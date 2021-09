Hier is de vrouwelijke tegenhanger van Café Costume: ‘Vrouwen empoweren is onze missie’

Van powerdressing gesproken: Angélique Van Gils opent met Pursuit Femmes het eerste maatpakkenatelier voor vrouwen.

Wat is het concept?

“Maatpakken voor vrouwen, door vrouwen. We zijn de vrouwelijke tegenhanger van Café Costume. Na twaalf jaar kostuums maken voor mannen vond ik de tijd rijp om het concept te vertalen naar een vrouwelijke dresscode. We zijn vorig jaar gestart met een pop-up, nu open ik samen met mijn dochters Jill en Joy een vast atelier in Antwerpen. We vormen een complementair team: Jill is het creatieve brein, Joy doet de zakelijke kant en ik deel mijn ervaring. Het schuurt weleens, maar alleen dan kan het blinken.”

Hoe kies je het perfecte maatpak?

“We maken blazers, broeken, combi’s en smokings voor elke doelgroep en leeftijd. Tijdens een persoonlijke consultatie peilen we naar de stijl, de pasvorm, speciale wensen... Daarna gaan we door de stalen met kleuren en materialen. Voor vrouwen werken we vooral met natuurlijke wol met elastane. Alle bestellingen worden gemaakt in een kleinschalig atelier in Marokko waar voornamelijk vrouwen werken. Vijf weken later volgt de definitieve passessie met bijpassende schoenen of accessoires. Eventueel doen we nog een kleine retouche.”

Beeld RV

Is de powerdressingtrend aan een revival bezig?

“Nu we de joggingbroeken weer mogen opbergen, willen we vrouwen aanmoedigen om opnieuw te investeren in zichzelf. Kleding kan een krachtig instrument zijn om het zelfvertrouwen te boosten. Het is onze missie om vrouwen te empoweren. Vandaar deze oproep aan alle vrouwen: laten we elkaar meer ondersteunen, inspireren en aanzetten om grenzen te verleggen.”

Op de foto bovenaan: tweedelig maatpak, vanaf 450 euro. Broek, 150 euro, blazer, 300 euro. Pursuit Femmes, Sint-Michielstraat 21, Antwerpen, pursuit-femmes.com