Hoe je outfit je psyche beïnvloedt: ‘Je kleren afstemmen op wat je collega’s dragen, schept een band’

De juiste outfit kan je zelfvertrouwen een boost geven, een ongemakkelijke jurk maakt je hopeloos zelfbewust. En het gaat nog veel verder dan dat, zegt de Britse psychologe Carolyn Mair, die onderzoekt hoe kleren onze psyche beïnvloeden. ‘Draag geen rood tijdens een sollicitatie, want zo word je minder serieus bevonden.’

Psychologie en mode lijken op het eerste gezicht misschien weinig met elkaar gemeen te hebben, maar vergis je niet: de kleding die we dragen heeft wel degelijk een grote impact op ons humeur, ons zelfvertrouwen en onze medemens. Psychologe Carolyn Mair voert al jaren onderzoek naar de wisselwerking tussen mode en psychologie aan de Londense College of Fashion, en schreef daarover het boek The Psychology of Fashion.

“Onze kleding vormt een soort tweede huid waarmee we aan de buitenwereld tonen waar we als mens voor staan, maar we gebruiken het ook om voor onszelf de grenzen van onze identiteit af te bakenen. Daar hebben we vandaag oneindig veel mogelijkheden toe. Van het soort schoenen dat we dragen tot hoe we onze nagels lakken en of we al dan niet tatoeages en piercings hebben... Het vertelt allemaal iets over het soort persoon dat we zijn, of willen zijn, en hoe we door anderen gezien willen worden.”

Carolyn Mair: ‘Je huid is ontzettend gevoelig voor het gewicht en de textuur van stoffen. Een zachte trui aantrekken kan bijna de illusie van een cocon creëren, of een omhelzing nabootsen’ Beeld RV

Kan u een voorbeeld geven van hoe onze kleren onze psyche beïnvloeden?

“Je voelt de psychologische impact van je kleren al meteen wanneer je gewoon nog maar een propere outfit aantrekt. Als je de deur uitwandelt met een vlek op je trui, zal je je daar waarschijnlijk de hele dag zelfbewust over voelen. In plaats daarvan een vers gewassen T-shirt of een pas gestreken hemd aantrekken, kan al meteen een opkikker aan je humeur geven. Ook wanneer je net je schoenen gepoetst hebt, zal je je waarschijnlijk nét iets beter voelen over jezelf.

“Het gaat trouwens verder dan het esthetische aspect van die kleren alleen. Door een proper shirt aan te trekken, toon je dat je zorg draagt voor jezelf. Dat heeft ook een aantoonbaar positief effect: als je je goed voelt over jezelf, zul je sneller een gesprek met iemand aanknopen, meer gesticuleren en je lichaamshouding verbeteren. We hebben er dus alle baat bij om de manier waarop we voor de dag komen toch een beetje te verzorgen.”

Tijdens de pandemie droegen we dan weer zachte, comfortabele kleding. Kan een zacht joggingpak of een flanellen pyjama ons daadwerkelijk troosten?

“Jazeker. Onze huid is ontzettend gevoelig voor het gewicht en de textuur van stoffen. Een zachte trui aantrekken kan in die zin bijna de illusie van een cocon creëren, of een omhelzing nabootsen. Die trui zorgt dan niet alleen fysiek voor warmte, maar kan ook aan je brein het signaal geven dat je je in een veilige omgeving bevindt. Op momenten dat je niet goed in je vel zit, kan het dus absoluut een goed idee zijn om voor comfortabele kleding te kiezen.”

Riskeer je, door volop voor comfort te kiezen, niet langer in een dipje te blijven hangen?

“Hangt ervan af. Natuurlijk kan het een probleem worden als je te lang vasthoudt aan die comfortabele kleding, en plots niets anders meer draagt. We kunnen voor comfortabele outfits kiezen om tijdelijk met lastige gevoelens om te gaan, maar wanneer we ze langdurig gebruiken om een probleem toe te stoppen, schort er wel wat. Dan wordt die kleding eerder een vorm van escapisme. Die inschatting maken vergt een zeker zelfinzicht, en dat is niet altijd gemakkelijk.

“Het hangt ook af van de omgeving waarin je je bevindt. Als je van thuis uit werkt, en dat het liefst doet in zachte stoffen, zie ik geen probleem. Als je daarentegen naar kantoor moet, en daar elke dag opdaagt in een comfortabele sweater terwijl je collega’s allemaal wat formeler gekleed zijn, kan die manier van kleden net afstand creëren ten opzichte van de rest van het team.”

Beeld Claudie de Cleen

We vertrouwen anderen sneller wanneer die zich op dezelfde manier als ons kleden?

