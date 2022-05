Hoe houd je je relatie leuk tijdens de jaren met jonge kinderen? ‘Wanneer je niet meer echt praat, groeien de verwijten’

Kleine kinderen zijn leuk, maar kunnen voor een koppel behoorlijk slopend zijn. Tips om je relatie in vorm te houden met enkele rondstuiterende dreumesen in huis.

Zelfs bij de Obama’s gaat het ouderschap gepaard met gekibbel, las ik tot mijn grote vreugde in Michelle Obama’s autobiografie Mijn verhaal. Toen hun dochters nog klein waren, was Barack senator in een andere staat. “’s Avonds was ik gesloopt en kreeg ik ruzie met mijn nachtbrakerman, die op donderdagavond naar verhouding fitter uit Springfield terugkwam en zich helemaal in het gezinsleven wilde storten”, schrijft ze.

In wat we de ‘tropenjaren’ zijn gaan noemen – die slopende periode met kleine kinderen – is het vrij eenvoudig om de romantiek in te ruilen voor ruzies over wie Nutrilon had moeten kopen. Hoe houd je je relatie leuk?

Wat zeggen de deskundigen?

“Uit onderzoek weten we dat mensen minder tevreden zijn over hun relatie na het krijgen van een kind”, zegt Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn. Dat geldt voor alle mensen die lang bij elkaar zijn, maar voor jonge ouders is die daling abrupter. Partners hebben vaker conflicten en zijn minder blij met hun seksleven. “Een kind vraagt aandacht, tijd en energie. Die aandacht besteed je niet meer aan de partner.”

Studies wijzen bovendien uit dat ouders minder goed in staat zijn om constructief met conflicten om te gaan. “We zien dat de zelfcontrole afneemt bij jonge ouders, vooral bij moeders”, zegt onderzoeker Manon van Scheppingen van de Universiteit van Amsterdam. “We zoeken de oorzaak vooral in het slaapgebrek en het combineren van alle nieuwe taken.”

Voor dit alles geldt: was de relatie vóór de kinderen goed, dan kun je als stel best wat hebben. Ruziënde koppels krijgen het juist zwaarder eenmaal tussen de luiers. Een kind is een stressfactor in je relatie, geen lijmmiddel.

Hoe moet het dan wel?

“Je ziet vaak dat de relatie onder aan het prioriteitenlijstje komt”, zegt Esther Kluwer. Niet slim. “Plan met z’n tweeën een date.” Neem afscheid van het idee dat romantiek spontaan moet zijn. “Het voelt misschien vervelend om wéér een oppas in te schakelen, maar kinderen zijn er ook niet bij gebaat als ouders emotioneel van elkaar verwijderd raken.” Het eventuele schuldgevoel over een weekendje weg kun je dus prima pareren onder het mom ‘dit is heel goed voor de kinderen’.

Stellen die de tropenjaren goed doorkomen, managen hun verwachtingen, weet relatietherapeut Susanne Donders uit haar praktijk. “Dan maar even geen groot sociaal leven en niet dat mooie huis kopen. Het gezellig houden met elkaar krijgt voorrang. De rest komt wel weer.”

Bij het uitpraten van ruzies is zo’n ‘het komt wel’-houding juist niet verstandig. Donders, die het boek Een baby erbij en samen gelukkig blijven schreef, ziet dat ouders vaak langs elkaar heen leven en bijvoorbeeld nooit meer op dezelfde tijd naar bed gaan. “Wanneer je niet meer echt praat, groeien de verwijten. Je creëert een vijandig beeld van de ander in je eenzame hoofd.” Leuke ouders zijn is écht wat anders dan samen tijd doorbrengen.

Ook Michelle Obama bekende in haar autobiografie 'Mijn verhaal' dat het opvoeden van kleine kinderen slopend was voor hun relatie. Beeld Getty Images

“Humor en relativeringsvermogen zijn de eerste dingen die sneuvelen bij weinig slaap”, zegt Donders. Wellicht helpt het jezelf tijdelijk als verminderd toerekeningsvatbaar te zien en dus géén conclusies te verbinden (“we gaan scheiden”) aan deze pittige fase.

In haar boek How Not to Hate Your Husband After Kids geeft de Amerikaanse journalist Jancee Dunn een tip die ze ‘niet op het cadeau plassen’, noemt: wanneer je partner een leuk avondje uit heeft, verpest het dan niet door chagrijnig te reageren als hij/zij thuiskomt.

Michelle Obama leerde een belangrijke les tijdens relatietherapie: “Ik was te veel bezig het Barack kwalijk te nemen dat hij work-outs in de sportschool in zijn agenda opnam, om te bedenken hoe ik ook zelf regelmatig naar de sportschool kon gaan.” Misschien is dat het geheim: als ouders moet je elkaar veel gunnen, maar eis ook je eigen geluk op.