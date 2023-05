Hoe ga je om met een psychisch kwetsbare naaste? ‘Soms moet je de zorg even loslaten om er niet zelf onderdoor te gaan’

Eén op de vier mensen ervaart ooit ernstige psychische problemen. Hun familie wordt in de rol van mantelzorger geduwd, maar blijft vaak een onzichtbare, vergeten groep. Ervaringsdeskundige Griet Frère (34) van Similes, een vereniging die zich richt op familie van mensen met een psychische kwetsbaarheid, schreef er een boek over. ‘Mijn broer en ik kregen maar één keer uitleg over papa’s ziekte.’

Als kind heb je zelf gemerkt dat familie amper betrokken wordt bij de hulpverlening?

“Mijn vader heeft een psychosegevoeligheid. Tijdens mijn jeugd werd hij meerdere keren opgenomen, maar ik werd me pas op mijn tiende bewust van de situatie. Het was de eerste en enige keer dat mijn broer en ik uitleg kregen over papa’s ziekte, en de psychiater ons vroeg hoe wij alles beleefden. In mijn puberteit besefte ik pas ten volle de impact van papa’s aandoening op ons gezin. Ik voelde ook hoe zwaar het taboe was. Emoties en stress moest ik grotendeels alleen verwerken. Ik kon er enkel over praten met mijn mama en een leerlingbegeleider. De opkomst van het internet bleek mijn redding. Ik ging op onderzoek uit, en kwam zo ook in contact met Similes.”

Dirk De Wachter schreef het voorwoord in uw boek. Hij vertelt dat hij in zijn jonge jaren al experimenteerde met familiegesprekken. Waarom is dat type van hulpverlening dan toch nog steeds niet ingeburgerd?

“In de jaren zeventig en tachtig werd familie vaak als deel van het probleem gezien: het was zogezegd moeder of vader die de zoon met psychische moeilijkheden nog wat verder de dieperik introk. Als een echtgenoot een depressie kreeg, moest die zo lang mogelijk in een instelling verblijven, ver weg van zijn echtgenote, tot hij volledig hersteld was.

“Vandaag weten we dat de aanwezigheid van geliefden het herstel van de patiënt bevordert. Maar het vraagt een mentaliteitsverandering, en die verloopt vaak traag. Een ander argument dat hulpverleners aanhalen: we hebben geen tijd. Maar familieleden kunnen net tijdswinst opleveren omdat ze over nuttige informatie beschikken. Ze kennen die persoon en waren getuige van de eerste voortekenen van de psychische problematiek. Denk aan stemmingswisselingen, risicogedrag of concentratieproblemen.”

Hoe weten we eigenlijk of iemand een tijdelijke dip heeft, dan wel een psychisch probleem ontwikkelt?

“Een mentale ziekte grijpt langdurig in en laat zich voelen op alle vlakken in je leven: gaan werken, boodschappen doen, de kinderen opvoeden… Het lukt allemaal niet meer. Alle dagelijkse bekommernissen worden een levensgroot obstakel omdat het evenwicht tussen wat je aankan – je draagkracht – en het gewicht dat je draagt – draaglast – zoek is. Dat evenwichtspunt ligt voor iedereen elders. Het maakt de ene mens al wat sneller kwetsbaarder dan de andere.”

Vaak treden familieleden van mensen met psychische problemen op als mantelzorgers. Geen evidente positie?

“We weten nu dat het beter is om mensen zo kort mogelijk uit de maatschappij te halen. Opnames worden tot een minimum beperkt en er wordt meer ingezet op mobiele teams die aan thuisbegeleiding doen. Maar dat zorgmodel heeft enkel kans op slagen als er een thuisbasis is die helpt ondersteunen. De vraag is dan: waar eindigt je ‘normale’ zorgende rol als partner, ouder, kind, broer of zus en vanaf wanneer ben je mantelzorger? Sommige mensen zeggen: ‘Het is toch normaal wat ik allemaal doe voor mijn kind, ik ben tenslotte zijn moeder/vader.’ Maar ze beseffen niet dat ze al veel méér opnemen dan die ouderrol.

“Familieleden van mensen met psychische problemen beschouwen zich vaak niet als mantelzorger. Bij die term denken ze eerder aan zorgen voor iemand met een beperking of dementie. Toch nemen ze veel huishoudelijke taken over en spenderen ze veel tijd aan luisteren. En dat luisteren valt moeilijk af te bakenen. Wanneer heb je genoeg geluisterd?”

Familieleden gaan daar vaak over hun grenzen?

