Hoe ga je om met een hondsbrutaal kind: negeren of aanpakken?

Iedereen kent wel zo’n moment: op straat, in de winkel of bij de schoolpoort zie je een kind losgaan op zijn moeder. “Jij bent stom! Hou je mond. Ga weg!” Misschien zelfs gevolgd door een dreigement in de categorie ‘Ik ga jou pijn doen’. Vroeger was het duidelijk: brutale kinderen kregen straf. Punt uit. Tegenwoordig geloven de meeste pedagogen niet in straffen en vinden we het belangrijk dat kinderen hun gevoelens delen. Dat werpt de vraag op: hoe reageer je op zo’n grote mond? Negeren omdat je begrijpt waar het vandaan komt, of keihard aanpakken omdat het onbeschoft is?

Duidelijke grenzen

Het is generaliserend, en natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar in haar praktijk ziet opvoedcoach Tea Adema dat vaders minder vaak last hebben van brutaal gedrag van hun kind dan moeders. Hoe komt dat? “Vaders zeggen eerder: ‘Ophouden nu’. Hun basishouding is: dat doe je niet.”

En daar gaat het om: duidelijk grenzen aangeven. Niet omdat je als ouder denkt dat het zo hoort, maar omdat je die grens vóélt. Adema vertelt over een moeder in haar praktijk die vond dat haar kroost zich moest kunnen uiten, waardoor ze alles over zich heen liet komen. “Ik heb toen een prullenbak over haar hoofd leeg gekieperd. ‘Wat doe je nou?’, vroeg ze verbaasd. ‘Dit is wat jouw kinderen doen’, reageerde ik. ‘En jij accepteert het.’”

Vooral ouders die graag de harmonie in het gezin behouden, zijn bang dat het niet gezellig meer is als ze te streng zijn. Adema: “Dan vraag ik hun: is het nu wel gezellig dan?” Omdat je het leuk wilt houden, ga je onwenselijk gedrag onderdrukken (‘Zeg niet zulke rare dingen’) terwijl je kind duidelijkheid verlangt, want dat voelt veilig.

Natuurlijk gezag

“Vaak vraag ik aan ouders: ‘Wat moet je kind bij jou écht niet flikken?’”, zegt Adema. “Soms zegt een moeder: bij het eten wil ik geen gezeur, no way.” Aan tafel blijken er dan ook geen problemen te zijn. Er is altijd een moment of plek te bedenken waar de ouder in kwestie wél natuurlijk gezag heeft. Vraag jezelf dus af: wanneer geef ik wél duidelijk mijn grenzen aan en wat kan ik daarvan leren?

Soms bedenken ouders een straf voor het brutale gedrag, wat leidt tot een nieuwe machtsstrijd. “Je stuurt je dochter naar haar kamer of naar de gang, maar ze weigert. Tja, wat doe je dan?” ‘Vuist-op-vuist’, noemt Adema die dynamiek. Hoe brutaler het kind, hoe strenger de ouder. Wat weer leidt tot meer opstandigheid. “Probeer de situatie om te buigen”, zegt de opvoedcoach. Dat vraagt om kalmte en een bepaalde mate van subtiliteit. “Erken kort het gevoel. Want er is altijd een onderliggende reden waarom een kind fel reageert. ‘Wat zou het heerlijk zijn om nu samen een snoepje te nemen! Ik vind het ook stom dat jij dat niet mag.’ Dan loopt de ballon met spanning leeg.” Dat betekent niet dat je toegeeft aan de snoepwens of het gedrag goedkeurt. Want vervolgens maak je de grens duidelijk: dit is de afspraak. Adema: “Ga verder niets uitleggen, loop gewoon weg.”

Op het moment suprême een uitgebreide toelichting geven waarom dat brutale gedrag ongewenst is, heeft weinig zin. Omdat kindlief toch niet luistert. “Kom er later op terug als iedereen rustig is. Wat gebeurde er nu? Wilde je mama echt pijn doen? Ik vind het niet leuk als je dat zegt.” Dan blijkt vast en zeker dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.