Hij maakte zijn jongensdroom waar en bouwde een indoorskatepark in zijn achtertuin

Met hart en ziel én voorzien van een milieubewuste mindset verbouwden doe-het-zelvers Hanne en Jeff de XL-loods in hun achtertuin tot een polyvalente ruimte met gastenverblijf, houtatelier en zelfs een indoorskatepark.

Let vooral niet op de vettige vingers op de muren”, lacht meubelmaakster Hanne Hofmans (34). “Met twee hyperactieve kleuters in huis heeft schilderen ­weinig zin. Onlangs hebben we ook de tafel in de living weggedaan om de ­jongens extra speelruimte te geven. Ik hoef geen picture perfect interieur. Geef mij maar een gezellige thuis waar geleefd mag worden.”

Ze omschrijft zichzelf als een creatieve chaoot die overloopt van de ideeën, de zotste eerst. Na haar studies interieurvormgeving volgde ze een avondopleiding houtbewerking en richtte ze in 2014 haar duurzame ­meubelmerk Hannemans op. “Als ik niet vind wat ik zoek, maak ik het zelf. Van broodplankjes tot boekenkastjes, ik zie overal wel een projectje in. Ik wou dat ik wat meer kon focussen op één ding, maar ik heb die ­afwisseling nodig. Ik doe te veel dingen graag, dat is mijn grootste probleem.”

Wonen, werken, spelen en koken: in de open leefruimte loopt alles organisch in elkaar over. Het interieur is een bont allegaartje van tweedehandsspullen en handgemaakte meubels uit het atelier van Hannemans. Beeld Luc Roymans

Over de bestaande vloer legden ze OSB-platen. Hanne: ‘Budgetvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden. Handig, zeker met twee jonge kinderen in huis.’ Beeld Luc Roymans

Gelukkig vond ze in het landelijke Herenthout de ruimte om te experimenteren. Samen met haar vriend Jeff, schrijnwerker en leerkracht houtbewerking, kocht ze negen jaar geleden een op te frissen woonhuis met dubbele garage en achterliggende loods. “Een impulsieve beslissing”, geeft Hanne toe. “Jeff was al een hele tijd op zoek naar een plek om z’n ­atelier in te richten. Toen het lokaal van de plaatselijke schietclub te koop kwam te staan, moest hij geen twee keer nadenken. In de loods van ­dertig meter was een cafetaria met ­schietbaan ondergebracht. Hier en daar zitten er zelfs nog gaatjes in de muur. Niemand zat op zo’n zoekertje te wachten, maar voor ons was het perfect.”

Het gastenverblijf met uitzicht op de moestuin is een showcase van de Hannemans-stijl: een mix van recupmateriaal, duurzaam hout en tweedehandsmeubelen die regelmatig verwisseld worden. Beeld Luc Roymans

Zonen Felix en Ramses zijn vooral wild van de hoogslaper. Beeld Luc Roymans

De immense ruimte biedt eindeloze mogelijkheden, goed voor een meerjarenplan dat ze stap voor stap aanpakken. Om de kosten te drukken doen ze alles zelf, met zoveel mogelijk ­herbruikbare materialen die ze verzamelen. En nee, dat is geen budgettaire kwestie, wel een duurzame reflex. Hanne: “We kiezen bewust voor ecologische alternatieven en ­werken enkel met natuurverf en lijmen zonder schadelijke stoffen.” Over de bestaande tegelvloer kwamen OSB-platen die normaal als ondervloer voor parket dienen. “Een snelle en goedkope oplossing: enkel opschuren, vernissen en klaar. Bovendien zie je op zo’n houten vloer geen vuil. Lekker praktisch, zeker met kinderen in huis.”

Hanne en Jeff. Beeld Luc Roymans

Bio Hanne Hofmans (34), meubelmaakster en interieurvormgeefster, en Jeff Gommers (33), leerkracht houtbewerking en skater, wonen samen met zoontjes Felix (5) en Ramses (2) in een zelfverbouwd huis in Herenthout / hannemans.be

De rest van het interieur is een showcase van de Hannemans-stijl: een mix van zelfgemaakte of upcycled meubels, aangevuld met tweedehandsvondsten. Jeff: “Onze vrienden weten het ondertussen: voor afgedankte spullen, één adres. Maar we proberen wel een beetje ­selectief te zijn. Het moet hier geen stortplaats worden.”

