Hoe kies je de perfecte regenwaterput om de droogte tegen te gaan?

Volgens experts is een regenwaterput een kleine investering die je op termijn kunt terugverdienen door een lagere waterfactuur. Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat in 2021 het gemiddelde leidingwaterverbruik 89 liter per persoon per dag bedroeg. Van die 89 liter wordt de helft echter gebruikt voor toepassingen waarvoor het water niet van drinkbare kwaliteit hoeft te zijn: de tuin sproeien, schoonmaken, het toilet spoelen, de wasmachine… Door regenwater te gebruiken voor deze toepassingen kun je zo de waterfactuur halveren. Volgens bouwsite Livios heb je deze investering na zo’n vijftien jaar terugverdiend. Al houdt Patrick Willems, hydroloog, het voorzichtig bij twintig jaar, afhankelijk van je waterverbruik en de onvermijdelijke stijging van de waterprijs.

De grootte van de regenwaterput is een van de belangrijkste keuzes als je beslist hierin te investeren. Een te kleine put is doorgaans niet interessant omdat de tank dan geregeld zal moeten worden aangevuld met leidingwater. Anderzijds is een te grote regenwaterput ook niet nuttig aangezien die niet regelmatig kan overlopen, waardoor het water onvoldoende ververst wordt. Ook Marijke Huysman, professor grondwaterhydrologie aan de VUB, benadrukt het belang van de grootte van de put: “Waar we een aantal jaren geleden een put van 5.000 liter aanraadden, raden we nu een put van 8.000 à 10.000 liter aan, om net de lange periodes van droogte te kunnen overbruggen.”

De exacte grootte van de put hangt onder meer af van de dakoppervlakte, aangezien het regenwater via het dak in de put terechtkomt. Je rekent best 50 liter per vierkante meter dakoppervlak. Willems verwijst naar groenblauwpeil.be, de website die hij onlangs lanceerde in samenwerking met Vlario, het centrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector. Op basis van enkele parameters, zoals het aantal personen in je huishouden, je waterverbruik en de toepassingen waarvoor je het regenwater wilt gebruiken, wordt hier de optimale grootte van je waterput berekend.

Ook het materiaal van de put is belangrijk. Kies je voor kunststof of beton? Betonnen regenputten zijn over het algemeen goedkoper, maar niet per se slechter. Beide materialen hebben hun voordelen. Een betonnen regenwaterput is erg zwaar en moeilijker aan te leggen, maar wel minder gevoelig voor de opwaartse druk van grondwater dan de kunststof waterput. Verder is een kunststof put iets duurzamer dan een betonnen.

Daarnaast kunnen er ook nog filters geplaatst worden om vuiltjes tegen te houden en geurtjes te absorberen. Die hoeven niet al te duur zijn. Goedkopere filters worden steeds aangeraden, dure filters heb je enkel nodig als je het water wilt gebruiken om te douchen. Ook heeft de filter een impact op het reinigen van de put. Hoe duurder de filter, hoe minder de put gereinigd moet worden. Zonder filter moet je de put jaarlijks reinigen. Met een redelijke filter hoeft dit slechts een keer om de vijf jaar.

Bij hevige regen zal je waterput niet al het water kunnen stockeren. In dat geval loopt het overtollige water via de overloop van de regenput rechtstreeks naar de openbare riolering of naar een infiltratiesysteem in de tuin. De voorkeur gaat naar deze tweede optie. “Als waterputten overlopen, willen we dat die overloop maximaal in de eigen tuin insijpelt”, aldus Willems. Hier hoeven geen hoge kosten mee gepaard te gaan. Patrick Willems heeft het over lager gelegen zones in de tuin, wadi’s, waardoor de overloop van de waterput hier gewoon inloopt en op deze manier het grondwaterreserve aangevuld wordt. Ook dat kan helpen tegen wateroverlast, aangezien de overloop zo niet rechtstreeks naar de riolering afgevoerd wordt. Twee vliegen in een klap.

Het gebruik van grondwaterputten daarentegen raden experts resoluut af. “Er valt nog steeds voldoende regen uit de lucht, zuiver grondwater gebruiken voor het huishouden is absoluut niet nodig. Net zoals we geen zuiver leidingwater nodig hebben om toiletten door te spoelen”, zegt Willems.

