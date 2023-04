Hoe een verlaten grasland in Evere symbool werd van een moderne stadsstrijd

Erg mondain voelt het niet aan, daar op perron twee van het treinstation in Evere, bereikbaar langs een metalen trapje dat in winters weer verraderlijk glad blijkt. Enkel de opmerkzame forens zou zich, wachtend op de trein, vragen kunnen stellen bij het beeld aan de overkant van de dubbele rij treinsporen waarmee spoorlijn 26 zich door de Brusselse metropool wurmt: een stuk braakliggend terrein vol hoge grassen, hermetisch afgesloten met Heras-hekken zo ver het oog reikt. Het doet wat gek aan: wie maakt er zich nu zo druk om een hoopje gras?

Wel: een heleboel belangrijke mensen, tot de regeringsleider van het gewest toe. Want het terrein aan de overkant is de inzet geworden van een hoogoplopend politiek immosteekspel tussen socialisten en ecologisten. De friche Josaphat zoals de grasvlakte heet, is een uniek stukje Brussel: 27 hectare verwilderd groen, een plek waar de natuur ongestoord zijn gang kan gaan. En binnenkort moeten er 500 woningen verschijnen.

De Josaphat-site ligt niet toevallig vlak naast de sporen. Tot in de jaren ’90 was het eigendom van de NMBS, en deed het dienst als rangeerstation waar treinen samengesteld konden worden. Van groen was toen geen sprake: het hele terrein lag bezaaid met tegels. Die werden pas tien jaar geleden verwijderd, toen het spoorbedrijf de site moest saneren bij de verkoop aan de stad Brussel.

Sindsdien heeft de natuur stilletjes het terrein overgenomen. Het water trekt er diepe voren in de moerassige grond, tussen jonge boompjes en kniehoge grassen. In de zomer schieten er bloemen op met idyllische namen als rapunzelklokje en Buenos Aires verbena. Er slingert een bord rond dat ‘verboden toegang’ waarschuwt, op een eindje van het hek waar het ooit aan bevestigd moet zijn geweest.

Daar komt weldra verandering in. Een deel van het terrein - zo’n drieënhalf hectare - zal in de toekomst dienst doen als woonwijk. Het is van moeten, zegt een deel van de Brusselse regering: de komende jaren worden er in het gewest vele duizenden nieuwe huishoudens verwacht, en nu al rijzen de woningprijzen de pan uit. Het deel dat er anders over denkt, zijn niet verrassend de partijen Groen en Ecolo. Voor hen is het onbespreekbaar om aan de groene weide te raken. Er kunnen volgens de ecologisten woningen gecreëerd worden door de al bestaande verharde zones te verdichten.

De kleur van gentrificatie

Op de Josaphatsite, een verborgen plek die zelfs voor veel Schaarbekenaren relatief onbekend gebied is, komen alle vraagstukken samen die onvermijdelijk zijn geworden bij een modern woonbeleid in de stad. De groenen wijzen op het bewezen koelingseffect van grote groene longen in een hitte-eiland als de stad Brussel. De kritiek van de socialisten is dat de site zelf een hitte-eiland is, door het gebrek aan bomen. Wat natuurlijk makkelijk op te lossen is: plant dan bomen.

Volgens de socialisten leiden de groenen dan weer aan de overtreffende trap van NIMBY (‘not in my backyard’): BANANA, ofte ‘build absolutely nothing anywhere near anything’. “Er is bij de groenen een tendens om van Brussel een dorp te maken, waar bijvoorbeeld geen lawaai mag zijn en concerten een overlast zijn. Sorry, maar je woont wel in de stad, he”, zegt de socialistische staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (Vooruit).

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic omschreef het ooit zo: the sound of gentrification is silence. Daaraan kan misschien toegevoegd worden: de kleur van gentrificatie is groen. De strijd om de stad is ook een strijd voor de plaats van de natuur. Een moderne stad kan niet zonder groen - en daar is er nu al te weinig van in Brussel. Maar als groene vlaktes zoals de friche Josaphat niet meer aangesneden mogen worden, dreigt de economische realiteit van de woningmarkt de minder vermogenden nog meer uit de stad te duwen.

Aan de overkant van perron 2 lijkt de strijd evenwel beslist. Behoudens een verkavelings- en woonvergunning staat alles klaar om 8 woonblokken met in totaal 509 woningen op te trekken.