(knikt) “Daarom is het belangrijk om dat luisteren af te bakenen in de tijd. Geef het aan als het met jou even niet goed gaat: ‘Ik wil graag in gesprek blijven, maar op dit moment moet ik even voor mezelf kiezen.’ Als je dat niet doet, loop je jezelf voorbij. Je bent bondgenoot in het herstelproces van je familielid, maar ook regisseur van je eigen herstelproces. Die dubbele rol moet je altijd in je achterhoofd houden.”

De druk op de familie kan dus bijzonder groot zijn?

“Als iemand met langdurige psychische klachten kampt, staat het hele gezin onder druk. De persoon die je goed kende, is helemaal veranderd, wat de stabiliteit in het gezin kan ondermijnen. Soms lopen de gezinsleden op de toppen van hun tenen uit schrik om een negatieve reactie uit te lokken, of moeten ze voortdurend alert zijn voor crisismomenten. Ze ervaren onmacht, angst, verdriet, schaamte en bezorgdheid over de toekomst. Werken of studeren wordt moeilijker. Je hebt minder tijd voor hobby’s of om af te spreken met vrienden. De medische kosten kunnen hoog oplopen waardoor je misschien financiële problemen krijgt. Net daarom is het zo belangrijk dat ook familieleden goed worden ondersteund door hulpverleners.”

En ook zelfzorg is een aandachtspunt.

“Als je te weinig ruimte en handvatten krijgt om alles te verwerken, is het moeilijk om voor iemand anders te zorgen. Als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook beter voor een ander zorgen. Praat met anderen over hoe je je voelt of schrijf de gevoelens van je af. Blijf ook kijken naar wat wél goed gaat. Het kan helpen om voor het slapengaan op te schrijven waar jij dankbaar voor bent. Als je dat regelmatig doet, kan het je helpen om uit die negatieve spiraal te geraken en de dingen wat positiever te zien.

“Omdat deelnemen aan een lotgenotencontact voor veel mensen een te grote drempel is, zijn we bij Similes gestart met een nieuw initiatief. Via warmebabbel.be kan je een één-op-ééngesprek aanvragen met een ervaren luister­vrijwilliger die zelf ook familie is en een luisterend oor biedt. Dat kan tijdens een wandeling in het park, maar ook via telefoon of mail. En een laatste belangrijke tip: zoek zelf psychologische hulp als je daar nood aan hebt.”

De familie moet ook leren haar verwachtingen bij te stellen: iemand met een psychische kwetsbaarheid zal vaak nooit helemaal genezen?

“Het kan zijn dat de psychische klachten zo ernstig zijn dat ze nooit helemaal verdwijnen. Maar je kan er wel van herstellen en leren om zo’n kwalitatief leven als mogelijk te leiden, ondanks de psychische kwetsbaarheid. Herstellen is altijd een persoonlijk proces en het verloopt niet rechtlijnig, maar met vallen en opstaan. Familie, maar ook vrienden, collega’s of buren kunnen daarin een belangrijke rol spelen.”

Wat kunnen zij concreet doen om dat herstel te ondersteunen?

“Er is geen vast stappenplan. Het is je naaste die zijn herstel in eigen handen moet nemen, maar jij kan natuurlijk helpen. De eerste stap naar professionele hulp is een bezoek aan de huisarts. Die kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp. Je kan ook een afspraak maken bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, het wijkgezondheidscentrum of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Je kan meegaan naar die afspraken, maar leg uit waarom, en spreek goed af wanneer je wel en niet meegaat.”

Hoe gaan we het best om met iemand die het psychisch moeilijk heeft?

“Begin met te luisteren. Als je een geliefde ziet lijden, ben je geneigd om meteen advies te geven, maar ongevraagde raad wekt irritatie op omdat de ander het gevoel krijgt dat jij het beter weet of het probleem niet serieus neemt. Probeer oprecht te vragen en te luisteren naar hoe het met de ander gaat. Je hoeft niet volledig te begrijpen wat de ander zegt en voelt, maar neem het wel serieus. Praten vanuit de ik-persoon over wat je zelf ervaart en voelt, werkt verbindend. ‘Ik zie dat jij het moeilijk hebt, en dat raakt mij. Ik wil je graag helpen.’ Vraag wat de ander zelf graag anders ziet, wat jij kan betekenen en hoe jij kan helpen.

“Communiceren met je naaste zal niet altijd even makkelijk verlopen. Voel je niet schuldig als het misloopt. Tijdens een crisis is het niet gemakkelijk om doordacht te reageren en je niet te laten leiden door emoties. Dat is normaal.”

En hoe gaan we om met crisissen?

