleur.

Materiaal

Maar ook het materiaal waarop we de kleur zien, telt mee. Zo staat rood voor liefde en passie. “In een rode strakke zijden jurk, die alle vormen goed laat uitkomen, hebben we die associatie ongetwijfeld. Maar heeft die mooie dame exact dezelfde kleur aan in een ruimvallend wollen vest dan zal niemand die kleur als sexy benoemen”, zegt Hanenburg.

Combinaties van verschillende kleuren geven ook weer een verschillende boodschap af: rood met roze straalt liefde uit, terwijl je bij rood met zwart waarschijnlijk snel weg wil wezen, omdat die eerder gevaar symboliseren. Daarnaast is het vaak de intensiteit (helder of dof) van de kleur die ons blij maakt of juist rust geeft. “Dat is een fysiologisch effect. Een felle kleur komt nou eenmaal harder binnen. Je hersenen moeten de weerkaatsing van het licht verwerken.”

En vergeet ook niet de rol van trends. Wat we nu mooi vinden, vonden we vijf jaar geleden misschien nog heel lelijk. Dat hangt weer samen met gevoelens die wij (willen) hebben. Zo is roze op dit moment populair, aldus de kleurdesignexpert. “Het is de kleur van koesteren, vrouwelijkheid en van lieflijkheid. Het is aaibaar en zacht. Mensen hebben in deze tijd wel behoefte aan die zekerheid.”

In een woonkamer met naturelle tinten kom je tot rust. Beeld VT WONEN

Met al deze verschillende associaties is het dus niet zo gek dat de wetenschap al sinds de tijd van de filosoof Aristoteles in de ban is van kleur en er ook nu nog wereldwijd veel onderzoek naar doet.

Juiste kleur

Maar hoe zorgen we nu voor de juiste kleur in huis? Allereerst is het volgens de kleurdesignexpert belangrijk dat je bepaalt wat voor sfeer je wilt en welk verhaal je wilt vertellen. Laat je hierbij niet verleiden door wat je in tijdschriften of winkels ziet, maar kies wat bij je past.

Oranje, of een minder felle terra tint past prima in de keuken. Beeld VT WONEN

Neem daar de tijd voor, want kleur is echt de meest bepalende factor van hoe jij je in een ruimte voelt. Let daarbij ook op hoe het licht de kamer binnenvalt, want hoe wij kleuren zien is erg afhankelijk van het aanwezige licht.

Vind je het lastig om kleuren te kiezen? Maak een moodboard of interieurplan. Dan zie je algauw wat voor jou werkt. De contrasten licht-donker en warm-koel zorgen voor meer dynamiek en sfeer dan wanneer je voor alleen neutrale kleuren kiest. Zorg hierbij wel dat de kleuren een gezellig geheel vormen (en hier komt dat moodboard dus weer van pas). Kies één of twee hoofdkleuren en pas de rest daarop aan.