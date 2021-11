Hoe gezond zijn kant-en-klaarmaaltijden?

Van stoommaaltijden tot salades: supermarkten staan vol met kant-en-klaarmaaltijden, die worden aangeprezen met woorden als ‘vers’ en ‘gezond’. Lekker makkelijk, maar zijn ze ook gezond?

Wat is een ‘gezonde kant-en-klaarmaaltijd’ eigenlijk?

Volgens het Voedingscentrum moet een kant-en-klaarmaaltijd 400 tot 700 kilocalorieën en minstens 150 gram groente bevatten; maximaal 100 g vlees, vis, ei of tofu; maximaal 15 gram (onverzadigd) vet en maximaal 2 gram zout. En aardappels, zilvervliesrijst, volkorenpasta of volkorencouscous.

Voldoen kant-en-klaarmaaltijden hieraan?

Steeds meer kant-en-klare maaltijden bevatten minstens 150 gram groenten, vooral stoommaaltijden en stamppotten. Het zijn vooral de pastagerechten en de maaltijdsalades waarin vaak te weinig groente zit. Ook het calorie- en vetgehalte van de meeste maaltijden is prima, maar bijna allemaal bevatten ze (veel) te veel zout. Pasta en rijst zijn vrijwel altijd wit waardoor er weinig vezels in zitten.

Maar er zijn toch ook verschillen?

Ja, maar dat weet je pas als je goed de ingrediëntenlijst bestudeert, de percentages optelt en de uitkomst vermenigvuldigt met het totale gewicht. Zo betekent 0,58 procent zout dat er in een maaltijd van 450 gram 2,61 gram zout zit. ‘9,3 procent spinazie, 8,9 procent broccoli, 8,9 procent prei, 8,9 procent cherrytomaat’ op het etiket is totaal 162 gram groente. Maar zulke rekensommen maakt niemand die even snel een maaltijd bij de supermarkt haalt.

Een kant-en-klaarsalade. Beeld ANP / Foodcollection - Stockfood

Bevatten gekoelde maaltijden niet minder toevoegingen?

Koelvers zegt niks. De meeste opwarmmaaltijden zijn ‘koelvers’, maar ook die zijn een paar dagen houdbaar. Daarom zitten er al snel toevoegingen als conserveermiddelen of antioxidanten in. Overigens zijn sommige toevoegingen gewoon nodig.

Waarom zijn toevoegingen nodig?

Maaltijden met vlees en vis zouden eerder bederven of zuur worden zonder conserveermiddelen, sauzen zouden snel dun worden zonder verdikkingsmiddelen en stabilisatoren. Dit klinkt erger dan het is. Zo worden bijvoorbeeld natuurlijke stoffen als melkzuur en citroenzuur als conserveermiddel gebruikt en guarpitmeel, uit de zaden van de guarboom, als verdikkingsmiddel.

Maar ik zie ook wel ‘natriumnitriet’ staan…

Natriumnitriet is het beste conserveermiddel voor vleesproducten. Te veel natriumnitriet – véél meer dan er in zo’n maaltijd zit – is ongezond. Maar bedorven vlees is nog veel ongezonder.

Is stomen gezonder?

Zo’n ventiel op een stoommaaltijd is vooral marketing. Als je een gaatje in de verpakking van ‘gewone’ magnetronmaaltijden prikt wordt je maaltijd ook gestoomd en kan de hete lucht er ook uit.