(knikt) “Ik draag zelden kostuums, omdat ik me daar ongemakkelijk in voel. Maar als ik consultancywerk doe bij een bank, zal ik daar niet toekomen in een T-shirt en een jeansbroek. Dan schik ik me naar de heersende dresscode. Als je de psychologische effecten van mode in je voordeel wil laten spelen, raad ik toch aan om de – soms ongeschreven – dresscode van je werkplek te volgen. Het dragen van gelijkaardige outfits creëert een onuitgesproken gevoel van verbondenheid. Ook die kennis kan je in je voordeel gebruiken: door je op je sollicitatie te kleden zoals de andere werknemers van het bedrijf toon je zonder woorden dat je deel uitmaakt van het team en dat je de waarden van het bedrijf respecteert.

“In het zakenhart van Londen zie je bijvoorbeeld veel mannen in blauwe maatpakken rondlopen. Andere kleuren komen nauwelijks nog voor. Met dat pak tonen ze dat ze tot een bepaalde sociale groep behoren. In sommige techbedrijven zie je het tegenovergestelde, daar dragen werknemers net heel casual kleding. Ze zetten zich af tegen die zakelijke omgevingen en noemen de mensen die er werken zelfs wat denigrerend ‘suits’. Maar onderling zorgen die matchende outfits dus wel voor sociale cohesie, een gevoel ergens bij te horen, wat ook een psychologische basisnood is.”

Onderzoek toonde aan dat wie formele kleding droeg, zich professioneler voelde en beter scoorde op testen die veel aandacht vereisen. Heeft iedereen er dan baat bij om wat vaker een blazer aan te trekken, zelfs als je gewoon thuis werkt?

“Het is al jaren een van mijn stokpaardjes: om goed werk af te leveren, hoef je je níét formeel te kleden als je je daar niet goed bij voelt. Het heeft allemaal met onze perceptie en onze overtuigingen te maken. Wie ervan overtuigd is dat het dragen van een kostuum, donkere kleuren of een paar hakken van hen professionelere mensen maakt, zal daardoor waarschijnlijk beter presteren. Ze zullen misschien met wat meer aandacht werken, of met iets meer zelfvertrouwen een vergaderzaal binnenwandelen. Maar wanneer je je in een kostuum ongemakkelijk voelt, zal die outfit je vooral afleiden en ga je dus niet beter presteren. Dan heb je er meer baat bij om bijvoorbeeld een leuke sweater te dragen waarvan je gelooft dat die je er creatiever doet uitzien.

“Dat werd jaren geleden al aangetoond in het bekende enclothed cognition-onderzoek. Aan twee groepen testpersonen werd toen gevraagd om een witte laboratoriumjas te dragen. Aan de ene groep werd verteld dat ze een doktersjas droegen, aan de andere dat het een schildersjas betrof. Wat bleek? De groep die dacht een doktersjas te dragen, scoorde vervolgens beter op proeven die meer aandacht vroegen. Maar dat effect kwam enkel tot uiting als de testpersoon in kwestie ook echt geloofde in de symbolische waarde van dat kledingstuk.”

Vaak kiezen we onze kleding ’s ochtends op automatische piloot. Moeten we daar een bewuster proces van maken?

“Het is absoluut een goed idee om je kleren met wat meer aandacht uit te kiezen. Zelfs als je de hele dag thuis gaat doorbrengen, doe je dat liever niet in kleding die jeukt, of die te los of te krap zit. Onbewust zorgen dat soort slechtzittende stuks mentaal voor een zeker ongemak, waar je misschien de vinger niet helemaal op kan leggen, maar dat er wel degelijk is. Fysiek comfort zou een eerste doorslaggevende factor moeten zijn wanneer je je kleren voor de volgende dag klaarlegt.

“Maar je kunt ook wat bewuster nadenken over de impact die kleding op jezelf heeft. Hangen er bijvoorbeeld kledingstukken in je kast waarin je je net iets intelligenter voelt, of waar je in het verleden veel complimenten over kreeg? Die zou je dan kunnen aantrekken als er een belangrijke vergadering ingepland staat. Emotie en herinneringen zijn in ons brein nauw met elkaar vervlochten; eerdere positieve ervaringen die je had toen je een bepaalde outfit droeg, neem je als het ware mee op het moment dat je die outfit opnieuw aantrekt. Zo zou het dragen van een bepaalde broek je zelfvertrouwen effectief kunnen vergroten.”

U raadt aan om het aantal kledingstuks dat we bezitten drastisch terug te schroeven.

“Inderdaad. Als er kleren zijn waar je je niet helemaal goed in voelt, geef ze dan aan het goede doel. Als je drie witte T-shirts in je kast hebt liggen, maar één ervan toch minder vaak draagt, geef je dat stuk ook beter weg. Het is onbewust een signaal dat je je in dat kledingstuk niet helemaal comfortabel voelt. Het doel is om enkel kleding in je kast te hebben die je een goed gevoel geeft. Zo kan je zelfs op een luie ochtend niets uit je kast trekken dat vervolgens de hele dag op je zelfzekerheid of comfort weegt. Dat spaart ook weer energie en denkwerk uit.”