Het koppel ontwikkelde intussen een extra ­zintuig voor uitzonderlijke stukken, zoals het designbad op pootjes – het pronkstuk in de ­badkamer. Hanne: “Jeff kwam er op een avond mee thuis. Hij had het zien liggen in een ­container met bouwafval en mocht het gratis meenemen. Hier en daar zit er wel een krasje in de lak, maar dat geeft het net iets bijzonders.”

Voor het ontwerp van de keuken lieten Jeff en Hanne zich inspireren door de materialen die ze vonden. Het resultaat is een gedurfde combinatie van roze muurtegels en zwarte MDF-kasten Beeld Luc Roymans

Idem voor de op maat gemaakte keuken, met zwarte werkbladen uit de outlet van Sani Dump en opvallende roze muurtegeltjes uit een stockverkoop. Hanne: “We laten ons graag inspireren door de materialen die we vinden. Meestal ­liggen ze aan de basis van een ontwerp, zoals het werkblad in de keuken waar het gat voor de gootsteen al uitgesneden was. Het vergt soms wat meer flexibiliteit en puzzelwerk, maar ­achteraf is de voldoening eens zo groot.”

De moestuin, een recent project. Beeld Luc Roymans

Met de aanleg van de moestuin en de ­afwerking van de loods zitten de renovatie­werken in de laatste fase. Al blijven de twee voortdurend op nieuwe plannen broeden. Deze zomer realiseerde Jeff eindelijk zijn jongensdroom met de bouw van een indoorskatepark van zestig vierkante meter in het middelste gedeelte van de loods. Jeff: “Ik heb eerst een houten constructie getimmerd en daarna beton gegoten met de hulp van enkele vrienden. De ruimte moet nu alleen nog worden aangekleed. Ik heb een gigantische verzameling skateboards voor aan de muren, maar dat kan nog wel even wachten. Ik oefen liever eerst wat tricks met onze oudste zoon Felix. Hij is pas vijf, maar wat een natuurtalent.”

Eerder dit voorjaar ging ook de Backyard Club open, het gastenverblijf annex repetitie­lokaal van Hannes band Alasko. Het gezellige buitenhuisje is ­geïnspireerd op de ‘tiny houses’-trend en werd volledig ingericht met herbruikbare materialen en ­meubels uit de kringwinkel. Blikvanger is het ­keukenblok gemaakt uit een oude werkbank die Jeff meebracht uit zijn school.

Blikvanger in de badkamer is het designbad op pootjes dat Jeff wist te redden uit een container met bouwafval. De wand met ingebouwde nisjes is een ontwerp van Hanne. Beeld Luc Roymans

In de slaapkamers heerst rust en sereniteit. Op termijn kan de zolder nog uitgebreid worden met extra kamers, maar voorlopig slapen de jongens samen. Beeld Luc Roymans

De wanden in de badkamer zijn dan weer bekleed met ­marmeren tegels die ze via een vriend hebben gekregen. Hanne: “Het was een enorme klus om ze proper te krijgen, maar het resultaat is schitterend. Precies iets uit een ­boetiekhotel, maar dan zonder het bijbe­horende prijskaartje. Af en toe logeren we eens een nachtje in ons tuinhuisje. Meestal op ­verzoek van de jongens, die dol zijn op de ­hoogslaper.”

Terwijl Jeff de laatste hand legt aan zijn ­skatepark of bezig is om de bestelwagen om te bouwen tot ­camper, vind je Hanne tussen de groenten. “Begin dit jaar hebben we samen met mijn vader, die tuinaannemer is, een permacultuur moestuin aangelegd. Volgens dat principe bouw je aan een duurzaam ecosysteem waarbij je de natuur z’n gang laat gaan.

Jeff maakte zijn jongensdroom waar: een indoorskatepark in zijn achtertuin. Beeld Luc Roymans

“Maar vergis je niet, het is enorm veel werk. Ik had nooit gedacht dat tuinieren iets voor mij zou zijn, maar het voelt als pure ontspanning. Ik vind het zalig om mijn eigen groenten te kweken en deels zelfvoorzienend te zijn. Ik ben gewoon heel graag buiten. Daardoor kan de boel binnen weleens ontploffen, maar daar ­probeer ik me zo min mogelijk druk over te maken. We leven zoals we reizen: zonder plan, het avontuur ­tegemoet.”