“Als iemand zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen, of volledig het contact met de realiteit verliest, schakel je het best zo snel mogelijk professionele hulp in. Ga indien mogelijk met de persoon naar de huisarts of de dienst spoedgevallen. Bij gevaar, bel 112. Je kan ook een mobiel crisisteam inschakelen: een multidisciplinair team dat drie weken intensief met iemand werkt en nadien naar een andere vorm van begeleiding zoekt.”

Hoe vertel je aan je kind dat zijn mama of papa een mentale aandoening heeft?

“Praat open en eerlijk. Je hoeft niet in detail te gaan, maar je legt het best in eenvoudige taal uit wat er aan de hand is, anders vullen kinderen de werkelijkheid in met hun eigen fantasie. Voorleesboeken kunnen je helpen. Praten en ondertussen iets doen, zoals fietsen of een tekening maken, gaat vaak makkelijker. Geef je kind de kans om te vertellen hoe het zich voelt en laat ruimte voor vragen. En geef eerlijk toe dat ook jij met vragen zit.

“Kinderen hebben nood aan veiligheid en structuur, dus bereid hen voor op wat komt. Gaat papa of mama zich anders gedragen? Komen er medicijnen? Een opname? Zal er minder ruimte zijn voor vriendjes om te komen spelen? En zeg aan je kind dat je het goed vindt dat het met anderen over de situatie praat. Vaak hebben ze daar behoefte aan.”

Wordt familie eigenlijk altijd gehoord als ze aan de alarmbel trekken?

“Nee, vaak is er geen plaats of een lange wachtlijst waardoor ze terug naar huis worden gestuurd. Je moet vaak veel lef tonen en durven aankloppen bij verschillende instanties.

“Diagnoses bieden een vorm van erkenning, een verklaring voor het vreemde gedrag. Maar hulpverleners weten ook dat mensen met psychische problemen al te makkelijk herleid worden tot die diagnose, die als een etiket op hen blijft kleven. Een diagnose kan ook nooit alles wat misloopt verklaren. En zo’n ziektelabel wekt bovendien de indruk dat er voor elke aandoening een standaardoplossing bestaat. Dat is niet zo.”

‘Tijdens een crisis is het niet makkelijk om doordacht te reageren en je niet te laten leiden door je emoties. Dat is normaal, Voel je dus niet schuldig als het misloopt.’ Beeld Getty Images/Maskot

Er worden gelukkig ook nieuwe zorgconcepten ontwikkeld, afgestemd op de familie, zoals rooming in. Wat is dat?

“Tegenwoordig zie je investeringen in ‘intensive care rooms’, kamers die opgebouwd zijn in studiovorm, met een eigen keukentje, een badkamer en een tuintje. Zo is er plaats voor een-op-eenbegeleiding en kan ook een familielid blijven slapen. De nabijheid van een vertrouwd persoon kan iemand de nodige rust bieden.”

Wat moeten we doen als iemand alle hulp weigert?

“Luister naar de redenen waarom iemand geen hulp wil. Die kunnen heel legitiem zijn. Soms is iemand bang om hulp te krijgen, wat vaak leidt tot onbeweeglijkheid. Neem die gevoelens serieus. Je kan zeggen dat je het jammer vindt dat je naaste geen hulp wil, maar dat jij dat wel belangrijk vindt, omdat je het moeilijk vindt om je naaste zo te zien. Laat zeker ook weten dat je steeds bereid bent om samen hulp te zoeken. Wat je beter niet doet, is de ander dwingen of bedreigen: als je niets doet, laat ik je zitten.”

Het laatste redmiddel is een gedwongen opname. De cijfers stijgen jaar na jaar. In maart van dit jaar waren er in Vlaanderen elke dag 20 gedwongen opnames, een jaar eerder waren het er 14.

“Familie moet vaak veel pogingen ondernemen om gepaste hulp te vinden. Bovendien moet je rekening houden met lange wachtlijsten, verkeerde inschattingen van hulpverleners, weinig ziekte-inzicht bij de patiënt... Een gedwongen opname is dan de enige uitweg. Vaak verlopen die traumatisch, zowel voor de familie, de hulpverlener als de persoon die wordt opgenomen. Er komt vaak dwangmedicatie en isolatie aan te pas. En het schaadt de vertrouwensband. Maar in sommige situaties, wanneer iemand geen hulp wil en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, of het contact met de realiteit verliest, is het de enige oplossing.”

En wat als de ander echt niet beter wordt?

“Probeer je eigen leven te leiden. Soms moet je de situatie loslaten om er zelf niet onderdoor te gaan. Als ouder van een kind met psychische problemen is dat vaak heel moeilijk. Het is zoeken naar een evenwicht tussen loslaten en op een andere manier vasthouden.”

Het komt voor in de beste families door Griet Frère is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 208 p’s, 22,99 euro