Hier moet u op letten na een tekenbeet: ‘Vandaag moeten we het vooral van preventie hebben’

Teken zien eruit als bruinzwarte spinnetjes en vertoeven in lage begroeiing zoals struiken en grassen. Daar wachten ze tot een potentiële gastheer – een mens of een dier – langskomt, om zich vervolgens aan zijn huid vast te klampen en bloed te zuigen. Teken komen overal in ons land voor en zijn vooral tussen de lente en de herfst actief. “Het goede nieuws is dat niet alle teken met overdraagbare bacteriën en virussen besmet zijn”, vertelt dr. Tinne Lernout, epidemiologe bij Sciensano en gespecialiseerd in ziektes gelinkt aan tekenbeten.

“Bij onze telling in 2017 was 14 procent van de onderzochte teken drager van de bacterie Borrelia burgdoferi (die de ziekte van Lyme veroorzaakt, red.), wat vergelijkbaar is met andere regio’s in Europa. Op TekenNet, de website waarop mensen beten kunnen registreren, merken we over de jaren heen ook geen grote toename. De aantallen schommelen naargelang de weersomstandigheden. In 2019 stelden we zelfs een daling van het aantal beten vast. Door de langdurige warmte en droogte stierven veel teken nog voor de zomer gedaan was. In augustus al ging het aantal tekenbeten naar beneden. In 2020 lagen de aantallen hoger, vermoedelijk door een frissere maand juli en regelmatige neerslag.”

Hoewel je bij een tekenbeet zeker op je hoede moet zijn, is het risico op de ziekte van Lyme volgens Lernout niet zo groot. 1 à 3 procent, zegt ze. “De Borrealia-bacterie zit normaal in het maag-darmkanaal van de teek. Ze moet dus nog een lange weg naar de speekselklieren afleggen voor ze je kan besmetten. Dat duurt 12 tot 24 uur. De meeste mensen zijn vandaag alert voor tekenbeten, waardoor ze er in het merendeel van de gevallen tijdig bij zijn. Heeft de teek de bacterie toch overgedragen, dan zal dat zeker niet in alle gevallen tot de ziekte leiden. Je lichaam kan er immers zelf ook antistoffen tegen aanmaken.”

Een rode kring op de huid… maar niet altijd

Wanneer de ziekte zich wel ontwikkelt, ontstaat er meestal een rode kring op de huid (erythema migrans) die naarmate de dagen vorderen groter wordt en in het midden vaak opheldert. Dat gebeurt over het algemeen één à twee weken na de beet, maar soms ook pas na vier weken. Blijft de besmetting lange tijd onbehandeld, dan kunnen er in een later stadium onder andere zenuwpijn, verlammingen — bij kinderen vaak gezichtsverlamming — en gewrichtsontstekingen optreden, meestal aan een groot gewricht, zoals een knie- schouder- en/of heupgewricht.

“Als er geen rode kring is, of als die niet wordt opgemerkt, is een juiste diagnose stellen niet eenvoudig”, weet Tinne Lernout. “In dat geval kan het zijn dat artsen niet meteen aan lyme denken. Het is ook zo dat bepaalde symptomen, zoals die gewrichtsontstekingen, maanden tot zelfs jaren later kunnen opduiken. Dan is het moeilijk om ze aan een tekenbeet te linken. Via een bloedtest kun je wel antistoffen op het spoor komen, maar of het ene met het andere te maken heeft, is daarmee nog niet bewezen.”

En wat met chronische lyme?

Om diezelfde reden nemen Lernout en collega-wetenschappers de term ‘chronische ziekte van Lyme’ liever niet in de mond. “Sommigen gebruiken deze term om aspecifieke symptomen zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en algemene pijnen te beschrijven bij patiënten die (soms) antistoffen tegen de bacterie Borrelia burgdoferi hebben. Voorlopig is het echter niet bewezen dat dergelijke symptomen aan een eerdere infectie met de bacterie te wijten zijn. Dat ik sceptisch ben, wil weliswaar niet zeggen dat ik de chronische klachten van de patiënten met deze symptomen ontken. Alleen kennen we de precieze oorzaak niet. Deze aan de ziekte van Lyme verbinden, is volgens mij te kort door de bocht.”

Behandelen met antibiotica

Lyme behandelen gebeurt altijd met antibiotica. “Zijn er behalve die rode kring op de huid geen andere klachten, dan volstaat een kuur van tien dagen”, zegt Tinne Lernout. “Is de ziekte al verder gevorderd en zijn bijvoorbeeld de gewrichten aangetast, dan is een behandeling van meerdere weken nodig.”

Een vaccin tegen lyme of tegen tekenbeten in het algemeen bestaat voorlopig niet. Lernout denkt ook niet dat het voor morgen zal zijn, zelfs al is er onderzoek lopende. “Vandaag moeten we het vooral van preventie hebben”, reageert ze. “Daarom is het zo belangrijk om de verspreiding van teken en de impact van tekenbeten in kaart te brengen. Als we weten waar veel besmettingen zijn, kunnen we gerichter waarschuwen en aan preventie doen. Via het wetenschapsplatform TekenNet.be, waar mensen een tekenbeet kunnen registeren, kan iedereen daar trouwens zijn steentje toe bijdragen.”