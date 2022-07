Hoe kies je een ‘duurzame airco’ om de zomer te trotseren?

Alvorens Jelle Laverge, docent bouwfysica (UGent) en koelingexpert, begint aan zijn uitleg over een zo duurzaam mogelijke airco, benadrukt hij dat de eerste stap tijdens deze hitte het verminderen van de koelbehoefte is. “Pas als we ons maximaal inzetten voor alternatieven zoals zonwering en isolatie, zijn we duurzaam bezig en is de uitzonderlijke koeling van een airco niet doorslaggevend”, zegt Laverge. Hou de warmte dus buiten door gordijnen en ramen gesloten te houden. En vergeet niet: ook komkommers en voetbaden kunnen verfrissing bieden.

Als we toch beslissen te investeren in een airco, nemen we best een duurzaam model. De eerste keuze die we dan moeten maken, is die van de soort airco: een mobiele airco die je makkelijk kunt verplaatsen of een vaste, geïntegreerde airco in een of meer kamers. Volgens Laverge is het voornamelijk belangrijk om te weten waarvoor de airco zal dienen. Als we een airco kopen als soort noodoplossing op een piekmoment, kiezen we best voor een mobiel toestel. Als we de hele zomer lang het hoofd koel willen houden, doen we dat best met een geïntegreerd systeem.

Efficiëntie

Als we louter naar de efficiëntie van het toestel zelf kijken, is een geïntegreerd toestel duurzamer. Een vaste airco verbruikt minder stroom dan een mobiele airco en koelt beter. Toch kan een mobiele airco duurzamer zijn. Een vaste airco die we de hele zomer lang gebruiken, zal in totaal veel meer energie verbruiken dan de mobiele airco die slechts occasioneel gebruikt wordt.

De milieu-impact van airco’s zit vooral in de energie die het apparaat gebruikt. Kijk daarom steeds naar het energielabel. Airco’s met het label A+++ zijn het efficiëntst en hebben een relatief laag energieverbruik in vergelijking met andere toestellen. “Als je gekozen hebt tussen een mobiele of vaste airco, kijk je best gewoon naar het label. Een airco met het label A+++ is dan de meest duurzame keuze”, zo zegt Laverge.

Koelmiddel

Een tweede belangrijk milieuaspect bij airco’s is het koelmiddel dat de airco verbruikt. “Het nadeel van een airco is dat de courantste koelmiddelen een zeer groot Global Warming Potential (GWP) hebben en schadelijk zijn voor het klimaat. Zolang ze in de airco opgesloten zitten, kunnen ze geen kwaad. Maar wanneer er lekken ontstaan en de koelvloeistof uit de cyclus ontsnapt, heeft dit een grote impact op het klimaat”, waarschuwt Laverge.

Koelmiddel R32 wordt door sommige spelers naar voren geschoven als het beste koelmiddel. Maar ook dit koelmiddel heeft nog een relatief hoog GWP. Fabrikanten zijn momenteel op zoek naar alternatieven. Deze nieuwe en natuurlijke alternatieven, zoals ammoniak, CO₂ en methaan, hebben een lager GWP, maar staan voorlopig nog voor enkele uitdagingen. Omdat ze onder andere giftig en brandbaar zijn.

Zonnepanelen

Het gebruik van zonnepanelen voor je airco is ‘de best mogelijke situatie’ volgens Laverge. Wanneer de koelbehoefte het hoogste is, produceren ook de zonnepanelen het meeste. Dat zijn vaak ook de momenten waarop we met een teveel aan zonne-energie zitten. “Als we op zulke momenten dat teveel aan energie gebruiken om onze woning te koelen, spreken we van de meest duurzame situatie en is onze bijkomende uitstoot relatief beperkt”, legt Laverge uit.

Helaas kunnen we zelfs dan niet van een volledig duurzame situatie spreken. Laverge verwijst hiervoor naar het hitte-eilandeffect: “Dichtbebouwde omgevingen warmen onvermijdelijk sneller op dan groenere omgevingen. Als we in zulke omgevingen dan ook nog eens massaal airco’s gebruiken, zal die opwarming nog sneller verlopen. Airco’s dumpen namelijk de warmte die ze binnen onttrekken, buiten.” Daarom raadt hij aan om voor een airco te kiezen met grondboring. Zo wordt de warmte afgegeven aan de grond in plaats van aan de omgeving. Het nadeel hiervan is het prijskaartje. “Het gaat al snel over enkele duizenden euro’s,” stelt Laverge, “maar op lange termijn is dit de meest duurzame optie.”