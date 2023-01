Hier kun je je voor één nacht kasteelheer/vrouw wanen

Wie altijd al eens kasteelheer of -vrouw wilde zijn, krijgt daarvoor een uitgelezen kans op deze drie domeinen.

Château Wittem

Op zoek naar het beste van twee werelden? Château Wittem in het Nederlands-Limburgse Wittem is een ­middeleeuws kasteel dat oogt als een hedendaags boetiekhotel. Niet dat de geschiedenis er vergeten wordt, want de prachtige kamers - zeg maar suites - zijn genoemd naar vroegere bewoners als Floris II en Karel V. Gefundenes Fressen voor amateurhistorici én liefhebbers van de betere keuken, want het hotel heeft een tweesterren­restaurant en een bistro. Smakelijk!

Vanaf 280 euro/nacht, chateauwittem.com

Château Cléry Beeld rv

Château Cléry

Ontspannen à la française, dat kan perfect op het domein van Château Cléry. In de sauna, op het golfterrein of gewoon al kuierend door het majestueuze kasteeldomein. En ja, de 25 kamers en twee suites ogen zo chic als je van een kasteel mag verwachten. Zin in een uitstapje? Boulogne-­sur-Mer ligt op amper tien minuten rijden. Al verkiezen wij een massage in de mooi ingerichte wellnessruimte.

In Hesdin-l’Abbé, vanaf 135 euro/nacht, clery.najeti.fr

Le Manoir du Perray Beeld rv

Le Manoir du Perray

Een kasteel dat luistert naar de heerlijke naam Le Manoir du Perray, mét tuin van 14.000 vierkante meter, inclusief zwembad en een kleine zoo... ideaal om helemaal te herbronnen, als u het ons vraagt. Nood aan wat stedelijke vibes? Geen probleem: het centrum van Nantes ligt amper vijftien kilometer verderop. Slapen doet u in een van de rustieke kamers of gîtes, het ontbijt wordt geserveerd in een zaal met uitzicht op de majestueuze ingang van het domein.

In Saint-Mars-du-Désert, vanaf 97,50 euro/nacht, manoirduperray.org