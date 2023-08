‘Hij stelde de vragen die ik mezelf nooit had leren stellen’

Nadat ze al heel jong haar ouders was verloren, dacht Claartje (40) dat ze haar leven goed op de rails had gekregen. Tot ze een ‘flierefluiter’ ontmoette, die met een paar welgemikte vragen haar gestructureerde bestaan op zijn grondvesten deed wankelen.

“Dertien jaar geleden sprak hij me aan in het station. Ik had hem eerder die avond gezien in het café waar ik met collega’s was: krullend haar, nonchalant en een vrolijke blik. Onze ogen hadden elkaar een paar keer gekruist en vaag registreerde ik een wederzijdse nieuwsgierigheid die kennelijk niet sterk genoeg was om ons los te maken uit ons gezelschap en een praatje te maken. Nu was het tegen middernacht. Meestal stond de trein er al, maar dit keer moesten we nog even wachten op het perron – van dat soort toevalligheden kan de loop van een leven dus afhangen.”

“Hij herkende mij ook. Ik had bij Burger King een hamburger gehaald, hij liep heel wonderlijk met een croissant en een kartonnetje drinkyoghurt. We begonnen te praten en toen de trein kwam, stapten we samen in. Nog later, in een café op onze bestemming, praatten we verder. Hij was tien jaar ouder en het soort man dat werkt om te kunnen reizen terwijl voor mij carrière heel belangrijk was. Ik verbaasde me over zijn onbevangenheid, alsof het leven eindeloos blijft duren. Mijn ouders overleden toen ik een tiener was, beiden na een lang ziekbed. Op mijn zevenentwintigste wist ik al dat het leven nu en hier geleefd moet worden, omdat ‘later’ misschien wel nooit komt. En ook al betekende hard werken voortdurend voldoen aan de normen van anderen, vond ik precies daarin de overzichtelijkheid waaraan ik behoefte had. Deze flierefluiter zonder verantwoordelijkheden wandelde en fietste wekenlang met zijn vrienden en beklom bergen. Die eerste nacht, en ook daarna, stelde hij me voor de hand liggende vragen die ik mezelf nooit had leren stellen. We kusten.”

een soort vriend

“Hij vroeg: wat wil je echt? En: je propt ieder weekend vol verjaardagsfeestjes, waarom? In het begin zagen we elkaar om de paar weken, en dat vond ik prima, het was allemaal heel los-vast. Tot ik op een avond naar een amateurtoneelvoorstelling wilde waarin hij een rolletje had. Op de familiebijeenkomst waar ik was hoorde ik mezelf als excuus iets mompelen over een ‘soort vriend’ met wie ik een afspraak had. Die avond vroeg ik hem: hoe heet het eigenlijk, wat wij hebben?”

“Vanaf dat moment was het ‘aan’ tussen ons, en gebeurde er iets vreemds. Sinds de dood van mijn ouders was ik gewend altijd en overal vrolijk en gezellig te zijn. Dat was niet per se een masker of toneelspel, maar gedrag waarmee ik me vereenzelvigd had en dat houvast bood. Als wees had ik mijzelf het recht op onvoorwaardelijke liefde ontzegd, liefde was niet langer vanzelfsprekend, maar iets wat verdiend moest worden. Door zomaar ‘jezelf’ te zijn wist je nooit wat er kon gebeuren en liep je het risico vriendschappen te verliezen. Hard werken leek een goede manier om lastige emoties op afstand te houden, maar ook om erkenning te vinden.”

“Mijn altijd aanwezige verdriet hield ik voor anderen onzichtbaar. Daar had ik een manier voor bedacht: wanneer de voortdurend opwellende pijn zich zozeer had opgehoopt dat ik dreigde te overstromen, trok ik me een paar dagen terug, haalde bij wijze van spreken de stop eruit waarna alle opgehoopte verdriet over het verlies en de jeugd waarin ik voor mijn zieke ouders zorgde, naar buiten kon stromen. Die huildagen plande ik maandelijks in mijn agenda.”

“Zo deed ik het jaar in jaar uit. Maar nu ik hem had leren kennen, kwam ik daar niet langer mee weg. Ik vond het heerlijk dat ik een vriend had die niets speciaals van mij, noch van zichzelf verwachtte, maar het werd al snel duidelijk dat ik het met die ene toonaard van hard werken en huildagen in een relatie niet zou redden. Niet dat ik naar andere toonaarden, kleuren en schakeringen op zoek ging, ze openbaarden zichzelf. De liefde maakte verschuilen onmogelijk. Want tja, besefte ik naast deze man die schouderophalend en kalm zijn eigen keuzes maakte, wat voor leven wilde ik eigenlijk zelf? Welke keuzes zou ik maken als ik zonder angst was?”

het hele beest

“De oude overlevingspatronen waarop ik leunde, die mij in een prima comfortabel gareel hielden, brokkelden steeds verder af naarmate wij vertrouwder werden, ik leerde emoties kennen waarvan ik tot dan toe alleen het staartje had gezien, niet het hele beest. Ik werd boos om onbenulligheden, zoals wanneer hij naar mijn zin te veel uitstapjes met zijn vrienden plande. Soms voelde ik me daarbij net een vulkaan. Al die kleuren die eruit kwamen. Voor ik hem kende had ik nooit iemand woede getoond. Ik zag in hoezeer ik me altijd had aangepast. Op zijn voorstel zou ik zes maanden vrij nemen om samen een lange reis te maken.”

“Toen ik hem op een dag aan mijn pleegouders had voorgesteld, werd ik op de terugweg heel verdrietig. Want wat had ik mijn man graag aan mijn vader en moeder willen voorstellen. Ik miste hen intens. Mijn verdriet verwarde me, we zaten in de auto, ik werd stil. Het verwarde me dat ik naast hem kon voelen wat ik kort ervoor alleen op mijn huildagen voelde. Hij keek opzij en begon te vragen: hoe was die tijd voor jou, wat vind je nu het moeilijkst? Hij liet merken dat hij mij wilde horen praten. Hij zei het zelfs fijn te vinden als ik niet steeds vrolijk was. Achter zijn vragen lag de boodschap dat mijn pijn niet per se ook zijn pijn was, louter omdat we nu een koppel waren. Daarmee werd ik verlost van schuldgevoel.”

“Nu, tien jaar later, hebben we twee kinderen, we zijn getrouwd. Maar toen ik vorig jaar borstkanker kreeg, kwam alle verlorenheid weer terug. Het oude verdriet is niet weg, natuurlijk niet. Ik zag mijn moeder weer met haar kale hoofd, mijn gevallen, hulpeloze vader, wat deed ik mijn kinderen aan met mijn kanker? En weer waren er die vragen, juist op die zwartste momenten, weer was mijn man er zonder mee te lijden. Onlangs nog liet hij zien: het gaat goed, kijk maar, je bent niet je moeder, en onze dochters zijn niet jou. Jij bent aan de beterende hand. Wij zijn de baas over onze eigen nog te schrijven geschiedenis.”