Is het dan beter om trends te mijden? De kans dat je iets koopt dat toch niet helemaal bij je persoonlijkheid past, lijkt me groter.

“Ik raad sowieso af om trends te kopen. Onderzoek toonde aan dat je zelfvertrouwen toeneemt wanneer je het gevoel hebt dat je kleding een correcte visuele representatie van je persoonlijkheid vormt. Het kan misschien wel aanlokkelijk zijn om in de winkelstraat een trendy outfit te kopen waarmee je lijkt op een van de influencers die je volgt, maar op termijn doe je jezelf tekort door voor dat soort vluchtige trends te kiezen. Want misschien past dat stuk wel totaal niet bij je levensstijl, of bij wie je bent.

“Een manier om dat te omzeilen, is door niet onvoorbereid de winkelstraat in te wandelen. Kijk op voorhand wat je precies mist en koop dan enkel dat ene stuk.”

Authenticiteit is dus enorm belangrijk. Wat doe je dan als er op het werk dan toch een strikte dresscode geldt?

“Er zijn altijd wel kleine aanpassingen die je aan je outfit kan maken om je eigenheid toch wat beter uit te drukken. Wanneer er op het werk verwacht wordt dat je als man een donker kostuum draagt, zou je je identiteit ook in een kleurrijk accessoire kunnen leggen, in je sokken of schoenen bijvoorbeeld. Ook tatoeages of piercings kunnen een gespreksstarter zijn op het werk. Er was een tijd waarin je zogezegd niet professioneel gekleed was als je piercings droeg, maar ik denk dat we van dat idee een beetje aan het terugkomen zijn.”

Ik draag zelf veel variaties op dezelfde outfit, vaak in donkere kleuren. Nog aanhangers van zo’n modern uniform zijn Steve Jobs met zijn befaamde zwarte coltrui, en heel wat modeontwerpers. Welk psychologisch effect heeft zo’n modern uniform op ons?

“Ik begrijp die impuls heel goed. Onze aandacht is een schaars goed, dus zo’n modern uniform kan het aantal keuzes dat je ’s ochtends moet maken drastisch verminderen. Wanneer je niet hoeft na te denken over wat je draagt, kan je je aandacht aan belangrijkere problemen besteden. Dat veel van die moderne uniformen uit casual kleding bestaan, is ook niet toevallig. Ze maken je voor anderen erg aanspreekbaar en creëeren een zweem van creativiteit. Nu goed: niet iedereen heeft baat bij zo’n uniform, want sommigen houden toch van wat meer variatie in hun garderobe. Maar voor velen neemt het wat onnodige stress weg.”

Beeld Claudie de Cleen

Zijn er kleuren die een aantoonbaar psychologisch effect hebben?

“Uit studies blijkt dat wanneer mensen rood dragen, ze aantrekkelijker bevonden worden en zich ook aantrekkelijker voelen. Rood is de enige kleur die zo’n biologische impact op ons heeft. Vanuit een evolutionair standpunt weten we dat rood wordt geassocieerd met bloed, maar ook met seksualiteit. Diensters in restaurants zouden van mannelijke gasten een hogere fooi krijgen wanneer ze rode kleding dragen, en sportteams in rode uniformen zouden meer kans maken om te winnen. Tijdens sollicitaties maken kandidaten met rode kleding dan weer minder kans om de job te krijgen, omdat zij minder serieus bevonden worden. In dat soort situaties kies je dus beter voor eerder neutrale of donkerdere kleuren.

“Ook andere kleuren kunnen ons mentaal beïnvloeden, maar die impact is toch eerder sociaal en cultureel bepaald. De kleur geel associëren we in onze contreien bijvoorbeeld met geluk, wit staat zogezegd voor zuiverheid, zwart voor volwassenheid en ernst… Omdat we die kleuren met bepaalde eigenschappen verbinden, is het niet uitgesloten dat die ook een psychologisch effect zullen hebben. Maar een exacte wetenschap is het niet.”

Hebben mensen die vaak donkere kleuren dragen er baat bij om eens wat vaker een kleurrijke outfit aan te trekken?

“Ik draag zelf ook voornamelijk zwarte of donkerblauwe kleding en denk dat er helemaal niets mis mee is als je vasthoudt aan kleuren waarin je je comfortabel voelt. Maar het kan absoluut gunstig zijn om af en toe toch eens uit dat vertrouwde uniform te breken. Als je dan toch plots kleur draagt, zou je kunnen merken dat dat een impact heeft op je interacties. Je hoeft natuurlijk niet plots van top tot teen in kleur naar het werk te trekken. Zelfs een kleurrijk accessoire of een juweel kan voor complimentjes zorgen. Dat lijkt me een eenvoudige manier om je zelfvertrouwen te boosten.”

The Psychology of Fashion door Carolyn Mair is uitgegeven bij Routledge, 140 p., 13,99 euro