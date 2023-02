‘Hey Ya!’ van Outkast: relatietherapie voor de jaren 2000

In 2003 splitste het Amerikaanse hiphopduo Outkast zich in twee: André 3000, de popfan van de twee, verloor zich in funk en soul. Zijn ‘Hey Ya!’ ontpopte zich tot een wereldhit.

“Schud alsjeblieft niet met onze foto’s”, zo luidde een officieel statement van de Amerikaanse fototoestelfabrikant Polaroid nadat Outkast in 2003 een monsterhit had geschoord met ‘Hey Ya!’. “Schudden of wapperen kan namelijk het beeld beschadigen.” Polaroid wilde wellicht rechtszaken vermijden nadat André 3000, één helft van het hiphopduo Outkast, in het liedje zijn vrouwelijke fans aanspoort om met hun derrière te schudden zoals je dat met een polaroidfoto doet: ‘Shake it like a Polaroid picture’.

‘Hey Ya!’ herbergt wel meer van dat soort geestige oneliners die tot vandaag worden meegebruld wanneer het liedje nog eens op de radio te horen is. ‘What’s cooler than being cool? Ice cold!’ is er zo eentje. ‘Now, I want to see y’all on your baddest behavior / lend me some sugar, I am your neighbor!’ ook. Of wat dacht u van het knipoogje naar Queen B en naar de actrice Lucy Liu: ‘Now, all the Beyoncés and Lucy Lius / and baby dolls, get on the floor’. André schreef het allemaal in een opwelling, in het laatste geval omdat de dames in kwestie net op televisie verschenen.

Al die kekke geintjes en het zonnige refrein van ‘Hey Ya!’ zaten de melodie en de arrangementen als gegoten. André schreef in 1999 al een embryonale versie van de vrolijke deun – toen heette het ‘Thank God for Mum and Dad’ – maar stortte zich er pas in 2002 helemaal op. Hij en Big Boi hadden het plan opgevat om elk een soloplaat te maken en die twee albums aan elkaar te lassen tot een gloednieuw Outkast-album. André wilde een soulvolle funkplaat maken, The Love Below, met invloeden van Prince, Rick James, jazz en drum-’n-bass.

Voor zijn plaathelft had André een vaag filmscript bij elkaar gefantaseerd waarin een kerel een trip naar Parijs onderneemt en er een resem amoureuze avontuurtjes beleeft. ‘Hey Ya!’ diende als soundtrack bij de scène waarin de protagonist na een magische liefdesnacht beseft dat hij verliefd is geworden op het meisje. Alleen wordt hij door bindingsangst verlamd. ‘If they say nothing is forever... then what makes love the exception?’, klinkt het.

Bitterzoet

André nam ‘Hey Ya!’ razendsnel op, met een minimum aan instrumentkennis. Hij had een akoestische gitaar gekocht, had gauw vier basisakkoorden geleerd en ramde die er op een avond in de studio spontaan uit. De piano’s, synths en drums speelde hij zelf in. Voor de bas vroeg hij Kevin Kendricks, een veteraan die nog in de funkband Cameo had gespeeld. Geïnspireerd door de rauwe energie van rockbands zoals The Hives en The Ramones en de euforische sfeer van The Beatles’ ‘I Want to Hold Your Hand’ turnde hij de demo om tot een radiovriendelijke rock-’n-rollsong.

“Ik had nooit gedacht dat André écht kon zingen”, zo biechtte ene Pete Novak, de geluidstechnicus tijdens de sessie, op aan MTV. Maar hij was onder de indruk van zijn soulvolle gecroon. “Van elke regel zong André trouwens 30 à 40 takes. De teksten had hij verzonnen tijdens een autoritje, een uurtje voordien. Hij zong alles uit zijn hoofd. Geen enkel moment zag ik hem iets opschrijven.”

Niemand stond in die dagen stil bij de bitterzoete lading van Andrés lyrics die fel contrasteerden met het feestgedruis. “‘Hey Ya!’ gaat over de toestand van relaties in de jaren 2000”, zo legde André het later uit. “Sommige mensen durven niet uit een verstikkende relatie te breken omdat de traditie hen trouw en monogamie voorschrijft. Maar waarom zou je de rest van je leven ongelukkig willen zijn?”