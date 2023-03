Hoe ga je om met ‘foute’ kinderboeken? ‘Stereotypen kunnen aanleiding zijn voor gesprek’

Na de hetze over het oeuvre van Roald Dahl vragen veel ouders zich af hoe ze met stereotypen in kinderboeken moeten omgaan. Zelf aanpassen, onaangeroerd laten of gewoon nieuwe lectuur kopen? Pedagoog Ymke De Bruijn pleit voor een gediversifieerde aanpak.

“De uitgever en de erfgenamen moeten zich schamen.” Wanneer uitlekt dat de Britse uitgeverij Puffin honderden wijzigingen in het oeuvre van gevierd auteur Roald Dahl wil aanbrengen, zien heel wat mensen dat als een nieuwe veldslag in een lang aanslepende cultuuroorlog. ‘Mogelijk aanstootgevende’ beschrijvingen van het uiterlijk van personages worden weggewerkt en waar mogelijk wordt er voor genderneutrale termen gekozen. Het is een discussie die al langer meegaat en waar ouders steeds vaker mee verveeld zitten. Het is fijn om kinderen voor te lezen uit klassiekers waarmee al verschillende generaties opgroeiden, maar niet alle beschrijvingen of denkbeelden werden even mooi oud. Tot voor kort sprak Pippi Langkous in de boeken van Astrid Lindgren over haar vader als ‘n****koning’ en in de verhalen over Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt zitten vrouwen toch vooral aan de haard. Niet meteen lectuur om bij weg te dromen.

Terwijl uitgevers twijfelen of ze het recht hebben om klassiekers uit de jeugdliteratuur te herschrijven, zijn heel wat ouders voortvarender. “Ben ik de enige ouder die ouderwetse kinderboeken al voorlezend aanpast?”, vraagt de Nederlandse columnist Geertje Visser aan haar volgers op Twitter. In de verhalen over Jip en Janneke draait ze de rollen van de ouders vaak om, waardoor de moeder ook een job heeft en de vader weleens de afwas doet. Op die manier kan ze haar kinderen toch kennis laten maken met de boeken die al in de jaren vijftig geschreven werden. Heel wat mensen laten weten dat ze er een soortgelijke aanpak op na houden en bepaalde woorden weglaten. Uiteindelijk verandert er niets aan de kwaliteit van de literatuur wanneer Jannekes ‘n****popje’ een gewone pop wordt.

Druktemakers

Het debat over stereotypen in jeugdliteratuur heeft niet enkel impact op boeken die in de vorige eeuw geschreven werden. Onderzoekers aan de Universiteit van Leiden bestudeerden zo de hoofdpersonages in de kinderboeken die tussen 2009 en 2018 het vaakst verkocht of uitgeleend werden en die de meeste prijzen wonnen. Slechts 16 procent van de protagonisten was van kleur en ze bekleedden vaak andere rollen dan hun witte medepersonages. Vooral vrouwen van kleur bleven vaker op de achtergrond. “Er waren minder expliciete stereotypen, maar we zagen nog wel heel wat subtiele voorbeelden. In een klas waren jongetjes van kleur bijna altijd de druktemakers”, vertelt pedagoog Ymke De Bruijn, die het onderzoek leidde.

Het is mogelijk om zulke stereotypen meteen aan te passen zoals Visser doet, maar de pedagoog ziet nog een andere mogelijkheid. “Ze kunnen ook een aanleiding zijn voor een gesprek.” Door context te bieden bij bepaalde clichés en met kinderen over de thematiek te praten, kunnen ze er ook een eigen mening over ontwikkelen. Daarnaast zijn er steeds meer uitgeverijen zoals Wilde Haren of ROSE stories die in hun verhalen sterk op culturele diversiteit inzetten. Op die manier kunnen alle kinderen literatuur zowel als een spiegel als een venster ervaren. “In de spiegel herken je jezelf, waardoor je rolmodellen ziet. De vensters bieden dan weer andere perspectieven. Voor kinderen van kleur zijn er vandaag nog te weinig spiegels, en voor witte kinderen te weinig vensters”, aldus De Bruijn.

In de zoektocht naar diversere jeugdliteratuur blijft de vraag wel hoe expliciet thema’s als ongelijkheid of raciale vooroordelen precies aan bod horen te komen. In de discussies over het oeuvre van Dahl uitten sommige ouders de bezorgdheid dat jeugdliteratuur voortaan te pamflettistisch zou worden. De Bruijn vindt de boeken met een expliciete boodschap over diversiteit interessant omdat ze bijvoorbeeld een aanleiding voor een gesprek over thema’s als ongelijkheid kunnen vormen. De jeugdliteratuur waarin de diversiteit nooit echt beklemtoond werd, kan dan weer helpen om het te normaliseren. “Op die manier krijgen kinderen opnieuw verschillende perspectieven mee. Het hangt er dus van af welke boodschap je wilt meegeven.”